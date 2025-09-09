Ankara'da Kayınpeder Gelinini Bıçakladı - Son Dakika
Ankara'da Kayınpeder Gelinini Bıçakladı

09.09.2025 17:30
Boşanma aşamasındaki kadın, kayınpederi tarafından çocuğunun yanında bıçaklanarak öldürüldü.

Ankara'da Milli Savunma Bakanlığı'nda (MSB) görev yapan yüksek mühendis Başak Gürkan Arslan, 5 yaşındaki kızının gözleri önünde kayınpederi tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü.

5 YAŞINDAKİ TORUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE GELİNİNİ BIÇAKLADI

Yenimahalle ilçesine bağlı Kardelen Mahallesi'ndeki müstakil bir evde yaşayan ve MSB Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü'ne bağlı 5'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde sivil memur olarak görev yapan yüksek mühendis Başak Gürkan Arslan, boşanma aşamasındaki eşi ve kayınpederi ile evinde bir araya geldi.

Yüksek mühendis Başak, kayınpederi tarafından 5 yaşındaki kızının gözü önünde katledildi

Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Kayınpeder Kudret Arslan, 46 yaşındaki gelini Başak'ı, oğlu ve 5 yaşındaki torununun gözü önünde defalarca bıçakladı.

Yüksek mühendis Başak, kayınpederi tarafından 5 yaşındaki kızının gözü önünde katledildi

YARDIM İSTEDİĞİ SIRADA TEKRAR YAKALADI

Yaralı halde kapıyı açıp yardım isteyen Arslan, peşinden gelen kayınpederi tarafından boğazından tekrar bıçaklandı.

Yüksek mühendis Başak, kayınpederi tarafından 5 yaşındaki kızının gözü önünde katledildi

GÖZALTINA ALINDILAR

İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Arslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kudret Arslan ve oğlu, polis tarafından gözaltına alındı. Çiftin çocukları ise koruma altına alındı. Olayı haber alıp gelen Başak Gürkan Arslan'ın yakınları gözyaşı döktü.

Yüksek mühendis Başak, kayınpederi tarafından 5 yaşındaki kızının gözü önünde katledildi

İTİRAF ETTİ

Kudret Arslan, ilk ifadesinde geliniyle oğlunu aldattığı için konuşmak için bir araya geldiklerini, bu sırada kendisine hakim olamayıp cinayeti işlediğini söyledi.

Kaynak: İHA

Milli Savunma Bakanlığı, Yerel Haberler, Yenimahalle, Politika, Cinayet, 3-sayfa, ankara, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Kayınpeder Gelinini Bıçakladı - Son Dakika

