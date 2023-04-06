Fenomen Uçak Köfteci'nin hayatı film oldu, vizyona girmeden depremde hayatını kaybetti

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerden sonra hayatını kaybedenlerin hikayeleri günler sonra acı detaylarla ortaya çıkıyor. 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremin etkisiyle Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde 89 kişinin ölümüne sebep olan Galeria İş Merkezi'nde 'Uçan Köfteci' olarak tanınan Abdulkadir Arslan ve ailesi de aralarındaydı. Arslan'ın hayatının film olduğu ancak izleyemeden vefat ettiği ortaya çıktı.

UÇAN KÖFTECİ VE AİLESİ DEPREMDE VEFAT ETTİ

Diyarbakır'ın 'Uçan Köfteci'si olarak tanınan Arslan, depremden yaklaşık 2,5 yıl önce 'Uçan Köfteci' adında film çekimlerine başladı. Sosyal medyada tanınan Arslan, film çekimlerini bitirdikten sonra deprem gecesi Galeria İş Merkezinde eşi, oğlu, iki kızı, anne ve babası ile birlikte hayatını kaybetti. Dayısının sosyal aktivitelere gönül bağladığını belirten Seyfettin Ballı, kendisinin hem aile hem çevresi tarafından çok sevilen bir yapıya sahip olduğunu söyledi.

"YAŞAMAYI SEVEN BİR İNSANDI, SOSYAL AKTİVİTELERE KATILIRDI"

Küçük arabası ve ikinci el paraşüt ile sosyal aktivitelere başladığını ifade eden Ballı, "Dayım çok sosyal bir insandı. İnsanlarla ilişkileri çok iyiydi ve yaşamayı seven bir insandı. Diyarbakır'da birçok sosyal aktive gerçekleştirilen kulüplere kaydı vardı. Dayım sosyal aktiviteler içerisinde düşük imkanlarla ilk yamaç paraşütüne başladı. Küçük arabası ve ikinci el paraşüt ile bu aktiviteye gönül bağladı. Kendini geliştirdikten sonra sertifikalar almaya başladı. Bunların dışında yüzme, dans, ve bisiklet turlarına sürekli katılırdı. Aynı şekilde çocuklarını da öyle yetiştirdi. Hem ailesi hem çevresi tarafından çok sevilen bir insandı. Ben kendisiyle dayıdan çok arkadaş gibiydim. Yaşamayı seven bir insandı. Enkaz altında kalarak bizi bırakıp gitmeleri herkeste büyük bir üzüntü oluşturdu" dedi.

"BİR AN ÇIKIP GELECEKMİŞ GİBİ HİSSEDİYORUZ"

"HAYATI FİLM KONUSU OLDU AMA İZLEYEMEDEN VEFAT ETTİ"