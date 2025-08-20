Ünlü fenomenlere soğuk duş! İşte kapanan milyonluk hesaplar - Son Dakika
Ünlü fenomenlere soğuk duş! İşte kapanan milyonluk hesaplar

Ünlü fenomenlere soğuk duş! İşte kapanan milyonluk hesaplar
20.08.2025 10:50
Yasa dışı bahis ve kumar reklamı yapan 30 yüksek takipçili sosyal medya hesabı kapatılırken, erişim engeli getirilen kişiler arasında 4 milyon takipçili fenomen Murat Övüç, Arif Kocabıyık ve YouTuber Mert Sarıç da yer aldı. Bu kişilerin profillerine giren takipçileri "Hesap, Türkiye'de kullanılamıyor" mesajıyla karşılaştı.

Yasa dışı bahis ve kumar reklamlarıyla kararlı bir mücadele sürdüren Ticaret Bakanlığı'ndan dikkat çeken bir yazılı açıklama geldi. Yapılan açıklamada 30 yüksek takipçili sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiği ifade edildi. Hesabı kapatılan isimlerin kimler olduğu merak edilirken fenomen Murat Övüç, Arif Kocabıyık ve Mert Sarıç'ın da listede olduğu kısa sürede ortaya çıktı. Fenomenlerin milyonlarca takipçili hesaplarına girenler " Türkiye'de kullanılamıyor" mesajıyla karşılaştı.

SOSYAL MEDYA HESAPLARI MERCEK ALTINA ALINDI

Ticaret Bakanlığı bugün yasa dışı bahis ve kumar reklamı yapan fenomenlere ilişkin bir kararı duyurdu. 30 hesaba erişim engeli getirildiği ifade edilen bakanlık açıklamasının tamamı şu şekilde; "Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'nun 14 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleştirdiği 360 sayılı toplantısında, yasa dışı bahis ve kumar reklamları toplantının ana gündem maddelerinden birini oluşturmuştur. Tüketicileri canlı bahse katılmaya teşvik eden ve kumar oynamaya özendiren nitelikteki sosyal medya hesapları mercek altına alınmıştır.

30 HESABA ERİŞİM ENGELİ

Reklam Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı ve tüketicileri çeşitli yasa dışı sitelere yönlendirdiği tespit edilen yüksek takipçili 30 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir. Ayrıca, söz konusu sosyal medya hesapları ile yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin muhatapları hakkında adli tahkikat süreçlerinin işletilebilmesi için ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına karar verilmiştir.

"DENETİMLER ARALIKSIZ DEVAM EDECEKTİR"

Ticaret Bakanlığı olarak; tüketicilerin haklarının korunması, yasa dışı reklam faaliyetleriyle etkin ve kararlı bir şekilde mücadele edilmesi ve toplumun özellikle genç kesiminin bu tür zararlı etkilerden uzak tutulması amacıyla çalışmalarımız ve denetimlerimiz aralıksız devam edecektir."

30 İSMİN KİMLER OLDUĞU MERAK KONUSU OLDU

Bakanlığın kararı kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, hesabı kapatılan 30 ismin kimler olduğu ise merak konusu oldu.

Ünlü fenomenlere soğuk duş! İşte kapanan milyonluk hesaplar
Murat Övüç.

MURAT ÖVÜÇ'ÜN HESABI KAPATILDI

Listedeki isimlerin başında ise fenomen Murat Övüç'ün yer aldığı kısa sürede ortaya çıktı. Övüç'ün 4 milyon takipçili hesabına girenler "Hesap, Türkiye'de kullanılamıyor" mesajıyla karşılaştı.

Ünlü fenomenlere soğuk duş! İşte kapanan milyonluk hesaplar
YouTuber Mert Sarıç.

ARİF KOCABIYIK VE MERT SARIÇ DA LİSTEDE

İlave TV'nin sahibi Arif Kocabıyık'ın 500 bine yakın, YouTuber Mert Sarıç'ın 1 milyon takipçili hesaplarının da söz konusu soruşturma kapsamında kapatıldığı öğrenildi. Öte yandan profilde yapılan açıklamada yasal talebin BTK'dan geldiği ifade edildi.

30 kişi arasında o da var! Murat Övüç'ün 4 milyon takipçili hesabı kapatıldı

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • 123456789:
    iyi olmuş topi topa böyle namussuzlar yüzünden ülkenin ahlakı bozuldu 15 0 Yanıtla
  • aragorn:
    ÇOK İYİ OLMUŞ BUNLAR GRNÇLERİMİZE KÖTÜ ÖRNEKTEN BAŞKA BİRŞEY DEĞİL ÇÜNKÜ.... 7 0 Yanıtla
  • Apple User:
    ülkenin kalitesini artırmak için bunun gibilerin ve takipçilerinin vatandaşlıktan çıkarılması gerektiğini düşünüyorum. 7 0 Yanıtla
  • Szka788304:
    Bir çok filim sitesinde filim açılmadan önce kumar reklamı var hatta filmin içinede kumar reklamı mintajlamışlar uygulamaları tlflarda o kadar basit ki yasaklamak halka erişimini engelleyin adam beni dolandırıyor banka hesap numarası ile ne banka bir şey yapıyor paraya bloke vs ne polis ikinci el ucuz ürün reklamlarına dikkat edin korkmuyorlar kendi ismi ibanı vererek parayı aldıktan sonra engelliyorlar çevremde kumardan batmış insanlar var eşi babası herkesi etkiledi aileler dağılıyor hayatlar kararıyor bu kan emiciler yeni anları nı arıyor sosyal medyada internette 2 0 Yanıtla
  • Emin Eser:
    al bir gerekisiz bir seye yaramayan kisi daha haber degeri olmayan karakter 0 0 Yanıtla
10:09
Anlaşma sağlanamadı Memurlar zam teklifini hakeme götürüyor
Anlaşma sağlanamadı! Memurlar zam teklifini hakeme götürüyor
