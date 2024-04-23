Alacaklı, intihar eden borçlusunun mezarını açıp ateşe verdi: Bugün bana ödeme günündü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Alacaklı, intihar eden borçlusunun mezarını açıp ateşe verdi: Bugün bana ödeme günündü

Geniş Video İzle

Aksaray'da, intihar eden borçlusunun mezarını açıp ateşe veren alacaklı, o anları sosyal medya üzerinden canlı yayınladı. Saldırgan, ölen kişiye hakaretler yağdırarak, 'Bugün bana ödeme günündü. Bana ödemeyi yapmak yerine ölmeyi seçtin.' dedi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

23.04.2024 08:13  Güncelleme: 08:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da, intihar eden borçlusunun mezarını açıp ateşe veren alacaklı, o anları sosyal medya üzerinden canlı yayınladı. Saldırgan, "Bugün bana ödeme günündü. Bana ödemeyi yapmak yerine ölmeyi seçtin." diyerek ölen kişiye hakaretler yağdırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ALACAKLISI ÖLÜNCE MEZARI BAŞINA GİTTİ

Olay, 20 Nisan tarihinde Ervah Kabristanlığında yaşandı. 8 gün önce Aksaray'da çobanlar tarafından tüfekle vurulmuş halde ölü olarak bulunan 40 yaşındaki Abdullah Köse'nin, polisin yaptığı incelemelerin ardından intihar ettiği belirlendi. Abdullah Köse'ye ticaret yapmak amacıyla yaklaşık 400 bin lira borç veren Aladdin Y., Abdullah Köse'nin ölmesi üzerine parasını alamayınca ödeme günü olan 20 Nisan tarihi akşam saatlerinde mezarı başına gitti.

Borçlusunun mezarını açtı, cesedi yakmak istedi: Bugün bana ödeme günündü
Aladdin Y.

"SENİ TOPRAĞIN ALTINDA YAKACAĞIM"

Ervah Kabristanlığındaki Köse'nin mezarı başında önce mezarla konuşmaya başlayan Aladdin Y., bir süre sonra adeta çılgına dönerek ölen borçlusuna hakaretler edip küfürler yağdırdı. Ölen Abdullah Köse'nin mezarını kısmen açan Aladdin Y. sosyal medyasından canlı yayını da açıp ölen şahsa yönelik canlı yayında "Kaçmak öyle kolay değil, seni toprağın altında yakacağım" dedi. Canlı yayında tüm yaptıklarını görüntülü olarak yayınlayan ve mezarın bir kısmını açan Aladdin Y. daha sonra mezara yanıcı bir madde dökerek ateşe verdi.

Borçlusunun mezarını açtı, cesedi yakmak istedi: Bugün bana ödeme günündü

"PARAMI YİYİP GİDEMEZSİN"

Ölen şahsın başucunda gömülü olan isminin yazılı olduğu tahtayı söken Aladdin Y. onu da ateşe verdi. Ateşle birlikte bir yandan mezarı açmaya devam eden öte yandan ölen şahsa yönelik küfürler edip hakaretler eden Aladdin Y., "Evet Apo, döndük dolaştık geldik bak. Kaçmak öyle kolay veya basit değil kardeş. Nereye kaçıyorsun sen? Ezanlar şahit olsun, benim paramı öyle yiyip gidemezsin, eyvallah çekemem. Çoluğumun çocuğumun rızkını sen ye diye vermedim" dedi.

MEZAR BAŞINDA CANLI YAYIN AÇIP TEHDİTLERİNE DEVAM ETTİ

Mezar başında ayın 20'si olduğunu söyleyen Aladdin Y., "Bugün 4. ayın 20'si. Bugün bana ödeme günündü. Bana ödemeyi yapmak yerine ölmeyi seçtin. Belki doğruyu buldun kendince. Ama Kuran hakkı için seni toprağın altında yatırmam, 3-4-5-2-0 bitti. Şansınız bitti Apo. Bu kalleşliği bana yapmasaydın iyiydi, ama Allah şahidim olsun ki vicdanım rahat. Çünkü bana bu kalleşliği yapmasaydın iyiydi. Ben ticaret yaptım. Senden zorla para istemedim, zorla para vermedim, sen geldin beni kandırdın. Niye? Ticaret yapacağız diye beni kandırdın. Yakacağım dedim seni Apo, yakarım. Sen benim hakkımı yedin, kalleşlikle yedin. Ama şu bir gerçek ki ben kimsede hakkımı bırakmam. Dirin olsaydı dirinden alacaktım bunu. Kimsede hakkımı bırakmadım. Yakarım dediysem yakarım. Seni yakacağım oğlum bak. Kalleş Apo, namussuz Apo, onursuz Apo. Keşke bu kalleşliği yapmasaydın da, ticaret yapıyoruz diye beni oyalamasaydın. Sana yedirmem dedim Apo, çoluğumun çocuğumun rızkını yedirmem Apo, yedirmem oğlum. Senden eğer ki imza almadıysam senin adamlığına güvendiğim için almadım. Arkadaşlığına, dostluğuna güvenip almadım. Ama bu kalleşliğin aklımın ucundan geçmedi Apo. Çıkmazdaydın madem beni neden kandırdın oğlum ticaret yapıyoruz mahiyetinde. Bu kalleşliği bana neden mubah gördün Apo. Kalleş Apo, hain Apo, benim hakkımı niye yedin Apo. Senin o cesedini ben orada bırakmam Apo. Yakacağım seni. Cesedini toprağın altında koymam Apo" dedi.

Borçlusunun mezarını açtı, cesedi yakmak istedi: Bugün bana ödeme günündü

GÖZALTINA ALINAN MEZAR SALDIRGANI SERBEST BIRAKILDI

Canlı yayını gören ölen Abdullah Köse'nin yakınları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine mezarlığa çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede Abdullah Köse'nin mezarı başına gelen polis ekipleri Aladdin Y.'yi ateşe verilmiş mezar başında mezarı açarken yakaladı. Şahıs sakinleştirilerek güçlükle gözaltına alınırken, mezardaki ateş polis ve bekçiler tarafından söndürüldü. Aksaray Belediyesi Mezarlıklar Şubesi ekipleri de açılan mezarı tekrar kapattı. Sorgulanmak üzere polis merkezine götürülen Aladdin Y. buradaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca "Adli kontrol şartı" ile serbest bırakıldı.

Borçlusunun mezarını açtı, cesedi yakmak istedi: Bugün bana ödeme günündü
Borçlusunun mezarını açtı, cesedi yakmak istedi: Bugün bana ödeme günündü
Borçlusunun mezarını açtı, cesedi yakmak istedi: Bugün bana ödeme günündü
Alacaklı, intihar eden borçlusunun mezarını açıp ateşe verdi: Bugün bana ödeme günündü
Kaynak: İHA

Sosyal Medya, Aksaray, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Alacaklı, intihar eden borçlusunun mezarını açıp ateşe verdi: Bugün bana ödeme günündü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Nurettin DEMİR: Allah ıslah etsin birazda akıl versin ne deyim adam ölmüş o neyin peşinde 28 4 Yanıtla
  • Mert kursun : Bence bu intihar vakasini birdaha arastirin altindan bu sahis cikabilir 13 3 Yanıtla
  • jackal insomnia: Allah'ım korkunç olay adam zaten korkup pişman olduğundan kendini öldürmüş 4 0 Yanıtla

08:47 İşte TBMM arşivlerinden çıkan ilk 23 Nisan kutlamalarına ait fotoğraflar İşte TBMM arşivlerinden çıkan ilk 23 Nisan kutlamalarına ait fotoğraflar
08:23 Meclis’te söz çocukların Kurtulmuş’un önergesine hayır oyu verdiler, kahkahalar havada uçuştu Meclis'te söz çocukların! Kurtulmuş'un önergesine hayır oyu verdiler, kahkahalar havada uçuştu
00:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Barzani ile Erbil’de görüştü: PKK artık gündemden çıkarılmalı Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Barzani ile Erbil'de görüştü: PKK artık gündemden çıkarılmalı
19:13 İşte bölgenin kaderini değiştirecek Kalkınma Yolu Projesi’nin detayları İşte bölgenin kaderini değiştirecek Kalkınma Yolu Projesi'nin detayları
08:27 Korkma Ben Yanındayım dizisi final yapıyor Korkma Ben Yanındayım dizisi final yapıyor
08:14 Alacaklı, intihar eden borçlusunun mezarını açıp ateşe verdi: Bugün bana ödeme günündü Alacaklı, intihar eden borçlusunun mezarını açıp ateşe verdi: Bugün bana ödeme günündü
08:04 Serenay Sarıkaya ve Mert Demir aşkı belgelendi El ele görüntülendiler Serenay Sarıkaya ve Mert Demir aşkı belgelendi! El ele görüntülendiler
07:37 Aslı İnandık ve Ahad Kazmaz boşanıyor Aslı İnandık ve Ahad Kazmaz boşanıyor
00:21 Milli gururumuz Hakan’ın takımı Inter, İtalya şampiyonu oldu Milli gururumuz Hakan'ın takımı Inter, İtalya şampiyonu oldu
00:07 Bülent Uygun’dan zehir zemberek açıklama: Onun bunun çocuklarına diyecek söz yok Bülent Uygun'dan zehir zemberek açıklama: Onun bunun çocuklarına diyecek söz yok
23:40 İsmail Kartal’dan maç sonuna damga vuran sözler: Puan farkının açıldığını düşünmüyoruz İsmail Kartal'dan maç sonuna damga vuran sözler: Puan farkının açıldığını düşünmüyoruz
23:40 Patıswıss CEO’sunun eski paylaşımları da bir acayip: Ben daha iyisini yazarım Patıswıss CEO'sunun eski paylaşımları da bir acayip: Ben daha iyisini yazarım
23:21 Mauro Icardi’den Fenerbahçelileri delirtecek paylaşım Mauro Icardi'den Fenerbahçelileri delirtecek paylaşım
22:41 Cübbeli Ahmet Hoca’dan, İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç’ın vefatına ilişkin açıklama: Biz onu Allah için sevdik Cübbeli Ahmet Hoca'dan, İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç'ın vefatına ilişkin açıklama: Biz onu Allah için sevdik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2024 09:05:28. #1.12#
SON DAKİKA: Alacaklı, intihar eden borçlusunun mezarını açıp ateşe verdi: Bugün bana ödeme günündü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement