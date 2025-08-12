Antalya'dan Kalkan Uçakta Arıza! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Antalya'dan Kalkan Uçakta Arıza!

Antalya\'dan Kalkan Uçakta Arıza!
12.08.2025 15:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hafif sınıf uçak, ön dikmesindeki arıza nedeniyle acil iniş yaptı, herkes güvende.

Antalya'dan kalkış yapan uçakta öğle saatlerinde havada korku dolu anlar yaşandı. Uçak, Marmara Denizi üzerinde seyir halindeyken ön dikmesinde arıza meydana geldi.

Havada panik anları! Antalya uçağı acil inişe geçti, ekipler hazır bekletildi

UÇAK ACİL İNİŞE GEÇTİ

Bunun üzerine pilot, Hava Trafik Kontrol Merkezi ile irtibata geçerek acil iniş yapacağını bildirdi. Pilot, Hezarfen Havalimanı'na iniş yapmak istediğini, gerekmesi halinde Büyükçekmece Gölü'ne de iniş yapabileceğini ifade etti.

Havada panik anları! Antalya uçağı acil inişe geçti, ekipler hazır bekletildi

EKİPLER HAZIR BEKLETİLDİ

Atatürk Havalimanı ve Hezarfen Havalimanı üzerinde bir süre tur atan uçak için itfaiye ve ARFF ekipleri hazır bekletildi.

Havada panik anları! Antalya uçağı acil inişe geçti, ekipler hazır bekletildi

HEZARFEN HAVALİMANI'NA İNİŞ YAPTI

Amfibi uçak, saat 12.30'da Hezarfen Havalimanı'na güvenli şekilde iniş yaptı. Olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Havada panik anları! Antalya uçağı acil inişe geçti, ekipler hazır bekletildi

HEZARFEN HAVALİMANI NEREDE?

Hezarfen Havaalanı, İstanbul'un Avrupa yakasında Arnavutköy ilçesi sınırlarında, Büyükçekmece Gölü'nün kuzeyinde 500 dönümlük bir araziye konumlanmaktadır. Türkiye'nin ilk özel havaalanı olan Hezarfen Havaalanı 1992 yılında açılmıştır. İsmini Türk havacılığının öncüsü olarak kabul edilen ve Galata Kulesinden Ãœsküdar' a uçan bilim adamı Hezarfen Ahmet Çelebi'den almıştır.

Kaynak: İHA

Havacılık, Güvenlik, 3-sayfa, Antalya, Olaylar, Ulaşım, Güncel, Pilot, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'dan Kalkan Uçakta Arıza! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Malezya’da teknesi batan Türk kaptan, 40 saat boyunca yüzerek hayata tutundu Malezya'da teknesi batan Türk kaptan, 40 saat boyunca yüzerek hayata tutundu
Türkiye yangın yeri Hatay ve Manisa’dan da alevler yükseldi Türkiye yangın yeri! Hatay ve Manisa'dan da alevler yükseldi
Göreve giden Uzman Çavuş, trafik kazasında hayatını kaybetti Göreve giden Uzman Çavuş, trafik kazasında hayatını kaybetti
Sahte diploma soruşturması ile ilgili Erdoğan’dan ilk sözler Sahte diploma soruşturması ile ilgili Erdoğan'dan ilk sözler
Barış Alper’e şimdi de dünya devi talip oldu İşte o takım Barış Alper'e şimdi de dünya devi talip oldu! İşte o takım
Bir zamanların efsanesi Yasin Öztekin, 3. Lig’e gitti Bir zamanların efsanesi Yasin Öztekin, 3. Lig'e gitti
Volkan Demirel’den Fenerbahçe’ye transfer önerisi İsim verdi Volkan Demirel'den Fenerbahçe'ye transfer önerisi! İsim verdi
12 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil köprüden uçtu 12 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil köprüden uçtu
İsrail Savunma Bakanı’ndan Hamaney’e suikast tehdidi: Her vızıltıyı dikkatle dinlemesini öneriyorum İsrail Savunma Bakanı'ndan Hamaney'e suikast tehdidi: Her vızıltıyı dikkatle dinlemesini öneriyorum

15:20
Rezan Epözdemir soruşturması gittikçe derinleşiyor Yeni gözaltılar var
Rezan Epözdemir soruşturması gittikçe derinleşiyor! Yeni gözaltılar var
14:49
CHP’den komisyona 29 maddelik öneri İmamoğlu detayı dikkat çekti
CHP'den komisyona 29 maddelik öneri! İmamoğlu detayı dikkat çekti
14:12
Hükümetin memur ve emekliye yaptığı ilk zam teklifi belli oldu
Hükümetin memur ve emekliye yaptığı ilk zam teklifi belli oldu
12:58
Ardahan’ın sessiz çığlığı Ölen hayvan sayısı korkunç boyutlara ulaştı
Ardahan'ın sessiz çığlığı! Ölen hayvan sayısı korkunç boyutlara ulaştı
21:16
Bu hallere de mi düşecekti Mario Balotelli kendisine kulüp arıyor
Bu hallere de mi düşecekti! Mario Balotelli kendisine kulüp arıyor
20:59
Otomobil ile patpat çarpıştı: Anne ile oğlu hayatını kaybetti
Otomobil ile patpat çarpıştı: Anne ile oğlu hayatını kaybetti
20:56
İtirafçı Murat Kapki, Murat Ongun’un “Keşke biz de kaçsaydık“ dediğini iddia etti
İtirafçı Murat Kapki, Murat Ongun'un "Keşke biz de kaçsaydık" dediğini iddia etti
19:58
Beşiktaş’ta ayrılığı Serdal Adalı duyurdu
Beşiktaş'ta ayrılığı Serdal Adalı duyurdu
19:53
Balıkesir Sındırgı beşik gibi sallanıyor
Balıkesir Sındırgı beşik gibi sallanıyor
19:50
Kahramanmaraş’ta zincirleme kaza 1 ölü, 8 yaralı
Kahramanmaraş'ta zincirleme kaza! 1 ölü, 8 yaralı
19:48
İki kişinin hayatını kaybettiği fabrika yangınında tutuklama
İki kişinin hayatını kaybettiği fabrika yangınında tutuklama
19:45
Çanakkale’de zamanla yarış sürüyor Alevlerin sardığı bölgede korkunç görüntüler
Çanakkale'de zamanla yarış sürüyor! Alevlerin sardığı bölgede korkunç görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2025 16:08:48. #7.12#
SON DAKİKA: Antalya'dan Kalkan Uçakta Arıza! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.