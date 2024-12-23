Van\'da Kira Sorunu Derinleşiyor: Asgari Ücretli Vatandaşlar Zor Durumda

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Haber: İshak Kara

(VAN) - Türkiye Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Doğu Anadolu Bölge Başkanı Orhan Özdek, Van'da kiraların yüksekliğine işaret ederek, "Asgari ücret şu anda 17 bin lira iken kiralar da 17- 18 bin lira. Bu insanlar ne yiyip ne içecek nasıl barınacak? Emeklilerin maaşı 12 bin lira iken nasıl kira ödeyecekler? Kiracı olarak nasıl hayatlarını devam ettirecekler" dedi.

Van'da üç oda bir salon ev fiyatlarının 15- 17 bin arası değiştiğini söyleyen Türkiye Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Doğu Anadolu Bölge Başkanı ve Van Emlakçılar Derneği Başkanı Orhan Özdek, yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte kiralarda da yaşanacak artış nedeniyle yurttaşları evsiz kalma korkusu sardığını belirtti.

Konuyla ilgili Anka Haber Ajansı'na konuşan Özdek, şunları söyledi:

"Van'da kira sorunları son zamanlarda ciddi şekilde artmıştır. Bu nedenle de vatandaşlarımız çok ciddi anlamda dar boğaz ve sıkıntıya girmiştir. Van'ın durumu şu anda yeni yapılaşmaya maalesef el vermemektedir. Mevcut konut sayısı stokların erimesiyle beraber çok ciddi kiralarda bir artış meydana geldi. Maalesef şu anda insanlarımız bu konuda sıkıntı içerisindedir. Normalde 3+1 evin kirası Doğu Anadolu bölgesinde 10 bin olması lazım iken 15- 16 bin telaffuz edilmektedir. Bu da dar gelirli insanlarımızı sıkıntıya itmektedir. Şu anda bir çok vatandaşımız bize şikayette bulunuyor. Barınma sorunu yaşadıklarını ifade ediyor. Bu konu bizleri üzüyor. Bu konuda yetkililerin acil ve ivedi olarak çözüm üretmesi gerektiğini düşünüyorum.

"Göçten dolayı barınma sorunu var"

Van'ın aldığı göçten dolayı barınma sorunu var. Yaşam ve kira yüksekliği sorunu var. Vatandaşlarımız birçok sorun yaşıyor yeni ev bulamamaktadır. Ev sahipleri de çok ciddi kiracılara yüklenmekte ve kiracıları ciddi sorun içerisine sokmaktadırlar. Bizler ev sahiplerine çağrı yapıyoruz kiracılarla mutlaka empati yapsınlar. Yardımcı olsunlar. Sorun çok fazla çok derin sorunlarla karşı karşıyayız. Bugün baktığımız zaman dar gelirli insanlarımıza asgari ücretle şu anda yaşayan insanlar gerçekten sorun yaşıyorlar. Asgari ücret şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nde 17 bin lira iken kiralar da 17- 18 bin liradır. Bu insanlar ne yiyip ne içecek nasıl barınacak dolayısıyla emeklilerin maaşı 12 bin lira iken nasıl kira ödeyecekler. Kiracı olarak nasıl hayatlarını devam ettirecekler. Bunların hepsi insanı düşündüren olaylardır. Van'da kira ve kiralama sorunu vardır. Yüksek kiralarla karşı karşıyayız. Van'daki kira sorunu Ankara, İstanbul ile yarışır düzeye gelmiştir. Dolayısıyla bu aradaki uçurumu bin an önce kapatmamız gerekiyor.

"Van gelir sıralamasında en sonuncu il oldu"

Nitekim birkaç gün önce kamuoyu araştırması paylaşıldı Van gelir sıralamasında en sonuncu il oldu. Van ve Van insanlarının ne kadar fakir ve yoksul olduğunu gördük. Van'ın bu kadar geliri düşükken, tarım ve hayvancılık bu kadar gerilemişken kiraların yükselmesi ve ticaret sahalarının kapatılmasıyla beraber insanlarımızı ciddi anlamda bir kaosa sıkıntıya itmektedir.

Dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ve Bakanlıkla beraber müşterek çalışarak Van'ın imar sorunlarını çözüp yeni müteahhitlerimize alanlar açmamız lazım. Yeni konut sahaları edinmemiz ve yeni konuk üretimi yapmamız gerekmektedir. Van'daki konut sayısı ortadan kalksın ve konut kiraları biraz da olsa minimize olup düşsün. Bizler bu konuda ev sahiplerinden de anlayış bekliyoruz. Kiraları arttırdığımız zaman altta kalan asgari ücretli ve emekli bu durumda asla yaşayamaz."