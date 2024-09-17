Ağbaba: CHP'li Belediyeler Adaletli Yönetiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Ağbaba: CHP'li Belediyeler Adaletli Yönetiyor

Geniş Video İzle

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP’li belediyelerin her yerde adaletli bir yönetim sergilediğini ifade ederek, "Tasarruf genelgesi nedeniyle bağış konusunda büyük belediyelere imkân tanınmıyor ama bunu bir türlü aşacağız" dedi.

17.09.2024 17:15  Güncelleme: 19:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MALATYA) - CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP'li belediyelerin her yerde adaletli bir yönetim sergilediğini ifade ederek, "Tasarruf genelgesi nedeniyle bağış konusunda büyük belediyelere imkan tanınmıyor ama bunu bir türlü aşacağız" dedi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Arguvan Belediyesi'ne yapılan kepçe yardımı kapsamında düzenlenen törene katıldı. Arguvan Belediyesi önünde gerçekleştirilen törende konuşan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, şunları söyledi:

"Ekrem İmamoğlu hem Malatya hem de Arguvan'a yardımcı oldu"

"Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hem Malatya hem de Arguvan'a yardımcı oldu. Deprem bölgesine daha fazla yardımda bulundu. CHP'li belediyeler her yerde adaletli yönetiyor. Geçtiğimiz dönem Türkiye Belediyeler Birliği, çoğunluk üyesi ve en çok aidatı CHP'li belediyeler olmasına rağmen maalesef birliğin imkanlarının sadece yüzde 2'sini bütün muhalefet belediyelerine kullanmıştı. İmkanların yüzde 98'ini ise Cumhur İttifakı belediyeleri kullanmıştı. Bu konuda adaleti sağladık. Hem Arguvan hem de diğer ilçe belediyelerine araç verildi ama sadece CHP'li belediyelere değil AK Partili belediyelere de verildi. Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne büyük bir itfaiye, Akçadağ Belediyesi'ne bir kepçe hediye edildi. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu'na teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki dönemde de belediyemizin talepleri doğrultusunda yeni araçları buraya kazandırmaya çalışacağız.

"Arguvan'a önemli desteklerde bulunduk"

2010'dan önce Arguvan'da kültür merkezinin temel atılmıştı ama maalesef başlanılamamıştı. Arguvan Belediyesi'nin öyle bir imkanı yoktu. 2014 yılında yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı olduğumda 'Kardeş Belediye' projesini yaptım. Büyük belediyeler ile küçük belediyeleri kardeş yaptım. Buradaki kültür merkezinin yapımını da çok kısa bir sürede tamamladık. Malatya ve Türkiye'ye örnek bir kültür merkezi oldu. Ardından Arguvan'ın hangi araç gerece ihtiyacı varsa destek oldum. 2024 seçimlerine kadar Malatya'daki belediyelerimize 100'ün üzerinde araç gerek temin ettim. Greyderinden çöp kamyonuna, kepçesinden binek araçlarına kadar yardım yaptım. Tabii kardeş yaptığımız ve bizim kendi ilişkide olduğumuz belediyelerle hem Arguvan hem de diğer ilçe belediyelerimize önemli desteklerde bulunduk."

"Arguvan ve Malatyamıza yardım edeceğiz"

Malatya'nın iyi ve kötü gününde her zaman yanında olduğunu dile getiren Ağbaba, "Deprem döneminde Malatya'dan Arguvan'a gelenler burada ağırlandı ama erzak ve diğer bütün ihtiyaçları diğer büyük belediyelerimizden buraya sağladık. Burada bir yemek çadırı kurduk. Buraya odun, kömür ve gıdasına kadar Arguvan'a destek olduk. Bundan sonrada kurduğumuz siyasi ilişkilerle, dostluk ilişkilerimiz ve siyasi tecrübemizle hem Arguvan'a hem diğer ilçelerimize hem de Malatyamıza yardım edeceğiz" dedi.

"Türkiye'nin yüzde 70'ini Cumhuriyet Halk Partili belediyeler yönetiyor"

Ağbaba, Türkiye'nin yüzde 70'ini Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin yönettiğini kaydederek, şunları ifade etti:

"Tasarruf genelgesi nedeniyle bağış konusunda büyük belediyelere imkan tanınmıyor ama bunu bir türlü aşacağız. Arguvan ile çok sayıda kardeş belediyemiz var. Aydın Büyükşehir Belediyesi, Malatya'da beş ilçe belediyemizin kardeşi oldu. Sayın Özlem Çerçioğlu destek oluyor, önümüzdeki günlerde Arguvan'da kullanılması için parke taşı gönderecek. Yine Arguvan'ın kardeş belediyelerinden birisi Ataşehir Belediyesi. Onursal Adıgüzel önümüzdeki günlerde daha çok destek olacak. Çankaya Belediye Başkanımız Hüseyin Can Güner'de destek olacak. Ayrıca, hemşerimiz Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'da önümüzdeki günlerde destek olacak. Arguvan'ın ne eksiği varsa araçtan gerece, parktan sosyal tesise onları yapacağız. Benim görevim Ersoy Eren'in, Arguvan Belediyesi'nin rahat çalışabilmesi, Arguvan'a rahat hizmet verebilmesi için önlerini açmak, destek olmak. Bu desteği geçmişte olduğu gibi bundan sonrada vereceğimizi ifade etmek istiyorum."

"Arguvan için umut verici"

Arguvan Belediye Başkanı Ersoy Eren de CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Arguvan'a sağladıkları destekten dolayı teşekkür ederek, "Geçen günlerde Arguvan'da Türkiye Belediyeler Birliği'nin güzel bir toplantısı oldu. Biz bütün sorunlarımızı milletvekilimize ilettik. Kendisi de sağ olsun direkt Ekrem Bey ile bir görüşme sağladı. Bu görüşmeden beş gün sonra kepçemiz Arguvan'a geldi. Bu bizim için çok önemli ve kıymetli. Görüşmeden beş gün sonra kepçenin Arguvan'a gelmesi bizim ve Arguvan için umut verici" diye konuştu.

Ağbaba: CHP\'li Belediyeler Adaletli Yönetiyor
Kaynak: ANKA

Milletvekili, Veli Ağbaba, Politika, Ekonomi, Malatya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ağbaba: CHP'li Belediyeler Adaletli Yönetiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:57 THY uçağında olay çıkaran yolcu tutuklandı THY uçağında olay çıkaran yolcu tutuklandı
01:06 Lübnan’da çağrı cihazlarının patlamasıyla ilgili kan donduran iddia Lübnan'da çağrı cihazlarının patlamasıyla ilgili kan donduran iddia
23:44 Çağrı cihazı nasıl bombaya dönüştü İşte İsrail’in siber saldırısıyla ilgili en güçlü senaryo Çağrı cihazı nasıl bombaya dönüştü? İşte İsrail'in siber saldırısıyla ilgili en güçlü senaryo
20:42 Nevzat Bahtiyar’ın evinde hareketlilik Cinayeti çözecek deliller mi bulundu Nevzat Bahtiyar'ın evinde hareketlilik! Cinayeti çözecek deliller mi bulundu?
14:50 Narin Güran’ın ölüm nedeni kesinleşti Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış Narin Güran'ın ölüm nedeni kesinleşti! Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış
10:18 Manisa’da vahşet Bacakları kesilmiş halde bulundu Manisa'da vahşet! Bacakları kesilmiş halde bulundu
10:11 20 farklı bölgede yangınlarla mücadele eden Portekiz, Avrupa Komisyonu’ndan yardım talep etti 20 farklı bölgede yangınlarla mücadele eden Portekiz, Avrupa Komisyonu'ndan yardım talep etti
10:10 Sedat Şahin’in ’yeğeni’ Yunanistan’da yakayı ele verdi Sedat Şahin'in 'yeğeni' Yunanistan'da yakayı ele verdi
10:06 Ağustos ayında en çok bu ilde konut satıldı Ağustos ayında en çok bu ilde konut satıldı
10:02 Brezilyalı politikacı ve kız kardeşi, kendilerini rakip çete üyesi sanan çete tarafından işkence ile öldürüldü Brezilyalı politikacı ve kız kardeşi, kendilerini rakip çete üyesi sanan çete tarafından işkence ile öldürüldü
09:57 Kayserili damat adayı, kız tarafının isteklerini duyunca evlenmekten vazgeçti Kayserili damat adayı, kız tarafının isteklerini duyunca evlenmekten vazgeçti
09:50 Hastaneye giden kadın kayıtlara ölü olarak geçtiğini öğrendi Hastaneye giden kadın kayıtlara ölü olarak geçtiğini öğrendi
09:44 Bu kavga çok su kaldırır Zekeriya Yapıcıoğlu, Özgür Özel’e 72 saat süre verdi Bu kavga çok su kaldırır! Zekeriya Yapıcıoğlu, Özgür Özel'e 72 saat süre verdi
09:30 Kavak Yelleri oyuncularından İbrahim Kendirci ile Dağhan Külegeç yıllar sonra buluştu Kavak Yelleri oyuncularından İbrahim Kendirci ile Dağhan Külegeç yıllar sonra buluştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2024 02:17:53. #1.13#
SON DAKİKA: Ağbaba: CHP'li Belediyeler Adaletli Yönetiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement