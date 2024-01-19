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13 ilde eş zamanlı Kafes-31 operasyonu: 12 farklı ülke tarafından aranan 42 kişi yakalandı - Son Dakika
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13 ilde eş zamanlı Kafes-31 operasyonu: 12 farklı ülke tarafından aranan 42 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 13 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Kafes-31' operasyonunda, Interpol'ün Kırmızı Bülten ve Difüzyon Mesajı ile arama kaydı bulunan 12 farklı ülke tarafından aranan 42 kişinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar devam ediyor.

13 ilde eş zamanlı Kafes-31 operasyonu: 12 farklı ülke tarafından aranan 42 kişi yakalandı
19.01.2024 - 22:55,  Güncelleme: 23:15
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13 ilde eş zamanlı Kafes-31" operasyonu: 12 farklı ülke tarafından aranan 42 kişi yakalandı

ANKARA - 13 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Kafes-31" operasyonunda, Interpol'ün Kırmızı Bülten ve Difüzyon Mesajı ile arama kaydı bulunan 12 farklı ülke tarafından aranan 42 kişi yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 13 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Kafes-31" operasyonunda, 12 farklı ülke tarafından haklarında Interpol'ün Kırmızı Bülten ve Difüzyon Mesajı ile arama kaydı bulunan 42 kişinin yakalandığını açıkladı. Operasyonların devam ettiğinin altını çizen Bakan Yerlikaya, sosyal medya paylaşımında, "Operasyon devam ediyor. Hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız. Hepsini tek tek kafesin içine koyacağız. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve İnterpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde; İl KOM Şube Müdürlükleri ile İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce, Ankara, Antalya, Bursa, Erzurum, Eskişehir, Kırklareli, Hatay, İstanbul, İzmir, Mersin, Niğde, Sakarya ve Uşak'ta 'KAFES-31' Operasyonları düzenledi. Almanya, Azerbaycan, Bosna Hersek, İran, İsveç, Finlandiya, Kazakistan, Kırgızistan, Mısır, Rusya, Türkmenistan ve Özbekistan ülkeleri tarafından haklarında Interpol'ün Kırmızı Bülten ve Difüzyon Mesajı(Acil Yakalama Mesajı) ile arama kaydı olan 42 şahıs yakalandı. Operasyon devam ediyor. Operasyonda yakalanan şahısların, Organize Suç Örgütü Üyeliği, Yasadışı Silah Ticareti, Uyuşturucu Madde Ticareti, Kasten Öldürme, Göçmen Kaçakçılığı, Nitelikli ve Mali Dolandırıcılık, Soygun ve Hırsızlık, Resmi Belgede Sahtecilik ve Vergi Kaçakçılığı suçlarından arama kayıtları olduğu tespit edilmişti. 1 Ocak 2024 tarihinden bu yana, bugün yapılan Kafes Operasyonları ile birlikte Kırmızı Bültenle aranan 114 şahıs yakalandı. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Rabbim ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Devletimizin nefesi, terör ve iş birlikçilerinin, organize suç örgütlerinin, zehir tacirlerinin, suç odaklarının her zaman enselerindedir ve enselerinde olmaya devam edecektir" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa 13 ilde eş zamanlı Kafes-31 operasyonu: 12 farklı ülke tarafından aranan 42 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 13 ilde eş zamanlı Kafes-31 operasyonu: 12 farklı ülke tarafından aranan 42 kişi yakalandı - Son Dakika
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