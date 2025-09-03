Ankara'da Baba İki Oğlunu Bıçakladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Ankara'da Baba İki Oğlunu Bıçakladı

Haberin Videosunu İzleyin
Ankara\'da Baba İki Oğlunu Bıçakladı
03.09.2025 16:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Ankara\'da Baba İki Oğlunu Bıçakladı
Haber Videosu

Ruh sağlığı bozuk baba, iki oğlunu yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulundu; biri ağır yaralı.

Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Beşikkaya Mahallesi 1722. Sokak'ta yer alan bir apartman dairesinde saat 11.00 sıralarına dehşet yaşandı.

2 EVLADINI BIÇAKLAYIP İNTİHARA KALKIŞTI

İddialara göre, psikolojik rahatsızlığı bulunan H.Ö., henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı 11 yaşındaki oğlu İ.E.Ö. ile 4 yaşındaki oğlu S.H.Ö.'ye bıçakla saldırdı. Saldırıdan kurtulan çocuklardan İ.E.Ö., durumu komşularına bildirerek yardım istedi. Komşuların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

BABA VE BİR OĞLU YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Olayın yaşandığı eve kapıyı kırarak giren polis ekipleri, ağır yaralı S.H.Ö. ile saldırgan babayı baygın halde buldu. Karın bölgelerinden bıçaklanan ve hastaneye nakledilen kardeşlerden S.H.Ö.'nün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayın ardından tiner içerek ve gaz koklayarak intihara kalkışan H.Ö.'nün ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu aktarıldı. Saldırgan baba ile 2 çocuğunun olay anında evde yalnız oldukları belirtildi.

"ÇOCUKLAR BIÇAKLANMIŞTI VE KAN KAYBEDİYORLARDI"

Olayla ilgili konuşan bir komşu, "Binadan bir komşumuz aradı ve diğer komşumuzun çocuklarına zarar verdiğini söyledi. Apartmana geldik, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulunduk, müdahale ettiler. Çocuklar bıçaklanmıştı ve kan kaybediyorlardı. Çocuklardan birinin durumu iyiydi. Ambulansa taşınmasına yardımcı olduk. Diğer çocuk hakkında bilgimiz yok. Saldırgan babanın da baygın bir hali vardı" dedi.

"AŞAĞI İNDİĞİMDE HER YER KAN OLMUŞTU"

Komşulardan Erdal Uluoğlu ise "Eşim aradı. Yan komşumuzun çocuklarını bıçakladığını söyledi. Ben de sağlık ekiplerine haber verdim. Büyük çocuğun durumu ağırmış" ifadelerini kullandı. Başka bir apartman sakini ise "Kızım aradı. 'Anne, Hüseyin çocuklarını kesmiş' dedi. Aşağıya indiğimde her yer kan olmuştu. Etrafta hep polisler vardı. Kapıyı açmaya çalışıyorlardı" diye konuştu. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

Kaynak: İHA

Altındağ, 3-sayfa, ankara, Sağlık, Çocuk, Baba, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Baba İki Oğlunu Bıçakladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sokak röportajında skandal tehdit: Herkesin canını alacağım Sokak röportajında skandal tehdit: Herkesin canını alacağım
Sarıkamış’ta 255 milyonluk suni kar projesi Sarıkamış'ta 255 milyonluk suni kar projesi
Milli takım kampına damga vuran görüntü Milli takım kampına damga vuran görüntü
Fenerbahçe’de teknik direktör konusunda sıcak saatler İlk görüşme yapıldı Fenerbahçe'de teknik direktör konusunda sıcak saatler! İlk görüşme yapıldı
İddianame kabul edildi Görevden alınan Özgür Çelik için şimdi de hapis talebi İddianame kabul edildi! Görevden alınan Özgür Çelik için şimdi de hapis talebi
Yusuf Akçiçek: Mourinho benim futboldaki babam Yusuf Akçiçek: Mourinho benim futboldaki babam
Son şampiyona SGK’dan icra şoku Son şampiyona SGK'dan icra şoku
Sürpriz ziyaret sonrası eski CHP liderinden ’koalisyon’ çıkışı Görüşmede de gündeme gelmiş Sürpriz ziyaret sonrası eski CHP liderinden 'koalisyon' çıkışı! Görüşmede de gündeme gelmiş
Teklifleri götürdü Sadettin Saran’dan kendisine seçimi kazandıracak 2 bomba hamle Teklifleri götürdü! Sadettin Saran'dan kendisine seçimi kazandıracak 2 bomba hamle
CHP lideri Özgür Özel: Mahkemenin İstanbul kongresini iptal etmesinden haberimiz vardı CHP lideri Özgür Özel: Mahkemenin İstanbul kongresini iptal etmesinden haberimiz vardı
AVM müdürünün bıçaklanarak öldürüldüğü vahşette yeni görüntüler AVM müdürünün bıçaklanarak öldürüldüğü vahşette yeni görüntüler

16:36
Kemal Kılıçdaroğlu geri dönüyor
Kemal Kılıçdaroğlu geri dönüyor
16:00
Survivor yarışmacısı Kardeniz Kılıç’ın kuzeninin boşandığı eşiyle evlendiği ortaya çıktı
Survivor yarışmacısı Kardeniz Kılıç'ın kuzeninin boşandığı eşiyle evlendiği ortaya çıktı
15:46
Jinping ile sohbet eden Putin: Biyoteknolojiyle ölümsüzlüğe bile ulaşılabilir
Jinping ile sohbet eden Putin: Biyoteknolojiyle ölümsüzlüğe bile ulaşılabilir
15:28
“Kocanı çağır, bekliyorum“ diye bağırıp aracı çekiçle parçaladı
"Kocanı çağır, bekliyorum" diye bağırıp aracı çekiçle parçaladı
15:06
Kafa karıştıran görüntü Milli Takım’da neler oluyor
Kafa karıştıran görüntü! Milli Takım'da neler oluyor?
14:48
Bomba iddia: Kılıçdaroğlu CHP’den ihraç edilecek
Bomba iddia: Kılıçdaroğlu CHP'den ihraç edilecek
14:19
Babanın kızını tüfekle vurduğu an
Babanın kızını tüfekle vurduğu an!
14:17
Kazdığı her yerde külçe külçe altın bulan kadın haritayı paylaştı
Kazdığı her yerde külçe külçe altın bulan kadın haritayı paylaştı
14:17
Fenerbahçe’de giden gidene Taraftarın sevgilisi de takımdan ayrıldı
Fenerbahçe'de giden gidene! Taraftarın sevgilisi de takımdan ayrıldı
14:05
81 ilde yapılan son seçim anketi: Zirvede kıyasıya bir rekabet var
81 ilde yapılan son seçim anketi: Zirvede kıyasıya bir rekabet var
13:49
Televizyondaki yemek programıyla ünlenen Reyhan Şef’ten 28,5 milyon TL’lik vurgun
Televizyondaki yemek programıyla ünlenen Reyhan Şef'ten 28,5 milyon TL'lik vurgun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2025 16:48:25. #7.11#
SON DAKİKA: Ankara'da Baba İki Oğlunu Bıçakladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.