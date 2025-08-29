Alkollü yakalandı! Ehliyetine el konulunca inanılmaz sözler sarf etti - Son Dakika
Haberin Videosunu İzleyin
29.08.2025 03:51  Güncelleme: 08:24
Aksaray'da 1.12 promil alkollü yakalanan kadın sürücü, yakalanmadan önce kendisini "Bu şekilde araç kullanamazsın" diye uyaran sürücüyü "Magandalık" diye polise şikayet etti. Ehliyetine el konulduğunu duyan sürücü şaka yapıldığını zannedip gerçek olduğunu öğrenince şoke olurken, polis memuruna söylediği, "Neyse, 6 ay artık gizli kaçak kullanacağız" sözleriyle de memurları şoke etti.

Aksaray Ebulfeyz Elçibey Caddesi üzerinde rutin yol kontrolü yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri şüphe üzerine Tiyatro Kavşağı istikametine seyreden 52 EC 450 plakalı otomobili durdurdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen Miyase C. (22) isimli sürücünün tedirgin hal ve hareketlerinden şüphelenen trafik ekipleri, sürücüye alkol metre ile ölçüm yaptı. Yapılan kontrolde kadın sürücünün 1.12 promil alkollü olduğu tespit edilirken, kadın sürücü cezai işlemler için araçtan indirildi.

KENDİSİNİ UYARAN SÜRÜCÜYÜ "MAGANDA" DİYE ŞİKAYET ETTİ

Ceza kesileceğini öğrenen Miyase C., yakalanmadan önce kendisini "Bu şekilde araç kullanamazsın" diye uyaran bir başka sürücüyü polis memuruna şikayet etti. Sürücünün kendisine, "Bu şekilde araba kullanmayın. Ben düzgünce kullanabiliyorum aracımı, siz dikkat edin ben dikkat edeyim hiçbir sorun yaşamayacağız" diyen Miyase C., "Adam bana diyor ki, 'Sen alkollüsün, ben seni şikayet edeceğim. Bu şekilde araç kullanamazsın.' Bu magandalık ne ya, Türkiye'de yaşıyoruz biz" deyip uyaran sürücüyü maganda diye şikayet etti.

"6 AY ARTIK KAÇAK KULLANACAĞIZ"

"4-5 saat önce alkol kullandım. 1 tane bira, bünyem zaten zayıf, bir tane birayla bu kadar nasıl çıktı onu da anlamadım. 1.12'yi bilmiyorum yani anlam veremedim" diye konuşan Miyase C., cezai işlemler için geldiği polis otosu başında polis memurlarından ehliyetini istedi. "Benim ehliyetimi verin de bana lazım olur" diyen kadın sürücü, polis memurunun, "Ehliyetinize 6 ay el konuldu" demesi üzerine önce şaka zannedip, "Şaka yapıyorsunuz" dedi. Gerçek olduğunu anlayınca da adeta şoke olan sürücü, "Benim 6 ay ehliyetim gitti mi? Şu an 6 ay benim ehliyetim yok mu? Çok kötü" diye tepki verdi. Ardından ise polis memuruna dediği, "Neyse, 6 ay artık gizli kaçak kullanacağız" sözleriyle de memurları şoke etti. Daha sonra kaldırımda duran bir vatandaşa "3. aya kadar burada mısın?" diye soran kadın sürücü, vatandaşın "Evet" cevabı üzerine, "Beni gezdirir misin?" diye sorması da dikkat çekti.

GAZETECİLERE ÇEKMEYİN DİYE YALVARDI

Tüm bunlar yaşanırken gazeteciler tarafından görüntülendiğini fark eden Miyase C., bu kez de basın mensuplarına, "Allah rızası için çekme. Bakın benim babam esnaf çekmesinler. Çekmeyin şikayet ederim bak. Allah rızası için çekme. Şunlar çekmesinler" dedi.

EHLİYETİNE ELKONULDU

Kadın sürücüye alkollü araç kullanmaktan 9 bin 268 lira ceza kesilirken, ehliyetine ise 6 ay süreyle el konuldu. Öte yandan kadın sürücü hakkında alkollü araç kullanmaktan adli işlem başlatılarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Araç olay yerine çağırılan bir yakınına teslim edildi.

Kaynak: İHA

