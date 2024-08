İsmail Sivri\'nin Ölümünün 17. Yılında Anma Töreni Düzenlendi

Yerel

(İZMİR) – Usta gazeteci ve yazar İsmail Sivri, ölümünün 17. yılında Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bulunan heykelinin önünde anıldı. Törende konuşan İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) Başkanı Dilek Gappi, "İzmir Gazeteciler Cemiyeti sizin bıraktığınız üyeleri kucaklayan o sıcacık tavrı koruyor. Gözünüz gibi baktığınız cemiyetimiz iyi yolda müsterih olunuz" dedi.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti(İGC), ölümünün 17. yılında İGC'nin 14 yıl başkanlığını yapmış, usta gazeteci ve yazar İsmail Sivri'yi andı.

Konak ilçesi Alsancak Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bulunan İsmail Silivri Heykeli önünde gerçekleştirilen anmaya, İsmail Sivri'nin kızı Hikmet Sivri Gökmen, İGC Başkanı Dilek Gappi, CHP İzmir eski Milletvekili ve İGC Onursal Başkanı Atila Sertel ve Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ile Silivri'nin meslektaşları ve mesai arkadaşları katıldı. Törende yapılan konuşmalarda ise İsmail Sivri'nin hem mesleki hem de sivil hayatından övgü dolu sözlerle bahsedildi.

Gappi: "Dikleşmiyoruz ama dik duruyoruz"

Törende konuşan İGC Başkanı dilek Gappi, Sivri'ye mesaj ileterek şunları söyledi:

"İzmir'de 17. ve şimdi 18. dönem başkanlığını yürütüyorum. Onca isim arasında İsmail Silivri'yi efsane yapan... Yani iyi gazeteci, iyi insan olabilmek ama işin özü karşısındakine gerçekten değer verebilmektir. İnsanlara insanca yaklaşan, mütevazı, dost, güçlü diyalog kurabilen, genç gazetecilere sevecen yaklaşan, yol gösteren bir meslek ustası olmakta sır. 'Halkımın iyiliği için' diyerek halkına tepeden bakanlardan, her şeyi ben zaten iyi yapıyorum edasıyla kimseleri dinlemeyenlerden, arasına mesafe koyduğumda ulaşılmaz görünerek aslında komplekslerini gizleyenlerden öylesine sıdkımız sıyrıldı ki İsmail Baba'nın karşısındakini yüreğiyle gören gözlerini anmak bize özlem gibi geliyor. Bu yıl izninizle ben de onun kulağına bir şeyler söylemek istiyorum. İGC, sizin bıraktığınız, üyeleri kucaklayan o sıcacık tavrı koruyor. Gözünüz gibi baktığınız cemiyetimiz iyi yolda müsterih olunuz. Ancak inanılmaz zorluklarla başa çıkmaya çalışıyoruz. Çok zor koşullardaki bir cemiyeti büyüttük, büyüteceğiz. Size söz verdik ve sözüzümüzü ne olursa olsun tutuyoruz. Tam sizin hayal ettiğiniz bir yapıya kavuştuk. Büyük bir binada pırıl pırıl gençlerin çalıştığı, İzmir basının soluklandığı bir ortamımız var artık. Çok sayıda meslektaşımıza kucak açıyoruz. En önemlisi iş arama sürecinde sektörün en büyük sorunlarında meslektaşlarımız yalnız bırakmıyoruz. Yanlışlıklara karşı asla susmuyoruz. Haberleri nedeniyle cezaevinde olan, gözaltında olan meslektaşlarımızın yanındayız. Yani hocam, geri adım atmıyoruz. Dikleşmiyormuş ama dik duruyoruz. Herkesin her şeyi bireysel çıkarlarıyla harmanladığı, karmaşanın arttığı bir ortamda bir meslek ilkelerine, gençlerimize, dayanışmamıza sahip çıkmaya çalışıyoruz. Ancak işimiz gerçekten zor hocam. Niteliğin yeriniz hız aldı. Haber artık en hızlı tüketilen mecralardan. Kamu parasını eline geçiren önce medyayı şekillendirmeye çalışıyor. Demokrasinin kılıcı gibi üzerimizde birçok sorun sallanıyor. Sizin gibi meslek örgütü için canını verenler hayatını ortaya koyanların sayısı da azalıyor. Herkes her şeyin çok mükemmel bir şey olmasını bekliyor. Ama meslek örgütlerine gerçekten çok daha fazla dayanışma gerekli. Sizin gibi yapıcı, üretken olmak yerine eleştirmekten uzaklaşan bir yaklaşım. Yani açıkçası omuz omuza mücadeleyi özlüyoruz. Ama yılmıyoruz, yılmayacağız."

Sertel: "İktidarın uygulamalarını görseydi herhalde çok üzülürdü"

İGC Onursal Başkanı ve CHP İzmir eski Milletvekili Sertel ise medya ve basının geldiği noktaya değinerek şu ifadeleri kullandı:

"İsmail Abi güzel yaşadı, onurla yaşadı ve çok onurlu bir isim bıraktı. Bugünleri görseydi mutlu olur muydu bilemem. Basın ve ifade özgürlüğünün giderek daraldığı, yok edildiği, gazeteciler cemiyetlerinin baskı altına alındığı, gazetecilerin tutuklandığı, gazetecilerin artık kendisine içsel sansür uyguladığı, gazetecilerin yaşam koşullarının ekonomik anlamda giderek daraldığı ve en asgari ücretin altında çalışma koşulları içerisinde genç insanların bu mesleğe olan aşkıyla direndiği noktayı görseydi gerçekten çok üzülürdü. Hele sosyal medyanın, Instagram'ın kapatıldığını ve istedikleri zaman sosyal medyaya da koyu sansür uygulayabilecek iktidarın uygulamalarını görseydi herhalde çok üzülürdü. İsmail Abi bizim ışığımızdır, önderimizdir. Altı yıl gazeteciler cemiyet başkanlığını onurla yaptım. ve onun çizgisi bizim için bir rehberdi. ve bizden sonraki arkadaşlarımız için de bir rehber oldu."

Sivri Gökmen: "Babam köşe başında. Huzur içinde uyuyorum her gece"

Törende konuşan İsmail Sivri'nin kızı Hikmet Sivri Gökmen şunları söyledi:

"Onun sevgili dostları, çalışma arkadaşları, meslektaşları o kadar güzel şeyler söylüyorlar ki… Ben bunları bir evlat olarak en yakından yaşayan bir kişiyim. Ben sadece kendi duygularımı bugün söyleyeceğim. Çok özledim. Sohbetini, akıl verişini özledim. Gülüşünü özledim. Yanaklarımdan sıcak öpüşünü özledim. Ama bir yandan da mutluyum. Ben bu sokakta oturuyorum. Babam köşe başında. Huzur içinde uyuyorum her gece. Annem de bu sokakta. Sağımda annem solumda babamla. Ben çok mutlu yaşıyorum."

Mutlu: "İsmail Amca'nın hepimizde çok emeği var"

Konak Belediye Başkanı Mutlu, İsmail Sivri'nin mirasına çıkacaklarını belirterek şöyle konuştu:

"İsmail Amca'nın hepimizde çok emeği var. Herkeste, bütün İzmir'de çok emeği var. Çocuklara olan, insanlara olan sevgisi, yumuşaklığı, pozitifliği unutulmuyor. Gazetecilik mesleği için yaptığı çalışmalar… Ömrünü vakfetmesi ve bunu son derece dürüst, ilkeli bir şekilde yapmış olması, bugün hala anılıyor olmasının nedeni bence. İyi ki hayatımızdan iyi ki İzmir'den İsmail Sivri geçmiş. İsmail Sivri'nin bize bıraktığı tüm mirasa, tüm basın gazetecilik, insani değerler binasına biz de elimizden geldiğince sahip çıkmaya devam edeceğiz."