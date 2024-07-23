Türkiye'nin Hava Durumu Tahmini - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Türkiye'nin Hava Durumu Tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde parçalı yer yer çok bulutlu hava beklenirken, Marmara'nın kuzeyi, Göller yöresi, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Toroslar Mevkisi ile Çanakkale Afyonkarahisar, Konya'nın batısı, Bolu, Karabük, Kastamonu çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Sıcaklıkların iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerde ise günün en yüksek sıcaklıkları şu şekilde: Ankara 36, İstanbul 33, İzmir 38, Adana 36, Antalya 32, Samsun 31, Trabzon 29, Erzurum 29 ve Diyarbakır 42 derece olacak.

23.07.2024 08:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre; ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Göller yöresi, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Toroslar Mevkisi ile Çanakkale Afyonkarahisar, Konya'nın batısı, Bolu, Karabük, Kastamonu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde Edirne ve Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığı: Sıcaklıkların, iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 36

İstanbul: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

İzmir: Az bulutlu ve açık 38

Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu 36

Antalya: Az bulutlu ve açık 32

Samsun: Az bulutlu 31

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 29

Erzurum: Parçalı bulutlu 29

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 42 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz, Göller Yöresi, Diyarbakır, Kastamonu, Çanakkale, Kuzey Ege, İstanbul, Erzurum, Trabzon, Antalya, Karabük, Marmara, Türkiye, Samsun, Ankara, Adana, İzmir, Konya, Bolu, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Türkiye'nin Hava Durumu Tahmini - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:37 Lüks otelde akılalmaz olay Duşakabin bomba gibi patladı, genç ailenin tatili kabusa döndü Lüks otelde akılalmaz olay! Duşakabin bomba gibi patladı, genç ailenin tatili kabusa döndü
07:48 Bahçeli’den sürpriz basın toplantısı Ne açıklayacağı şimdiden merak konusu oldu Bahçeli'den sürpriz basın toplantısı! Ne açıklayacağı şimdiden merak konusu oldu
05:05 Sokak hayvanlarına yönelik kanun teklifinin 4 maddesi daha kabul edildi Sokak hayvanlarına yönelik kanun teklifinin 4 maddesi daha kabul edildi
19:48 Çektikleri “Halay“ yanlarına kalmadı Skandal görüntüde yer alanlara gözaltı Çektikleri "Halay" yanlarına kalmadı! Skandal görüntüde yer alanlara gözaltı
19:00 Haber sunucusu “Ayaklanmaya sebep olmayın“ dedi, RTÜK Başkanı Şahin fena patladı Haber sunucusu "Ayaklanmaya sebep olmayın" dedi, RTÜK Başkanı Şahin fena patladı
08:58 Hande Erçel tanımadığı Akın Akınözü’nü cenazede yalnız bırakmadı Gözler Ebru Şahin’i aradı Hande Erçel tanımadığı Akın Akınözü'nü cenazede yalnız bırakmadı! Gözler Ebru Şahin'i aradı
08:24 Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka flört etmeye başladı Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka flört etmeye başladı
07:43 Mert Demir ve Serenay Sarıkaya ilişkisine anne Gülgün Demir’den destek: Birbirleriyle mutlular Mert Demir ve Serenay Sarıkaya ilişkisine anne Gülgün Demir'den destek: Birbirleriyle mutlular
23:25 Başıboş köpeklere yönelik düzenlemede “ötanazi“ kelimesi kanun tasarı metninden çıkarıldı Başıboş köpeklere yönelik düzenlemede "ötanazi" kelimesi kanun tasarı metninden çıkarıldı
21:21 Hz. Muhammed ve İslami değerlere hakaret Emniyet harekete geçti Hz. Muhammed ve İslami değerlere hakaret! Emniyet harekete geçti
20:46 Önemli buluşa imza atan bilim insanlarına saldırı girişimi Yoldan geçen polis müdahale etti Önemli buluşa imza atan bilim insanlarına saldırı girişimi! Yoldan geçen polis müdahale etti
17:36 Sokak köpeklerine yönelik düzenlemede ’’ötanazi’’ kelimesi çıkarılıyor Sokak köpeklerine yönelik düzenlemede ''ötanazi'' kelimesi çıkarılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2024 09:23:41. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye'nin Hava Durumu Tahmini - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement