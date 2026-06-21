Uzun Mehmet anıldı: 'Kömür ithalatını azaltmalıyız' - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Uzun Mehmet anıldı: 'Kömür ithalatını azaltmalıyız'

21.06.2026 22:40  Güncelleme: 23:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ta taşkömürünü bulan Uzun Mehmet, keşfinin 197. yılında anıldı. GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Türkiye'nin yılda 40 milyon ton taşkömürü ithal ettiğini belirterek, yerli üretimin artırılması gerektiğini vurguladı.

(ZONGULDAK) - Zonguldak'ta taşkömürünü bulan Uzun Mehmet, keşfinin 197'nci yılında düzenlenen törenle anıldı. Törende konuşan Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Türkiye'nin her yıl yaklaşık 40 milyon ton taşkömürü ithal ettiğini belirterek, "Bu tabloyu tersine çevirmek, kendi özkaynaklarımızı değerlendirmek ve üretimi artırmak mecburiyetimiz var" dedi.

Zonguldak'ın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 105. Yılı dolayısıyla Valilik Alanı'nda gerçekleştirilen kutlama töreninin ardından Uzun Mehmet Anıtı önünde "Uzun Mehmet'i Anma Günü" programı düzenlendi.

Törene, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürü Muharrem Kiraz, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, GMİS Genel Sekreteri Yener Arslanbuğa, Amelebirliği Başkanı Veli Köktürk, Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şube Başkanı Levent Yağcıoğlu, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan, daire müdürleri, sendika yöneticileri ve madenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende TTK, GMİS, Maden Mühendisleri Odası ve Amelebirliği tarafından Uzun Mehmet Anıtı'na çelenk sunuldu.

"ÖZKAYNAKLARIMIZA HER ŞART ALTINDA SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Törende konuşan GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, taşkömürünün bulunuşunun 197'nci yılında Uzun Mehmet'i ve tüm maden şehitlerini, Zonguldak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105'inci yılında ise başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere milli mücadele kahramanlarını saygı ve rahmetle andıklarını söyledi.

Uzun Mehmet'in 1829 yılında taşkömürünü bulmasının ardından Zonguldak Havzası'nda üretimin uzun yıllar yabancıların kontrolünde yürütüldüğünü belirten Yeşil, Kurtuluş Savaşı sonrasında Atatürk ve arkadaşlarının bölgeye sahip çıkarak sanayileşme hamlesini başlattığını ifade etti.

1990 sonrası dönemde üretim yerine tüketim ekonomisinin teşvik edildiğini söyleyen Yeşil, şöyle konuştu:

"Başta sendikamız ve maden işçileri olmak üzere, bölge halkımız ile birlikte bu yanlış politikalara karşı doğrularımızı her şart altında söyledik, mücadele verdik. Bölgemizin ve ülkemizin özkaynaklarına, atalarımızın mirasına, işimize, aşımıza, geleceğimize sahip çıktık, her şart altında sahip çıkmaya devam edeceğiz."

Dünyada ve bölgemizde yaşanan gelişmeler, savaşlar ve çatışmalar; dünya enerji ve maden kaynaklarının ne derecede stratejik olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Yerli ve milli üretim yapmanın, kendi öz kaynaklarımızı yine öz insan kaynaklarımızla ülkemiz ekonomisine ve sanayisine kazandırmanın kritik bir öneme sahip olduğunu artık herkes görüyor."

"TÜRKİYE HER YIL 40 MİLYON TONA YAKIN TAŞKÖMÜRÜ İTHAL EDİYOR"

Türkiye'nin her yıl yaklaşık 40 milyon ton taşkömürü ithal ettiğini vurgulayan Yeşil, şunları kaydetti:

"Milyarlarca dolarlık dövizimiz başka ülkelerin ekonomisine aktarılıyor. Kömür ithalatı nedeniyle gerek enerji sektörü, gerek sanayimiz ve gerekse madencilik sektörümüz olumsuz etkileniyor. Bu tabloyu tersine çevirmek, kendi özkaynaklarımızı değerlendirmek ve üretimi artırmak mecburiyetimiz var."

Madencilik sektöründe de yaşanan bu olumsuz tabloyu tersine çevirmek için ülkemizin madencilik kabiliyeti, insan kaynağı ve doğal zenginlikleri mevcuttur. Türkiye'nin; en kısa sürede kendi öz kaynağı olan başta taşkömürü olmak üzere tüm yeraltı kaynaklarının üretimini artırması ve dışa bağımlılığını mutlaka azaltması gerekiyor.

TTK'nın güçlendirilmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Kurumun norm kadro ve kurulu kapasitesiyle çalışması, hem iş sağlığı ve güvenliği açısından hem de üretimin artırılması bakımından büyük önem taşımaktadır. Madenci kardeşlerimiz tüm zorluklara rağmen fedakarca üretmeye devam ediyor.

Bizler de daha iyi çalışma koşulları ve daha fazla üretim için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Maden işçilerimizin ve tüm emekçilerimizin haklarının gecikmeksizin teslim edilmesini istiyoruz. Ülkemizin farklı bölgelerinde alın teri ve ekmek mücadelesi veren tüm emekçi kardeşlerimizin yanında olduğumuzu da özellikle ifade etmek istiyorum."

KİRAZ: "TTK YERLİ ÜRETİMİN DEĞERİNİN BİLİNCİYLE HAREKET EDİYOR"

TTK Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Muharrem Kiraz da törende yaptığı konuşmada, Uzun Mehmet'in 197 yıl önce gerçekleştirdiği taşkömürü keşfinin Türkiye'nin sanayileşme tarihinde önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Taşkömürünün bulunmasının yalnızca Zonguldak'ın değil, ülkenin ekonomik ve endüstriyel gelişimine de büyük katkılar sağladığını dile getiren Kiraz, aradan geçen yaklaşık iki asra rağmen Zonguldak'ın enerji ve sanayi alanındaki stratejik önemini koruduğuna dikkat çekti.

Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun yerli ve milli üretim anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Kiraz, yerli taşkömürü üretiminin ülke ekonomisine katkı sunmaya devam ettiğini, madencilerin özverili çalışmalarıyla üretim faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüldüğünü aktardı.

Kiraz, Uzun Mehmet başta olmak üzere taşkömürü havzasında emek veren tüm madencileri ve görevleri başında yaşamını yitiren maden şehitlerini minnet, saygı ve rahmetle andı.

YAĞCIOĞLU: "TTK, ÜLKEMİZİN MADENCİLİK BİRİKİMİNİN TAŞIYICISIDIR"

Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şube Başkanı Levent Yağcıoğlu da törende yaptığı konuşmada, Uzun Mehmet'in taşkömürünü buluşunun yalnızca bir maden havzasının doğuşu anlamına gelmediğini belirterek, bunun aynı zamanda emeğin ve üretim kültürünün bu topraklarda filizlenmesinin başlangıcı olduğunu anlattı.

Yağcıoğlu, şu görüşleri paylaştı:

"Uzun Mehmet'in 1829 yılında taşkömürünü bulması, yalnızca bir maden havzasının doğuşu değil, aynı zamanda emeğin, üretimin ve dayanışma kültürünün bu topraklarda kök salmasının başlangıcıdır. Zonguldak, bu mirasın üzerinde yükselmiş, ülkemizin sanayileşme sürecine önemli katkılar sunmuş bir kenttir."

TTK'yı yalnızca kömür üreten bir kurum olarak değerlendiremeyiz. Türkiye Taşkömürü Kurumu, yaklaşık iki asırlık yeraltı madencilik bilgi birikiminin, teknik deneyiminin ve üretim kültürünün taşıyıcısıdır. Kurumumuzun sahip olduğu bu kurumsal hafıza ve tecrübe, ülkemiz madenciliği açısından son derece kıymetlidir. Bu birikimin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması hepimizin ortak sorumluluğudur."

Konuşmaların ardından düzenlenen programda şiirler okundu. Katılımcılar daha sonra Amelebirliği tarafından hazırlanan fotoğraf sergisini gezdi. Sergide, Zonguldak Kömür Havzası'nın geçmişine ışık tutan fotoğraflar ile madencilerin çalışma yaşamından kesitler yer aldı.

Kaynak: ANKA

Hakan Yeşil, Uzun Mehmet, Zonguldak, Türkiye, Ekonomi, Enerji, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Uzun Mehmet anıldı: 'Kömür ithalatını azaltmalıyız' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Montella veda konuşması yaptı mı Kerem Aktürkoğlu yanıtladı Montella veda konuşması yaptı mı? Kerem Aktürkoğlu yanıtladı
Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir’den “İki dekanı görevden aldı“ iddialarına yanıt Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir'den "İki dekanı görevden aldı" iddialarına yanıt
Bir istediler, üçüz bebek sahibi oldular: Cumhurbaşkanımızın çağrısını dinledik Bir istediler, üçüz bebek sahibi oldular: Cumhurbaşkanımızın çağrısını dinledik
Ronaldinho futbola geri dönüyor Eski Başakşehirli yıldızla takım arkadaşı olacak Ronaldinho futbola geri dönüyor! Eski Başakşehirli yıldızla takım arkadaşı olacak
Gözler yeni haftada İşte varını yoğunu altına yatıranları bekleyen tehlike Gözler yeni haftada! İşte varını yoğunu altına yatıranları bekleyen tehlike
İstanbul’un göbeğindeki plajda füze alarmı Bölge giriş çıkışa kapatıldı İstanbul'un göbeğindeki plajda füze alarmı! Bölge giriş çıkışa kapatıldı
Maske ile kötü koku yayılan eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı Maske ile kötü koku yayılan eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı
Uğurcan Çakır’ın zor anları Sesi titredi ağlamamak için kendini zor tuttu: Ülkemizden özür dilerim Uğurcan Çakır'ın zor anları! Sesi titredi ağlamamak için kendini zor tuttu: Ülkemizden özür dilerim
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, tarihinde ilk kez bir NATO ve AB üyesi ülkeye savaş gemisi ihraç etti Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, tarihinde ilk kez bir NATO ve AB üyesi ülkeye savaş gemisi ihraç etti
Sultan Çağan’ı nasıl öldürdüğünü soğukkanlılıkla itiraf etti: Başına taşla vurdum, ölmeyince iple boğdum Sultan Çağan'ı nasıl öldürdüğünü soğukkanlılıkla itiraf etti: Başına taşla vurdum, ölmeyince iple boğdum
Herkes tişört giyerken Montella’nın maç kombini olay oldu Herkes tişört giyerken Montella'nın maç kombini olay oldu
“Cezaevinde Volkan Ayvazlı’ya işkence“ iddiasında olayın perde arkası bambaşka çıktı "Cezaevinde Volkan Ayvazlı'ya işkence" iddiasında olayın perde arkası bambaşka çıktı
15 Haziran’dan beri kayıptı, yayına gelen kadının sözleri kocasını şoke etti 15 Haziran'dan beri kayıptı, yayına gelen kadının sözleri kocasını şoke etti
Öğretmenin cinsiyet değiştirdiği iddiası kriz çıkardı MEB inceleme başlattı Öğretmenin cinsiyet değiştirdiği iddiası kriz çıkardı! MEB inceleme başlattı
Her şey saniyeler içinde oldu Spreyle 250 bin dolarlık gasp kamerada Her şey saniyeler içinde oldu! Spreyle 250 bin dolarlık gasp kamerada

22:52
Archie Brown’a 16 milyonluk teklif Aziz Yıldırım düşünmeden yanıtladı
Archie Brown'a 16 milyonluk teklif! Aziz Yıldırım düşünmeden yanıtladı
22:51
AK Parti’ye geçeceği iddia edilen Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör’den net yanıt
AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör'den net yanıt
22:41
Cengiz Ünder’e sevindirici haber
Cengiz Ünder'e sevindirici haber
21:53
106 milletvekili CHP’den istifa edip Özel’in yeni partisine katılacak
106 milletvekili CHP’den istifa edip Özel’in yeni partisine katılacak
21:46
Dünyaca ünlü golcü, Beşiktaş’a kararını iletti: Beni bekleyin
Dünyaca ünlü golcü, Beşiktaş'a kararını iletti: Beni bekleyin
21:36
Osimhen’e dev talip Galatasaray 150 milyon Euro bekliyor
Osimhen'e dev talip! Galatasaray 150 milyon Euro bekliyor
21:12
Avrupa Parlamentosu’nun Yunan vekilinden Türkiye için 3 ülkeye skandal çağrı: Yılan sizi ısıracak
Avrupa Parlamentosu’nun Yunan vekilinden Türkiye için 3 ülkeye skandal çağrı: Yılan sizi ısıracak
21:07
Fenerbahçe için çok konuşulacak sözler: Yarım kalan hikayem var, ileride geri döneceğim
Fenerbahçe için çok konuşulacak sözler: Yarım kalan hikayem var, ileride geri döneceğim
21:03
Ayvalık’ta bir restoranda yemek yiyen aile hesap geldiğinde büyük şok yaşadı
Ayvalık'ta bir restoranda yemek yiyen aile hesap geldiğinde büyük şok yaşadı
20:58
İspanya, ilk maçın acısını Suudi Arabistan’dan çıkardı
İspanya, ilk maçın acısını Suudi Arabistan'dan çıkardı
19:47
İran heyeti, Trump’ın tehditleri nedeniyle ABD ile görüşmelerin yapıldığı alandan ayrıldı
İran heyeti, Trump'ın tehditleri nedeniyle ABD ile görüşmelerin yapıldığı alandan ayrıldı
19:21
Çakarlı araçla yakalanan genç, “Abim ağır ceza hakimi“ dedi ama cezadan kaçamadı
Çakarlı araçla yakalanan genç, "Abim ağır ceza hakimi" dedi ama cezadan kaçamadı
16:17
Yunanistan, Ege Denizi’ndeki en az 12 adada OHAL ilan etti
Yunanistan, Ege Denizi'ndeki en az 12 adada OHAL ilan etti
11:20
Meclis’e “kadınlar da askere alınsın“ başvurusu
Meclis'e "kadınlar da askere alınsın" başvurusu
18:26
Müftülükte tartışma yaratan görüntü: Stajyer vali yardımcısı vekili makam koltuğuna oturdu, Diyanet camiasından tepki geldi
Müftülükte tartışma yaratan görüntü: Stajyer vali yardımcısı vekili makam koltuğuna oturdu, Diyanet camiasından tepki geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2026 23:41:54. #7.12#
SON DAKİKA: Uzun Mehmet anıldı: 'Kömür ithalatını azaltmalıyız' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.