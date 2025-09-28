Akrabalarını önce silahla vurdu sonra yerde tekmeledi! Hepsi suç makinesi çıktı - Son Dakika
Akrabalarını önce silahla vurdu sonra yerde tekmeledi! Hepsi suç makinesi çıktı

Akrabalarını önce silahla vurdu sonra yerde tekmeledi! Hepsi suç makinesi çıktı
28.09.2025 12:47
Akrabalarını önce silahla vurdu sonra yerde tekmeledi! Hepsi suç makinesi çıktı
Beyoğlu'nda Burak Ö., kardeşinin ölümünden sorumlu tuttuğu akrabası Hüseyin K. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönerken Hüseyin K., Burak Ö. ile diğer kuzeni Levent K.'yi silahla vurarak yaraladıktan sonra yerde tekmeledi. Hüseyin K. tutuklanırken olaya karışanların 18 suç kaydı olduğu öğrenildi.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Kaptanpaşa Mahallesi'nde 21 Haziran Cumartesi günü saat 01.00 sıralarında dehşet dolu dakikalar yaşandı. Edinilen bilgiye göre 13 Nisan'da motosikletle Hasköy- Kasımpaşa Tüneli'nde ilerleyen Uğurcan Ö. (24), meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti. Bu olayın ardından Uğurcan Ö'nün kardeşi Burak Ö., kardeşinin ölümünden sorumlu tuttuğu akrabası Hüseyin K.'ye (48) husumet beslemeye başladı.

KARDEŞİNİN ÖLÜMÜNDEN SORUMLU TUTTULAR

Olay günü Hüseyin K. evinin penceresinden sokağa doğru baktığı sırada kendisini gören kuzeni Levent K., "Ne oldu, bir şey mi oldu. Nasıl haberin yok" diyerek küfür etti. Bunun üzerine Hüseyin K., "Ben size bugüne kadar hakaret etmedim, siz bana neden hakaret ediyorsunuz" dedi. Daha sonra sokağa gelen Burak Ö. de Hüseyin K.'ye hakaret edince taraflar arasında tartışma çıktı.

Kazada hayatını kaybeden Uğurcan Ö.

SİLAHIYLA AŞAĞI İNDİ

Ardından Hüseyin K.'nin sokakta bulunan çocukları araya girip "Babam hasta neden kavga ediyorsunuz" diyerek kavgayı bitirmek istedi. Bu sırada Hüseyin K., dayısına ait ruhsatsız tabancayı alarak sokağa indi.

ÖNCE VURDU SONRA YERDE TEKMELEDİ

Sokakta bulunan eşi ve çocuklarını korumak amacıyla silahla sokağa indiğini söyleyen Hüseyin K. akrabalarına "Neden böyle yapıyorsunuz" diye çıkışınca taraflar arasındaki tartışma daha da büyüdü. Burak Ö.'nün Hüseyin K.'nin göğsüne vurması kavganın fitilini ateşledi.

Kavga sırasında silahını çeken Hüseyin K. önce Burak Ö.'yü karnından, Levent K.'yi de bacaklarından vurarak yaralanmalarına neden oldu. Hüseyin K. daha sonra yerdeki yaralıları tekmeledi. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

POLİS EKİPLERİ KISA SÜREDE YAKALADI

Hüseyin K., olayda kullandığı silahla sokaktan kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları, yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Tutuklanan Hüseyin K.

OLAYA KARIŞANLARIN 18 SUÇ KAYDI VAR

Güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri ise, şüphelinin Hüseyin K. olduğunu tespit etti. Devam eden çalışmalarda şüpheli gözaltına alındı. Savcılık tarafından mahkemeye sevk edilen Hüseyin K. 'Kasten öldürmeye teşebbüs ' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hüseyin K.'nin poliste 7, Levent K.'nin 8, Burak Ö.'nün ise 3 suç kaydı olduğu öğrenildi

Kaynak: DHA

İstanbul, Güvenlik, Beyoğlu, 3-sayfa, Asayiş, trafik, Güncel, Kavga, Hukuk, Olay, Son Dakika

