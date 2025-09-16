Ankara'daki özel hastanede skandal iddia: Ameliyatında bağırsağı kesildi, 2 aylık bebeği yetim kaldı - Son Dakika
Ankara'daki özel hastanede skandal iddia: Ameliyatında bağırsağı kesildi, 2 aylık bebeği yetim kaldı

Ankara\'daki özel hastanede skandal iddia: Ameliyatında bağırsağı kesildi, 2 aylık bebeği yetim kaldı
16.09.2025 13:09
Ankara'nın Polatlı ilçesinde, 23 yaşındaki Kevser Çuhadar, safra kesesi ameliyatı olmak için Özel Polatlı Can Hastanesi'ne gitti. Ancak iddialara göre, ameliyat sırasında Çuhadar'ın bağırsağı yanlışlıkla kesildi ve doktor bunu sakladı. Durumun fark edilmesi ve ikinci bir ameliyat yapıldıktan sonra Çuhadar hayatını kaybetti. Ailesi, doktorun kasıtlı ihmalde bulunduğunu iddia ediyor. Çuhadar'ın geride 2 aylık bir bebek bıraktığı öğrenildi.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki kreş öğretmeni Kevser Çuhadar, geçirdiği rahatsızlığın ardından Özel Polatlı Can Hastanesinde safra kesesi ameliyatı olmak için gitti. İddialara göre, Çuhadar'ın bağırsağı ameliyat esnasında doktor tarafından yanlışlıkla kesildi. Acılı aile doktorun durumu saklayıp sonrasında itiraf ettiğini söyledi. Kevser Çuhadar ihmaller onucu hayatını kaybetti. Öte yandan, genç kadının 1 senedir evli olduğu 2 aylık bebeğinin olduğu öğrenildi.

"DOKTOR 'DAMAR MI KESMİŞİM NE YAPMIŞIM' DEDİ"

Kızının safra kesesinden ameliyat olmak için Polatlı Can Hastanesi'ne gittiğini söyleyen Çuhadar'ın annesi Durhanim Çetinkaya, "Ameliyat olayım, bir an önce iyileşeyim, işime döneyim demişti. Hiçbir hastalığı yoktu, gayet sağlıklı gitmişti. Ameliyat oldu ama doktor bağırsağını kesmiş, bize söylemedi. Kızım birinci günü çok kötü oldu. Doktora dedim ben, kızım iyileşemiyor, iyi değil dedim. Gayet iyi dedi. Hemşerilere söyledim, her şey normal dedi. Tansiyonu düştü, ikiye düştü. Normal dediler, biz onu yükseltiriz dediler. Doktor geldi, bir ultrason isteyelim dedi. Herhalde bir damar mı kesmişim, ne yapmışım dedi. Kan verelim dedi, kanlar gelmedi zaten. Kızılay'dan bekliyoruz dedi. Biz dedik ki Ankara'ya götürelim. Sakıncalı olur, yolda ölebilir dedi. Göndermedi bizi. Ben Ankara'dan doktor arkadaşımı çağıracağım, ameliyatı burada yapacağım dedi. Küçük bir damarda kesin kesik oldu dedi. Ya gördü bize söylemedi, bilmiyorum artık. İkinci ameliyata alındı kızım. 3 saat sonra çıktı ameliyattan. Sonradan ben bağırsağı delmişim dedi. 3-4 saat sonra kalkar dedi" şeklinde konuştu.

"ÖLÜYOR MUYUM?" SORUSUNA DOKTORDAN "ALLAH RAHMET ETSİN DERİZ" CEVABI

Durhanim, gece 3'te kızının tansiyonunun düşmesi üzerine hemşirelerin doktoru çağırdığını, kızının o haliyle doktora "Ben ölüyor muyum?" diye sormasının üzerine doktordan "Allah rahmet etsin deriz" dediğini belirtti. Ardından Durhanim, doktorun bilerek ambulansı aradığını ve kızının başka bir hastaneye transfer esnasında yolda öleceğini hesap ettiğini iddia etti.

2 AYLIK BEBEĞİ ÖKSÜZ KALDI

Durhanim, kasıtlı olarak uzakta olan bir şehir hastanesine götürülmek üzere gelen ambulansın şans eseri bozulduğunu ve Bilkent Şehir Hastanesinden başka bir ambulansın gelip aldığını ifade etti. Orada ise kızının kalbinin durduğunu, her şeyin orada ortaya çıktığını söyleyen Durhanim, otopsi yapılarak adli tıptan sonuç beklediklerini dile getirdi. Durhanim, kızının 23 yaşında olduğunu ve geride 2 aylık bebeğinin kaldığını vurguladı.

"'KIZIM ÖLÜYOR' DEDİM, DOKTOR BENİMLE DALGA GEÇTİ"

Daha önce de Can Hastanesi'nde birçok skandal olayın olduğunu belirten Çetinkaya, "Ben o hastanenin kapatılmasın istiyorum. Sağlık Bakanlığı'ndan da rica ediyorum. O hastane kapatılsın. Çünkü bu hastane ilk sefer kapatıldı. El değiştirdi, tekrar açıldı. Başka canlar yanmasın. Benim yüreğim yandı. Gül gibi çocuğum gitti gözümün önünde. Doktor bir de benimle dalga geçti. 2 gündür dedim ben ona, benim çocuğum iyi değil ölüyor dedim. Dalga geçti benimle doktor. Asım Yalvaç diye bir doktor" dedi.

"HASTANEDE BAŞKA VUKUATLAR DA OLMUŞ AMA HERKES SUSMUŞ"

Hastanede yoğun bakım ve oksijen tüpünün olmadığını belirten Çuhadar'ın babası Fatih Çetinkaya, "Kan yok. Kan verelim diyelim, bizim kanımızı almıyor. Bizimki de 0 pozitif. Kanların tahlilleri gerekiyor falan. Biz oradan kurtulmak için artık yalvarıyoruz adama. Diyoruz ki arkadaş bizi buradan gönder. Polatlı'da koskoca bir özel hastane. 112'ye bir becerip de arkadaş bize bir ambulans verin. Biz göndereceğiz diyemedi. Beceremediler. Çünkü neden? Burada bir hata var. Karşı taraf diyor ki bilgilerini istiyorlar. Bakıyor bu bilgilerle, bu değerlerle bu hasta benim elimde ölür. O yüzden kimseye gönderemedi. En sonunda kendi anlaşması olduğu bir özel hastaneye gönderdi. Gönderdiklerinde Allah'tan ambulans yolda bozuldu. Tekrar ikinci bir ambulans istendi. Ambulansın şoförü de bu hasta buraya yetişmez. Ben bunu şehir hastanesine götürüyorum dedi. Oranın yoğun bakımına aldılar. Böbreği, karaciğer, akciğer hepsini zehirlemiş. Zehir oranı yükselmiş. Ben davacı olacağım bu adamdan. Bu hastanede başka vukuatlar da olmuş ama herkes susmuş. Ben dün savcılıkta öğrendim. 2 gün önce 8 yaşındaki bir çocuğun dişine yüksek dozda narkoz verdiği için çocuk hayatını kaybetmiş diş çekiminde" diye konuştu.

Kaynak: İHA

