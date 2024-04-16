Başıboş köpek dehşeti kamerada: 74 yaşındaki kadın tanınmaz hale geldi - Son Dakika
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Başıboş köpek dehşeti kamerada: 74 yaşındaki kadın tanınmaz hale geldi

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Edirne'de başıboş köpeklerin kovaladığı esnada kaçarken yere düşen ve kanlar içinde kalan yaşlı kadının o anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Edirne'de çok sayıda başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğrayan 74 yaşındaki Zehra Oluçay, ölümden döndü. Köpeklerin saldırısı kameraya yansıdı. Mahallede yaşayan öğrenciler, her an köpek saldırısına uğramaktan korktukları için okula gidemediklerini söyledi.

16.04.2024 14:36
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Edirne'de yaşayan 74 yaşındaki Zehra Oluçay, başıboş köpeklerin saldırısında az kalsın ölüyordu. Köpeklerin kovaladığı kadın, kaçtığı sırada yere düşerek başını vurdu ve kanlar içerisinde kaldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan Oluçay'ın başına gelenler güvenlik kameralarına yansıdı.

BAŞINI APARTMAN MERDİVENLERİNE VURDU

Başıboş köpeklerin dehşet saçtığı adres Edirne'nin Kurtuluş Mahallesi oldu. 74 yaşındaki Zehra Oluçay, apartmanın bahçesinde bulunduğu sırada köpeklerin saldırısına uğradı. Köpeklerden kaçarken apartmanın merdivenlerine düşen Oluçay, kanlar içinde kalarak yaralandı. Yardım çığlıkları üzerine bahçeye çıkan vatandaşlar, Zehra Oluçay'ı kanlar içinde görünce sağlık ekiplerine haber verdi. İlk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan kadının baş kısmında yaralanmaların olduğu belirlendi.

Köpeklerden kaçarken düşen yaşlı kadın, tanınmaz hale geldi

"KAN İÇİNDE GÖRÜNCE FENA OLDUM"

Köpeklerin üstüne koşmasıyla korku dolu anlar yaşadığını anlatan Zehra Oluçay, köpeklerden kaçarken yere düştüğünü ve yaralandığını söyledi. Başından kan akmaya başlayınca komşularından yardım istediğini belirten Oluçay, ambulansla hastaneye kaldırıldığını ifade etti. Yaralı kadına ilk yardıma koşan komşusu Şükran Açış da, kapı önüne çıktığında her yerin kan içinde olduğunu belirterek, "Zehra komşuyu kanlar içinde görünce fena oldum, hemen çocuklar yardıma yetişti" dedi.

Köpeklerden kaçarken düşen yaşlı kadın, tanınmaz hale geldi

"KÖPEKLERİN GÖZÜ DÖNMÜŞ, BENİ PARÇALAYACAKLARDI"

Aynı bölgede sabah saatlerinde işe giderken köpeklerin saldırısına uğradığını ve kendini korumak için yaklaşık 5 dakika mücadele ettiğini belirten bir başka vatandaş Gülden Gülsever de, "köpeklerin gözü dönmüş beni parçalayacaktılar. Kendimi çok zorlukla kurtardım" sözleriyle yaşadıklarını anlattı.

Köpeklerden kaçarken düşen yaşlı kadın, tanınmaz hale geldi

ÇOCUKLAR VE AİLELERİ KÖPEK SALDIRILARINA İSYAN ETTİ

Geçen hafta apartman girişinde başıboş sokak köpeklerinin kendini sıkıştırdığını söyleyen 11 yaşındaki Aras, "Markete giderken apartmanın köşesinde köpekler beni sıkıştırdı. Nasıl kaçacağımı şaşırdım. En son arka kapıdan kaçabildim" dedi. Mahallede yaşayan öğrenciler, her an köpek saldırısına uğramaktan korktukları için okula gidemediklerini söyledi. Mahalle sakinleri de, çocukların parklarda dahi oynayamadıklarını belirterek, yetkililerden yardım istedi.

Köpeklerden kaçarken düşen yaşlı kadın, tanınmaz hale geldi
Köpeklerden kaçarken düşen yaşlı kadın, tanınmaz hale geldi
Köpeklerden kaçarken düşen yaşlı kadın, tanınmaz hale geldi
Başıboş köpek dehşeti kamerada: 74 yaşındaki kadın tanınmaz hale geldi
Kaynak: İHA

Edirne, Hayvan Hakları, Güvenlik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Başıboş köpek dehşeti kamerada: 74 yaşındaki kadın tanınmaz hale geldi - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • ferhat eser: Gönüllü köpek toplama yapabilirim yeterki belediye tam yetki versin 12 1 Yanıtla
  • Ramazan Gündoğan: Hepsini satın Çin’e Tayland’a memlekete gelir olsun. 9 2 Yanıtla
  • Emir Kozcu: Yabancı hakemler gelmeye başlayınca yorumcular bile doğruları konuşmaya basladilar:)) 1 2 Yanıtla Ercan Karatas: Yabancı hakem derken ne alaka :) 0 0
  • Ankara null: vurun 1 1 Yanıtla

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