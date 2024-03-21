Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, İş Dünyası-Büyükşehir Belediye Başkan Adayları Buluşması\'na katıldı

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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) tarafından düzenlenen İş Dünyası-Büyükşehir Belediye Başkan Adayları Buluşması'na katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Adayı Seçer, MTSO'nun düzenlediği İş Dünyası-Büyükşehir Belediye Başkan Adayları Buluşması'nda, 5 yıllık görev süresi boyunca oda, vakıf, dernek temsilcileri ile sürekli iç içe olduklarına işaret etti. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerin yaklaştığını ancak hizmetlerine durmaksızın devam ettiklerini belirten Seçer, şöyle konuştu:

"İŞİMİZİ CİDDİ YAPAN BİR BELEDİYEYİZ"

"Belediye çalışmalarında seçim stratejisi sürdürmüyoruz. Seçim ayrı bir konu, 5 yıllık görev süremizde ise belediye hizmetleri ayrı bir şey. Onun için hala yol, inşaat, hizmet ve MESKİ yatırımları devam ediyor. Biz, işimizi ciddi yapan bir belediyeyiz. Bir işe başladığımız zaman, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin asli işi olmasa bile, katkı sunmamız gereken yerde belki de olmasını isteyenlerden daha fazla bu işi önemsiyoruz. Odalarla, sendikalarla, sosyal sorumluluk konusunda çalışan sivil toplum örgütleriyle, hemşehri dernekleriyle, spor kulüpleriyle, sulama kooperatifleriyle herkesle bir araya geliyor ve onları dinliyoruz. Bize toplumsal bir mesele konusunda ulaşmak isteyip de gerçekten ulaşamayan hiç kimse yoktur."

Mersin'de yakın zamanda depo, depolama, lojistik, küçük sanayi gibi iş yerleri için oluşan arsa sorununun ortadan kaldırılacağını belirten Seçer, şöyle devam etti:

"İNSANLARIN CANINA DOKUNAN, BİRİNCİ GÜNDEMLERİYLE MEŞGUL OLDUK"

"3 bin 500 hektar alanı Akdeniz sınırları içerisinde biz imara açtık. İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurma konusunda vatandaşlarımız arazi edinebilirler. Bu önemli bir çalışmadır. Belediyede en netameli konular imardır. Bunu bu şekilde bana göre başarılı ve süratli yapmamızın, mümkün olan en hızlı yapmamızın temel sebebi sivil toplumla olan iletişimimiz ve her şeyi şeffaf yapmamızdır. Sosyo-kültürel, sosyo-ekonomik yapıya uygun projelerle Mersin Büyükşehir Belediyesi Türkiye'de ses getirmiştir. Bugün Anamur'dan Tarsus'a kadar toplumun bütün kesimlerinden kabul görebiliyorsak, emin olun sosyal politikalar sayesinde. Mutlaka her insan güzel bir yolda seyahat etmek ister, temiz bir çevre, güzel bir park ister ama acısı olan, karnı aç olan, ailesinde problem yaşayan insanın bunlar birinci gündemi değildir. Biz insanların canına dokunan, birinci gündemleriyle meşgul olduk. Mersin'de sadece bizler hareketli değiliz, Mersin'in insanı da hareketli. Mersin coğrafyadan dolayı ve bölgedeki gelişmelerden dolayı hareketli. Bu kentin enerjisi var ve bitmez bir enerji, kimse söndüremez. Dokularını böyle oluşturmuş.

"MERSİN'İN YARINI BUGÜNDEN ÇOK DAHA İYİ OLACAK"

Bu kent göçlerle kurulmuş, büyümüş, gelişmiş bir kent ve bu böyle de devam edecek. Mersinlilerin buna alışık olması lazım. Herkes çok iyi bilmeli ki Mersin'in yarını bugünden çok daha iyi olacak. Mersin'i tutamazsınız. Kuruluş nedeni de coğrafyasıdır. Liman kenti, ticaret kenti oldu, hızla büyüdü gitti. Nüfus artışı ve refah düzeyinin artması beraberinde sorunları getiriyor. Refah artıyor, lüks arabalar piyasaya giriyor, daha konforlu bir yolda seyahat etme ihtiyacı duyuyor. Gelir düzeyi iyi insanları da memnun edecek hizmetleri yapma zorunluluğunuz var, gelir düzeyi düşük olanlara da. Yapacağınız muazzam bir bulvar, güzel bir sahil gelir düzeyi düşük mahallede yaşayan insanların gündemi değildir. Onun gündemi de 5 liraya verdiğiniz ekmek, 10 TL'ye verdiğiniz üç kap yemektir."

Mersin'de önemli yatırımları hayata geçirmek için finans ve kaynak yaratmanın oldukça önemli olduğunu vurgulayan Seçer, 6 Şubat depremlerinden sonra Mersin'in yoğun göç aldığını ve bu göçle birlikte yatırım ve kaynak ihtiyacının daha çok doğduğunu dile getirdi. Seçer, şunları kaydetti:

"MALİ TABLOMUZ DAHA ÖNCE HİÇ OLMADIĞI KADAR İYİ"

"Avrupa Birliği duydu sesimizi, geldiler ve ziyaret ettiler. EBRD geldi, IFC geldi, Çünkü biz kendimizi anlattık ve gelip burada gerçeği gördüler. Şu anda 156 milyon avro FRIIT II'den, IFC'den, EBRD'den, finansman bulduk. Bunun yarısı da hibe. Bunun içerisinde Pamukluk Barajı Arıtma Tesisi de var. Mali tablomuz daha önce hiç olmadığı kadar iyi. Bu Belediyeyi ciddi yönetiyoruz. Bu belediye şu anda Türkiye'nin en rahat belediyelerinden bir tanesi. Gereksiz kamu yatırımları; her yerde söylüyorum eleştiri olarak alıyorlar. Belediyenin onlarca gereksiz yapılmış koca koca binaları var. İki örnek vereyim: Anamur Otogarı, Gülnar Otogarı. O tarafa yolunuz düştüğünde lütfen bir bakın. Bizim buradaki Engelsiz Yaşam Merkezi, gidin bir bakın. Binanın ne kadarı kullanılıyor, ne kadarı kullanılmıyor. İşlevsiz, gereksiz koca koca binalar, paralar. İşin içerisine belediyecilik girdiği zaman bizim amacımız sosyal demokrat belediyecilik anlayışını uygulamak olur. Neticede benim partim belli, dünya görüşüm belli, burada da daha halkçı düşünürüm. Yoksa 10 liraya yemek, 1 liraya otobüs olur mu? Dolaylı olarak insanların cebine bir katkı yapıyorum. Ben çok farklı şehirlerden insanlardan ağlayarak telefon aldım, 'Anneme bakıyormuşsunuz, teyzeme bakıyormuşsunuz' diye. Biz bu konuda halkçıyız. Sosyal demokrat belediyecilik anlayışıyla hareket ediyoruz."

Toplu taşıma hizmetlerinde büyük destekleri olduğunun altını çizen Seçer, yolcu maliyetlerinin yüzde 75'inin belediye tarafından karşılandığını belirtti. Toplu taşımada özellikle öğrenciler için ücretlerin Türkiye ortalamasının çok altında olduğunu belirten Başkan Seçer, Büyükşehir'e kazandırılan 272 CNG'li otobüs ile hizmetlerinin aksamadan sürdüğünü söyledi.

"SEÇİM SONRASI MUTLAKA METRO PROJESİ DEVAM EDECEK"

Metro Projesi kapsamında olumlu gelişmeler yaşandığını kaydeden Seçer, "Seçim sonrası mutlaka Metro Projesi devam edecek. GMK'nın üstünden hafif raylı sistemi götürdüğünüz zaman olmuyor. Alttan gideceksiniz, paraya kıyacaksınız ya da hiç yapmayacaksınız. Biz paraya kıymayı tercih ettik. Bunlar; boyacı küpü olsa batırır, çıkartırız ama çok kolay şeyler değil. Çünkü izinler alacaksınız, para bulacaksınız. Bunlar değerli ve önemli yatırımlar."

MERSİN'İN TANITIMI İÇİN BİR DİZİ ADIM

Bölgede ticaret ve sanayi odaları ile iş birliği içerisinde çalıştıklarını söyleyen Seçer, turizm fuarında da beraber çalıştıklarını ve son birkaç yıldır açtıkları stantların fuar birincisi seçildiğini aktardı. Katılımcı demokrasinin temel unsurlarından birinin bu iş birlikleri olduğuna dikkati çeken Seçer, Mersin'e Değer Katanlar Kurulu'nu (MEDEKA) kurduklarını belirtti. Kurul bünyesinde; Mersin'in daha çok tanıtılması için Tarsus Gençlik Festivali, roman ve fotoğraf yarışmaları, spor aktiviteleri düzenlediklerini söyleyen Seçer, 23 Nisan'da 'Uluslararası 1. Çocuk Şenliği'ni de hayata geçireceklerini dile getirdi. Seçer, eski belediye binasını da restorasyon çalışmalarıyla birlikte kentin tanıtılması adına 'Kent Müzesi'ne dönüştüreceklerini sözlerine ekledi.

Seçer, ikinci 5 yıllık görev süresinde 'Metro', 'Sosyal Konut' ve 'Afete Dirençli Bir Kent' gibi birçok başlık belirlediklerini ve bunları tek tek hayata geçireceklerini kaydetti. Seçer sözlerini, şöyle sonlandırdı:

"2019 SEÇİMLERİNE GİRERKEN VERDİĞİMİZ VAATLERİN YÜZDE 90'INI GERÇEKLEŞTİRDİK"

"Özellikle yaşlanmış binaların, zemin sıvılaşması yaşayan bölgelerde deprem riski, afet riski taşıyan binaların dönüştürülmesi ve Mersin'in afete hazır hale gelmesi için gereken önlemleri alacağız. Bizim bir yeraltı haritamız da yok. Yani nereden hangi kurumun hangi hattı geçiyor kimse bilmiyor. Geçmişte çok fazla kurala uyulmadan çalışma yapılmış. İkinci 5 yılımızda; tarım, sosyal politikalar, yeni yollar, bulvarlar, köprülü kavşaklar, hayvan severler için yeni Patiköy gibi birçok projemiz var ve hepsi de gerçekleşecek. 2019 seçimlerine girerken verdiğimiz vaatlerin yüzde 90'ını gerçekleştirdik. Gelecek 5 yılda da ortaya koyacağımız uygulamalarla ilgili ne dediysek onu gerçekleştireceğiz. Bundan emin olabilirsiniz."