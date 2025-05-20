Türkiye, Mavi Bayraklı Plajlarda Üçüncü Sırada - Son Dakika
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Türkiye, Mavi Bayraklı Plajlarda Üçüncü Sırada

Türkiye, Mavi Bayraklı Plajlarda Üçüncü Sırada

Türkiye, 577 Mavi Bayraklı plaj ile dünyada üçüncü sırada yer alarak çevreci turizme katkı sağladı.

20.05.2025 16:06
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Türkiye, 577 plajla Mavi Bayraklı plaj sayısında dünyada üçüncü sıradaki yerini korurken, 233 plajıyla Antalya zirvede yer aldı. Akdeniz'in incisi, çevreci turizmde yine Türkiye'nin gururu oldu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Mavi Bayrak ülkemize çok yakışıyor" diyerek başarıyı kutladı.

Türkiye, çevre dostu turizmdeki başarısını bir kez daha tescilledi. Uluslararası Mavi Bayrak Programı çerçevesinde bu yıl 577 plaj, 29 marina, 18 turizm teknesi ve 8 bireysel yat Mavi Bayrak almaya hak kazandı. Türkiye, bu başarıyla İspanya ve Yunanistan'ın ardından yine dünyanın en çok Mavi Bayraklı plajına sahip üçüncü ülkesi oldu.

"Mavi Bayrak ülkemize çok yakışıyor"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu başarıyı, "Mavi Bayrak bu yıl da ülkemizin kıyılarında gururla dalgalanacak! 2025 yılında yine dünyanın en çok Mavi Bayraklı plajına sahip 3'üncü ülkesi olduk. Mavi Bayrak ülkemize çok yakışıyor. Hayırlı olsun" sözleriyle duyurdu.

Antalya yine zirvede

Verilere göre 233 plajla Antalya, bu yıl da Mavi Bayraklı plaj sayısında liderliğini sürdürdü. Antalya'yı 110 plajla Muğla, 64 plajla İzmir izledi. Diğer illerdeki dağılım ise Balıkesir, 48 plaj, Aydın 39 plaj, Samsun 16 plaj, Mersin ve Çanakkale 12'şer plaj, Ordu, Sakarya, Adana, Düzce gibi şehirler de listeye katkı sundu.

Turizm tekneleri kategorisinde ise Antalya, 13 tekneyle birinci oldu

Marina kategorisinde en fazla Mavi Bayrak, 10 marina ile Muğla'da yer alırken, Antalya 6, İzmir ise 5 marina ile sıralamaya girdi. Turizm tekneleri kategorisinde ise Antalya, 13 tekneyle birinci oldu.

10 yeni plaj mavi bayrak aldı

2024'te 567 olan Mavi Bayraklı plaj sayısı, bu yıl 577'ye yükseldi. Marina sayısı 27'den 29'a, bireysel yatlar ise 8'e çıktı. Mavi Bayrak Programı, dünya genelinde 50'den fazla ülkede uygulanıyor. Türkiye'de program, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinasyonunda; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı iş birliğiyle yürütülüyor. Plajlarda 33, marinalarda 38, teknelerde 51 ve bireysel yatlarda 4 çevresel ve yönetsel kriterin sağlanması gereken program temiz çevre, güvenli yüzme alanları ve sürdürülebilir turizm anlayışıyla öne çıkıyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Türkiye, Mavi Bayraklı Plajlarda Üçüncü Sırada - Son Dakika

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