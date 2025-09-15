Banka kartını arkadaşına verdi, hakkında 10 ayrı dava açıldı

Halil İbrahim Sarıaltun, 2022 yılında Gümüşhane Üniversitesi'nde eğitim görürken iddiaya göre arkadaşı U.P., kartının bloke olduğunu, ailesinin kendisine para göndereceğini söyledi. Bunun üzerine Sarıaltun, arkadaşına banka kartını ve mobil bankacılık şifresini verdi. U.P., bir süre sonra arkadaşına annesinin rahatsız olduğu için memleketine gideceğini belirtip, okuldan ayrıldı. Arkadaşı gittikten bir süre sonra Halil İbrahim Sarıaltun'u merkezden arayan bir polis, hakkında şikayet olduğunu söyledi. Merkezde bir kişiyi dolandırmaktan hakkında şikayet olduğunu öğrenen Sarıaltun, mağdur kişinin para gönderdiği banka hesabının kartının ve mobil bankacılık bilgilerini arkadaşına verdiğini, hesabına gelen paradan haberi olmadığını söyledi. Birkaç gün sonra sabun paketleme işi yapma vaadiyle dolandırılarak verilen hesaba para gönderdiklerini söyleyen çok sayıda kişi de şikayette bulundu ve Sarıaltun hakkında soruşturmalar başladı. Soruşturmalar sonunda Halil İbrahim Sarıaltun hakkında 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan Antalya, Konya, Malatya, Batman, Ankara, Düzce ve İzmir'deki ağır ceza mahkemelerinde 10 ayrı dava açıldı.

İLK CEZASI ONANDI

Hakkında açılan davalarda toplam 100 yıla kadar hapsi istenen Sarıaltun, duruşmalarda suçlamaları reddedip, tek suçunun arkadaşı U.P.'ye güvenerek banka kartı ile mobil bankacılık şifresini vermek olduğunu belirtip, beraat talep etti. Her ay bir duruşmaya katılan Sarıaltun, şubat ayında Konya 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davasında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis ile 2 bin TL adli para cezasına çarptırıldı. Aynı davada Halil İbrahim Sarıaltun'un suçladığı arkadaşı U.P. ise kimsenin kartını almadığını ve kendisine iftira atıldığını söyledi. Mahkeme heyeti tarafından suçsuz bulunan U.P., beraat etti. Sarıaltun, karara itiraz ederek dosyaya istinafa gönderdi. İtirazı değerlendiren Konya Bölge Adliyesi 8'inci Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını isabetli bulup, kararı oy birliğiyle onadı.

BİLİRKİŞİ RAPORUNDA 'BAZ SİNYALİ' DETAYI

Devam eden davalardan olan Ankara 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, Sarıaltun'un iddiaları sonrası mahkeme heyeti, dosyayı bilirkişiye gönderdi. Bilirkişi tarafından hazırlanan 13 sayfalık raporda; Halil İbrahim Sarıaltun'un banka hesabına tanımlı telefon numarasının U.P.'ye ait olduğu, paraların çekildiği saatlerde ATM'ler bölgesinde baz sinyali verdiği, Sarıaltun'un telefonunun ise aynı saatlerde Gaziantep'te baz sinyali verdiği tespit edildi. Halil İbrahim Sarıaltun'un avukatı Kemal Yavuz, müvekkilinin tamamen arkadaş kurbanı olduğunu söyledi. Dolandırılan mağdurlardan alınan paralardan ve banka kartını arkadaşına vermesinden dolayı müvekkilinin hiçbir maddi menfaati olmadığını belirten Yavuz, bunun dışında Sarıaltun ailesi tarafından şikayetçilere paraları ödenerek mağduriyetlerinin de giderildiğini ifade etti.

"9 AYRI DOSYA VAR"

Avukat Yavuz, "İrtibat kurulan telefona baktığınız zaman müvekkile ait değil ama para müvekkilinin hesabına geldiği için elde tutulan şey, müvekkil oluyor. Ve aslında bu işi, bu dolandırıcılığı, şebeke olarak yürütenler arka tarafta masum kalıyorlar. Bunların raporları çıktı. Çıkan bu raporlara baktığınızda, incelemelere baktığınız takdirde müvekkil bu şahısla görüşen değil, para transferini talep eden değil ama para kendinin hesabına geliyor ve sonrasında parayı çeken ya da parayı başka hesaplara aktaran yine müvekkil değil. Parayı ATM'den çeken kişi bayan olmasına rağmen, arkasında kendinden kartı isteyen arkadaşının telefonu ATM bölgesinde baz veriyor. Her defasında değil; 9 ayrı dosya var, 9 ayrı dosyanın tamamına yakınında ATM bölgesinde aynı şahsın telefonu sinyal veriyor. Buna rağmen o şahıs beraat ediyor, benim müvekkilim mahkum oluyor, istinaf onaylıyor ve 3 yılın üzerindeki bir ceza ile şu an cezaevinde tutuklu" dedi.

"YENİ BİR İÇTİHAT GELİŞTİRİLMELİ"

Türkiye'de Halil İbrahim Sarıaltun'unki gibi binlerce dosya olduğunu belirten Kemal Yavuz, şunları söyledi: "Müvekkilimin durumunda olan onlarca dosya bizde var ve Türkiye genelinde binlerce, on binlerce bu şekilde mağdur olan insanlar var. Özellikle üniversite kafeleri çevresinde konuşlanan dolandırıcılar, bu tür kartları alıyorlar. Öğrencilerin şifreleriyle birlikte kartlarını aldıktan sonra bu tür dolandırıcılıklarda bu hesapları kullanıyorlar. Kullanan kişiler aslında esas itibarıyla belli. Bu insanların belli olmasına rağmen sadece hesap sahibinin, 'para senin hesabına gelmiş. Ben seni yakaladım, seni cezalandırırım' diyerek sadece hesap sahibini cezalandırma, büyük bir adaletsiz sonuç doğuruyor. Kaldı ki müvekkil onun zararlarını da karşılamış. 9 dosyadaki tüm zararları da müvekkilin babası karşılamış. Asıl mağdur kim şimdi? Hem bir kuruş menfaati yok, bütün zararları karşılamış ve bir de 27 yıl gibi büyük bir cezanın baskısı altında. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Bizim çağrımız budur. Benzer suçlar Türkiye'de binlerce var. Buna yeni bir içtihat geliştirilmeli. Kastan hareket ederek bu öğrencilerin bilhassa veyahut da kartını kullandıran kişilerin bu mağduriyetinin görülmesi ve giderilmesi gerekiyor."

"ARKADAŞINA GÜVENDİĞİ İÇİN CEZA ALIYOR"

Halil İbrahim Sarıaltun'un Gaziantep'te yaşayan ablası Hümeyra Sarıaltun ise "Kardeşim Gümüşhane Üniversitesi'nde Beden Eğitimi öğretmenliği okurken sınıf arkadaşına kart ve mobil bankacılık şifrelerini veriyor. Kardeşime kendisinin kartında sorun olduğunu ve bu yüzden bir karta ihtiyacı olduğunu söylüyor. Sonra dolandırıcılık yapıyor. Kart sahibi olduğu için kardeşim ceza alıyor ama kendisi beraat alıyor. Şu an bu suçu işleyen kişi dışarıda, benim kardeşimse içeride. Bunun bir şekilde çözülmesini istiyoruz. Kardeşim cezaevinde ve bu arkadaşına güvendiği için mağdur ve ceza alıyor. Artık bunun bir çözüme kavuşmasını istiyoruz" diye konuştu.