500 lira için kiracısını döverek öldüren öğretmenin evinde yangın çıktı

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Kuytucak Mahallesi Savruk Yaylası'nda dün yürekleri yakan bir olay yaşandı. İddiaya göre, ev sahibi Yener Rüzgar (42), 4 yıldır kiracısı olan Hüseyin Başak'tan (70) şofben arızası için 500 TL talep etti. Başak ise şofbenin kullanılmadığını söyleyerek, parayı vermek istemedi.

Darp edilerek öldürülen Hüseyin Başak

SOPA VE DEMİR LEVYEYLE DÖVDÜLER

Bunun üzerine dün başlayan tartışma, bugün köy meydanında kavgaya dönüştü. Ev sahibi Yener Rüzgar ile eşi Nurhan Rüzgar (38), 3 çocuk babası Başak'ı sopa ve demir levye ile dövdü. Kavganın ardından evine dönen Başak, kısa süre sonra fenalaştı.

YAŞLI ADAM EVDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcı ve jandarma ekiplerinin incelemesinde Başak'ın vücudunda darp izleri bulunduğu belirlendi. Hayatını kaybeden Başak'ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

AĞLAYARAK GİRDİĞİ ADLİYEDE TUTUKLANDILAR

Daha önce bir meslek lisesinde müdür yardımcısı olarak görev yapan, şimdi ise öğretmenliğe devam ettiği öğrenilen Yener Rüzgar, eşi Nurhan Rüzgar ve çocuklarıyla birlikte kaçtı. Kaçan çift, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ifadesi alınan şüpheliler Yener ve eşi Nurhan R., bugün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Adliye girişinde ağlayan Yener R. ve eşi, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Otopsi işlemi tamamlanan Hüseyin Başak'ın cenazesinin ise Adana'da toprağa verildiği öğrenildi.

EVLERİNDE YANGIN ÇIKTI

Gece, Rüzgar ailesine ait Savruk yaylasında bulunan ev henüz bilinmeyen bir nedenle alevlere teslim oldu. Geceyi aydınlatan yangın, ormanlık alana sıçramadan Kozan Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 3 arozöz ile ve Kozan Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebinin anlaşılabilmesi için savcı tarafından soruşturma başlatıldı.