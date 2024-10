Yerel

Yüzlerce yazar ve yayınevi Denizlililerle buluşacağı Kitap Fuarı açıldı

DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Denizli Kitap Fuarı kapılarını törenle açtı. Ahmet Ümit'ten Coşkun Aral'a, Banu Avar'dan Ayşegül Aldinç'e, Celal Şengör'den Ataol Behramoğlu'na yüzlerce yazarın imza günü ve söyleşilerle katılacağı fuar 10 gün boyunca açık kalacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesi 7. Kitap Fuarı törenle kapılarını açtı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi Fuar Alanı'nda yapılan açılış törenine CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Başkanvekili Ali Marım, CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, ilçe belediye başkanları, fuarın onur konuğu yazar Ahmet Ümit, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Pupa Fuarcılık Koordinatörü Yalçın Bertay, açılış konuşmasında Denizli'de en önemli kültür organizasyonlarından birini düzenliyor olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Fuarın onur konuğu yazar Ahmet Ümit ise, Denizli'ye defalarca geldiğini, bu kez geldiğinde fuarı daha özgürleşmiş gördüğünü dile getirdi. Belediyelerin klasik faaliyetleri yanında çok önemli bir kültür görevi olduğunu hatırlatan Ümit, "Yeniden uygar bir ülke olacaksak burada kültüre, sanata ağırlık vermemiz gerekiyor. Çocuklarımızın bedenini gıdayla besliyorsak, ruhlarını da kitapla beslemeliyiz. Bu fuarda her kesimden yazarlar çağrılmış, burada onu görüyorum, bu beni çok mutlu ediyor. Beni onur konuğu olarak seçtikleri için Belediye Başkanımıza ve Denizli halkına çok teşekkür ediyorum. Umarım hep sanatla, kitapla kalırız. Edebiyat, sanat, kültür yoksa o ülke yok demektir" ifadelerini kullandı.

Başkan Çavuşoğlu: "Mutlu insanların şehri Denizli"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu da, "Mutlu insanların şehri Denizli" hayali ile yola çıktıklarını belirterek kültür, sanat, tarım, turizm gibi pek çok güzelliği içerisinde barındıran ve gençlerin geleceğe umutla baktığı güler yüzlü insanların şehrini oluşturmak için çalıştıklarını söyledi. Başkan Çavuşoğlu, "Bugün bu yolculuğumuzu bilimle, ilimle irfanla buluşturma anlamında yeni bir sürece evrildiğimiz ve çocuklarımızın geçmişini ve geleceğin köprüsünü oluşturan kitapla buluşabileceği bu günde birlikte olmak ayrı bir mutluluk kaynağı, ayrı bir yol arkadaşlığı. Bu şiarımızı ve çocuklarımızın geleceğe umutla bakması için bizler üzerimize düşen ne ise yerine getirmeye devam edeceğiz. Çocuklarımızın ekmek gibi, AŞ gibi, su gibi ihtiyacı olan kitaba, özgürleşmeye ve geleceğe dair umutlarını yeşertme noktasında mücadelemizi devam ettireceğiz" diye konuştu.

Her görüşten yazarlar okuyucuları ile buluşacak

Başkan Çavuşoğlu, fuara yüzlerce kitapevi ve yazarın katılacağını, her görüşten isme yer verdiklerini ifade ederek, "Sayın Ahmet Ümit'in de söylediği gibi her rengin, her görüşün ve her düşüncenin, kim talep ediyorsa ve istiyorsa tamamına kapılarımızı açtık. Biz bu şehirde sağcısıyla solcusuyla, Kürdüyle, Türküyle, Alevisiyle Sünnisiyle bir arada ve kardeşçe yaşamak üzere çıktığımız bu yolculuğun göstergesi olsun diyerek de bu fuarda da kim yer almak istiyorsa kapılarımızı sonuna kadar açtık" dedi. Güzel bir haftaya girdiklerini işaret eden Başkan Çavuşoğlu, "Bu haftamız da, 'Cumhuriyet şehri Denizli' mottosuyla bir yolculuğa çıkıyoruz. Cumhuriyeti coşkuyla ve bir hafta boyunca iliklerimize kadar hissedeceğimiz şekilde törenlerle kutlayacağız. Umut ediyoruz ki Cumhuriyetin daha güzel, daha layıkıyla kutlanacağı günleri hep birlikte yaşarız" dedi.

Başkan Çavuşoğlu'na teşekkür

CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Denizli'de değişim rüzgarı ile birlikte özellikle kültür sanat alanında çok güzel etkinliklerin yapıldığını belirterek, "Kitap fuarımız hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel geçecek 10 gün olduğuna inanıyorum. Ayrıca Cumhuriyet Haftası sebebiyle yaptığınız güzel etkinliklerden dolayı da sizlere teşekkür ediyorum. Denizli çok güzel günleri hak ediyor ve hak ettiğini de alacak" dedi. CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum da düşünenin, yazanın hapse atıldığı bir dönemden geçildiğini vurgulayarak, daha uygar bir Türkiye için omuz omuza çalıştıklarını söyledi. Horzum, "Büyükşehir Belediye Başkanıma özellikle teşekkür ediyorum. İlk çıktığında demişti; 'Denizli'yi kültür ve sanat şehri yapacağız. Denizli'nin sokaklarında insanlar mutlu gezecek. Denizli'nin sokaklarında insanlar güvenle gezecek. Çocuk istismarları olmayacak. Kadın cinayetlerine son verecek.' Böyle bir Denizli oluşturmak için gecesini gündüzüne katan bütün belediye başkanlarıma ve ekibine sonsuz teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Denizli'ye yakışan bir fuar

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise, kitap okumanın çok önemli olduğunu belirterek, kitap okuyan kişilerin şiddet ve suçtan uzak kaldığına dikkati çekti. Başarır, "Çocuklarımız okuyacak, okuyarak büyüyecek. Bu fuara binlerce çocuk gelecek. Çocukları kitapla, Ahmet Ümit ile edebiyat ile büyütün, özgür olsunlar. Özgür büyür, düşünürlerse ne kadına el kaldırırlar, ne de suç işlerler. Bugün burada olduğum için çok mutluyum. Kitap fuarını düzenleyen Başkanıma ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Denizli'ye yakışan bir fuar olacak" diye konuştu. Konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelesini kesen Başkan Çavuşoğlu ve protokol üyeleri stantları gezerek yazarlarla bir süre sohbet etti. 27 Ekim'e kadar açık kalacak fuar 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.