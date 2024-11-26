Arnavutköy'de Kız Çocuğu Cinayetinde Şok Gelişme - Son Dakika
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Arnavutköy'de Kız Çocuğu Cinayetinde Şok Gelişme

Kız kardeşi, babasının 5 yaşındaki kardeşini öldürdüğünü söyledi, baba ve eski eşler gözaltına alındı.

26.11.2024 16:13
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Arnavutköy 5 yaşındaki kız çocuğunun öldürülerek cesedinin Sazlıbosna barajına atılmasıyla ilgili şok bir gelişme yaşandı. Çocuğun kardeşi okulda rehber öğretmenine "Kardeşimi babam öldürdü" deyince polis harekete geçti. Baba ve iki eski eş gözaltına alındı.

İstanbul'un Arnavutköy İlçesi'nde 2018 yılında gece saatlerinde balık tutan bir grup, oltalarına takılan bez parçasını kıyıya çekince 5 yaşındaki bir kız çocuğunun cesedine rastladı. Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. M.İ. isimli 5 yaşındaki kız çocuğunun adli tıp kurumunda yapılan incelemesinde 2 gün önce öldürüldüğü ve sonrasında baraja atıldığı tespit edildi.

Polis iz sürmüş katile ulaşamamıştı

Polis cinayetle alakalı adli tıp kurumundan gelen raporlama üzerine çalışmalarını yürüttü. Yürütülen çalışmalar sonucunda aile fertlerinin ifadesi alındı ancak şüpheli bir duruma rastlanılmadı.

"Kardeşimi babam öldürdü"

Olayın ardından 6 yıl geçmesinin ardından cinayete kurban giden 5 yaşındaki kız çocuğunun kardeşinin Esenyurt ilçesinde okuduğu okulda rehber öğretmenine giderek "Babam kardeşimi öldürüp göle attı" dedi. Durumdan şüphelenen öğretmen, polis ekiplerine haber verdi. Çocuk, polis ekipleri tarafından korumaya alınırken, pedagog eşliğinde detayları anlatması üzerine ifadesi alındı. Yapılan çalışmalar sonucunda baba ve iki eski eşi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen zanlıları, Cinayet Büro Amirliği'ndeki ifade işlemleri devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Arnavutköy'de Kız Çocuğu Cinayetinde Şok Gelişme - Son Dakika

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