Yeniden Refah Partisi Van İl Başkanı Şabu'dan Bahçeli'ye:  "Güzel Bir Çıkış Keşke 40 Yıldan Beri Söylenseydi" - Son Dakika
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Yeniden Refah Partisi Van İl Başkanı Şabu'dan Bahçeli'ye:  "Güzel Bir Çıkış Keşke 40 Yıldan Beri Söylenseydi"

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Yeniden Refah Partisi Van İl Başkanı Naif Şabu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile ilgili sözleri için; "Sayın Bahçeli bunu niye söyledi diye yadırgamıyorum. Güzel bir çıkış, keşke 40 yıldan beri söylenseydi" dedi.

28.10.2024 13:52
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Haber : İshak Kara

(VAN) - Yeniden Refah Partisi Van İl Başkanı Naif Şabu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile ilgili sözleri için; "Sayın Bahçeli bunu niye söyledi diye yadırgamıyorum. Güzel bir çıkış, keşke 40 yıldan beri söylenseydi" dedi.

Yeniden Refah Partisi Van İl Divan Toplantısı yapıldı. Toplantıda İl Başkanı Naif Şabu, şöyle konuştu:

"MHP Grup toplantısında bugüne kadar kimsenin cesaret edip söyleyemediği bir şey söyledi. Dedi ki 'Abdullah Öcalan Meclis'e gelsin DEM'in grup toplantısında konuşsun mesajını versin ve terörü, terörle beraber gelen oradaki grubu lav ettiğini ilan etsin'. Bunu bir başkası söyleseydi, MHP Lideri Bahçeli, gökkubbeyi söyleyenin başına yıkardı. Sayın Bahçeli bunu niye söyledi diye yadırgamıyorum. Güzel bir çıkış keşke 40 yıldan beri söylenseydi. 1984'ten başlamış 1994, 2004, 2014 şu an 2024 tam 40 yıl boyunca bu ülkemiz neler kaybetti biliyor musunuz? 40 bine yakın asker, polis, kurucu ve vatandaşımızın terör olaylarında şehit olmasına mal oldu. En büyük sorunumuz sorunlarımızı tartışmıyor oluşumuz, Sorunlarımızı tabulaştırıyoruz.

"Herkesin elini taşın altına koyması gerekir"

Devlet şimdi 40 yıldan sonra bu kadar zaiyat tahribattan sonra masaya oturmayan devlet, TBMM'ye çağırıyor 'gelin konuşun' diyor. Yaptığı şey doğrudur eğer bu ülkenin selametine, birliğine, kardeşliğine bu terörün bitmesine vesile olacaksa herkesin destek vermesi lazım. Herkesin elini taşın altına koyması gerekir. Eğer ki bu ülkede insanlar yarınından emin olacak hakikaten sağlam temellere dayanan bir barış olacaksa çok önemli bir adımdır. Ama samimi olmak lazım, bu teklifin altını doldurmak gerekir. Yarın o adamlar gelecek 'şunu istiyoruz' diyecekler. Korkmasınlar ne istiyorlarsa kamuoyunun önünde konuşsunlar. Hatta yanlış bir şey mi doğru bir şey mi talep ediyorlar ve hatta bu insanlardan kimin barış istemediğini millet görsün. Eğer zamanında bunlar olsaydı bugüne kadar ekonomik olarak yüz milyonlarca kayıplarımız olmazdı. Sıra dışı gelişmelerin ülkemiz, milletimiz ve insanlarımız için 80 milyon insanın kardeşliği için inşallah yeni açılmış bir kapı diye dua edelim.

Bizim en büyük sorunumuz Kürt sorunu ve Doğu Anadolu sorunundan daha önemlisi sorunlarımızı konuşamıyor tartışamıyoruz. Fakat bizim ülkemizde maalesef böylesine handikaplarımız var. Biz bunları aşmadıkça ülkemizin sorunlarını da çözemeyiz. Terörün her biçimini burada lanetle karşılıyoruz. Terör hiçbir şey çözmez. Terör, bir milletin bir toplumun yararına değil zararına ne gerekiyorsa onu yapar. Ancak bizim hükümetimiz diyor ki 'biz teröristlerin ayağındaki ayakkabı numarasını bile biliyor tespit ediyoruz'. Bir tespite göre bu teröristler bir seneden beridir Ankara'da dolaşıyorlar. Elini kolunu sallayıp gezen buradaki istihbarat zafiyetini nasıl izah edeceksiniz? Bizim toplum olarak bizim bizden başka dostumuzun olmadığını anlamamız ona göre hareket etmemiz gerekir. Eğer biz sorunlarımızı toplum, millet ve devlet olarak çözmezsek birileri bu sorunları fırsat bilerek bizi insanlarımızla kardeşlerimizle karşı karşıya getirebilecektir."

"22 yıllık avukatım, geçinemiyorum"

Yeniden Refah Partisi İl Sorumlusu Serhan Kurtuluş ise şu şekilde konuştu:

"Bu ülkenin bu kadar acı gerektirecek ne var? Neyi paylaşamıyoruz? Neden bu ülkede hala insanlar acılar çekiyor? Yeni bir anayasa konusu ülkenin gündemine sokuluyor. Bu yeni anayasa tartışmasından ziyade bu ülkede asgari ücretin hali nedir? Bakınız 22 yıllık bir avukatım, ben bile bu ülkede geçim sıkıntısı yaşıyorum. Bu bizim hakkımız mı böyle mi olmalı, refah içinde yaşayıp çocuklarını yarına umutla yetiştirecek bir toplum neden olamıyoruz? Türkiye neden hala kendine gelecek kangren sorunlarını çözemiyor? Bakınız bugün Filistin'de, Gazze ve Orta Doğu'da çok büyük bir oyun oynanıyor. Bu oyun Allah göstermesin belki Türkiye'ye sirayetini yaşayacağız. Bu siyasi söylemlerin neşet ettiği nokta Ortadoğu'nun yeniden şekillenmesidir. Erbakan Hoca yıllar önce Türkler ile Kürtlerin beraber hareket etmesi noktasında Türkiye'nin Dünya'ya meydan okuyabilecek bir güce sahip olacağını işaret etmişti. İşte bugün rahmetlinin söylemlerinin ne kadar isabetli olduğunu ne kadar doğru olduğu kendini gösteriyor. Devlet Bahçeli'nin bu söylemi öyle küçümsenecek dikkatten kaçacak bir söylem değil, ne oldu da bugün bu söylem ortaya atıldı? Çünkü Orta Doğu yeniden şekilleniyor. Kartlar yeniden dağıtılıyor. İşte bu noktada bizlerin doğrudan, iyilikten, mazlumdan ve dürüstlükten yana bir siyaset gerçekleştirmemiz gerekiyor. Türkiye'de bugün bütün siyasi partiler hikayelerini tüketti. DEM, Ak Parti de tüketti. Tek bir parti yeni bir hikaye yazma hakkına hukukuna sahip o da Yeniden Refah Partisi'dir. Neden? 28 Şubat sürecinde engellenen doğruluğun dürüstlüğün adresidir Erbakan Hocanın siyaseti.

Toplantı sonunda son dört ayda en çok üye yapan ilçeler arasında ilk 30'a giren Gevaş İlçe Başkanı Remzi Ergenc'e başarı plaketi verildi.

Yeniden Refah Partisi Van İl Başkanı Şabu\'dan Bahçeli\'ye:  "Güzel Bir Çıkış Keşke 40 Yıldan Beri Söylenseydi"
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Yeniden Refah Partisi Van İl Başkanı Şabu'dan Bahçeli'ye:  'Güzel Bir Çıkış Keşke 40 Yıldan Beri Söylenseydi' - Son Dakika

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