Yenişehir Belediyesi, 0-3 Yaş MABEP Aile Eğitimleri\'ni tamamlayanlara sertifikalarını verdi

Mersin Yenişehir Belediyesi, aile eğitimleriyle çocukların gelişimini desteklemeye devam ediyor. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, 2019 yılında Türkiye'de bir ilke imza atarak hayata geçirdikleri Erken Çocukluk Gelişimi Projesi: Yenişehir Modeli'nin bileşenlerinden olan "0-3 Yaş MABEP Aile Eğitimleri"ni tamamlayan anne ve babalara sertifikalarını verdi. Bugüne kadar yüzlerce anne ve baba eğitim alarak, sertifika almaya hak kazandı.

Yenişehir Belediyesi, Marmara Üniversitesi iş birliğiyle ebeveynlere ücretsiz verdiği eğitimlerle çocukların sağlıklı gelişimine katkıda bulunuyor. 2019 yılında başlatılan proje ile ebeveynlere erken çocukluk gelişim dönemlerinin özellikleri, yaş gruplarına yönelik oyun ve destek sistemleri, aile olmanın önemi ve aile olgusunun gelişim dönemlerine etkisi, okul öncesi eğitim, yeni doğan temel eğitimi ve rehberlik ile psikolojik danışmanlık eğitimleri veriliyor. "Her aile bir okuldur" ve "Öğrenen anne-baba gelişen çocuk" sloganıyla verilen eğitimlerin ardından ebeveynler çocuklarının erken dönemdeki gelişim süreçleri hakkında daha fazla bilgiye sahip oluyor. Marmara Üniversitesi bünyesinde çalışmalar yürüten Marmara Aile Becerileri Eğitim Programı(MABEP)'nda görevli uzman akademisyenler tarafından çevrimiçi verilen eğitimlerle çocukların sağlıklı gelişimine rehberlik ediliyor.

"ERKEN ÇOCUKLIK EĞİTİMİNİ HAYATA GEÇİRECEĞİMİZE SÖZ VERMİŞTİK"

Eğitimlerini tamamlayan anne ve babalara sertifikalarını veren Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, 0-3 yaş aile eğitimini, Türkiye'nin eğitim politikaları arasına dahil etmeyi hedeflediklerine dikkat çekerek, bu konuda ciddi adımlar atıldığını söyledi. Proje ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından davet aldıklarını belirten Başkan Özyiğit şunları söyledi:

"Yenişehir'de yola çıkarken, erken çocukluk eğitimini hayata geçireceğimize söz vermiştik ve göreve gelir gelmez sözümüzü tuttuk, projemizi başlattık. Ülkemizde bir ilk oldu. Bu konuda yaptığımız çalışmalarla örnek olduk. Başlatmış olduğumuz bu projenin Yenişehir'imize, ailelerimize ve geleceğimiz olan çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyorum. En önemli varlığımız çocuklarımız, yaşam bir süreden sonra onlar üzerine kuruluyor. Onların geleceği çok önemli. Dolayısıyla onlara iyi bir gelecek hazırlamak için doğru işler yapmak ve onların geleceğini kurtarma sorumluluğumuzu biliyoruz. Bu bilinç ve anlayışla el birliğiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizim hedefimiz bu eğitimleri Türkiye'nin eğitim politikasına dahil etmek. Çok ciddi adımlar atıldı. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı bu proje için bizi davet etti ve projemizi anlattık. Bilimsel çalışmaların hayata aktarılması lazım, üniversitelerimiz bu çalışmaları yapıyor biz de bunundan yararlandık, o duvarı aştık ve halkımızla buluşturduk. Bir çocuğun nasıl yetiştirileceğini, onunla nasıl iletişim kurulması gerektiğini bilimsel temellere dayalı bir eğitim sistemiyle aktarmaya çalışıyoruz. Çocukların zihinsel gelişimlerinin yüzde 80'ninin 0-3 yaş arasında tamamlandığını düşündüğümüzde, bu eğitimlerin ne kadar faydalı olduğunu görüyoruz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni daha ileriyle taşıyacak yürekli çocuklar yetiştiriyoruz. Bu eğitimlere katılan tüm ailelere, MABEP Başkanı Prof. Dr. Ozana Ural ve ekibi ile Raif Çakmak'a ve tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Çocukların geleceği için eğitimin yanı sıra ekoloji konusunda da örnek olacak çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Sadece eğitim alanında değil, iklim konusunda da örnek çalışmalarımız var. Yenişehir İlçesi Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliğine Uyum Eylem Planı (SECAP) kapsamında 2050 yılı karbon nötr emisyon eylemlerini hazırlayan ilk ilçe belediyesiyiz. Yenişehir'de nasıl yürüyeceğimizi biliyoruz. Nereye ne yapılacağı konusunda bilimsel gerçeklerle uygulamalar yapacağız. Sağlıklı bir kent oluşturmak, eğitimli ve donanımlı nesillere güzel bir gelecek planlamak için büyük bir çaba içerisindeyiz" diye konuştu.