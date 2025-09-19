Antalya ve Muğla kabusu yaşıyor! Alevler yerleşim yerlerine ulaştı

Antalya'nın Alanya ilçesi Ali Efendi Mahallesi'nde gece saat 23.00 sıralarında başlayan orman yangını, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan ve karadan müdahale edilerek söndürülmeye çalışılıyor.

ALANYA 8 SAATTİR YANIYOR

Gece boyunca rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına, sabah saatlerinde helikopterler destek verirken itfaiye ekipleri alevlere karadan müdahaleyi sürdürüyor. Yangının başlamasının üzerinden 8 saat geçerken birçok sera kullanılamaz hale geldi.

RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜDÜ

Orman yangını şiddetli rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Bölgede bulunan yerleşim yerlerini tehdit eden yangının ardından tahliye çalışmaları başlatıldı. Çok sayıda ekibin söndürme çalışmalarını sürdürdüğü yangın bölgesinin içinde kalan yerleşim yerleri tahliye edildi. Vatandaşlar alevlerden uzaklaşırken, büyükbaş ve küçükbaşları da götürdü. Alevlerin arasında kalan bazı yerleşim yerlerinin yandığı belirtildi.

BİR MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Yangının yerleşim yerlerine yaklaşması nedeniyle Ali Efendi Mahallesi tamamen tahliye edildi. Bölgeye çok sayıda itfaiye, orman işçisi ve sağlık ekibi sevk edildi. Yetkililer, yangını kontrol altına almak için çalışmaların aralıksız devam ettiğini bildirdi.

MUĞLA'DA 2 İLÇEDE YANGIN

Muğla'da dün akşam saatlerinden itibaren peş peşe başlayan orman yangınları için adeta seferberlik ilan edildi. Muğla'nın Köyceğiz ilçesine bağlı Akköprü Mahallesi'nde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda saat 00.30 sıralarında yangın çıktı.

Bölgeden yükselen dumanı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü'nden görevli ekipler sevk edildi.

Köyceğiz ilçesinin ardından Milas ilçesinde de orman yangını çıktı. Milas ilçesinin Kıyıkışlacık ve Akkovanlık mahallerinde saat 00.30 sıralarında ormanda yangın çıktı. Yangının söndürülmesi için bölgeye çok sayıda arazöz ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YANGIN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Milas Kıyıkışlacık'ta çıkan orman yangına ekiplerin müdahalesi aralıksız devam ederken yangın dron ile havadan görüntülendi. Öte yandan, bölgede içi su dolu traktör römorku ile söndürme çalışmalarına destek veren bir vatandaş alevlere karşı cansiperane müdahalede bulundu. Ekipler, alevlerin kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor.