Yağışlı hava uyarısı - Son Dakika
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Yerel

Yağışlı hava uyarısı

Meteoroloji, yurt genelinde yağışlı hava ve bazı illerde kuvvetli sağanak bekliyor.

08.12.2024 09:20
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Artvin, Bingöl, Muş, Bitlis, Siirt ve Adıyaman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, İç ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Edirne, Çanakkale, Balıkesir'in batısı,, İzmir, Manisa ve Aydın ile Muğla'nın batısında yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla merkez ve doğusunda yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklığı: Yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar: Rüzgarın, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 9

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 15

İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

16

Adana: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 20

Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 18

Trabzon: Parçalı bulutlu 17

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı -1

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 10 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yağışlı hava uyarısı - Son Dakika

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