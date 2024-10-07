17 İlde Narkoçelik-41 Operasyonu: 89 Tutuklama

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Aksaray merkezli 17 ildeki "Narkoçelik-41"operasyonunda 89 tutuklama

AKSARAY - Aksaray merkezli 17 ilde suç örgütü ve uyuşturucu tacirlerine yönelik 1 Ekim tarihinde yaklaşık 2 bin 500 polisin katıldığı helikopter destekli operasyonda gözaltına alınan 159 kişiden 89'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyon, 1 Ekim 2024 tarihinde şafak vakti Aksaray merkezli olarak Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Bursa, Çankırı, Diyarbakır, Eskişehir, Hatay, İstanbul, Kayseri, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Van ve Yozgat olmak üzere toplam 17 ilde 218 ayrı adrese yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgilere göre, suç örgütü ve uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde şüphelilere yönelik gerçekleştirilen ve "Narkoçelik-41" ismi verilen operasyona 2 bin 500 polis katıldı. Helikopter destekli gerçekleştirilen operasyonda 17 ilde eş zamanlı olarak şüpheli adreslerine baskın yapıldı. Operasyon için Aksaray'a çevre illerden araç ve polis memuru takviyesi yapıldı. 116 şüpheli Aksaray'da, 43 şüpheli ise diğer illerde olmak üzere toplam 159 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken emniyette sorgusu tamamlanan 159 şüpheli Aksaray Adliyesine sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 89 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 39 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin ise emniyette işlemleri devam ediyor.