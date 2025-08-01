Boşanma Aşamasındaki Kadın Eşinin Tabancalı Saldırısında Öldürüldü - Son Dakika
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Boşanma Aşamasındaki Kadın Eşinin Tabancalı Saldırısında Öldürüldü

Boşanma Aşamasındaki Kadın Eşinin Tabancalı Saldırısında Öldürüldü
01.08.2025 12:53
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Boşanma aşamasındaki Sinem Topaloğlu, eşi tarafından vurularak hayatını kaybetti, bekçi yaralandı.

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından tabancayla vurularak öldürülen kadının kaptanlık belgesini aldığı ve yaklaşık 10 gün sonra yeniden gemide göreve başlayacağı öğrenildi.

Olay, Beşikdüzü ilçesinde dün gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali Eren S. boşanma aşamasında olduğu eşi Sinem Topaloğlu'nun yaşadığı birinci kattaki eve balkondan girerek, tabanca ile vurup kaçmaya başladı. Silah seslerini duyarak olay yerine gelen mahalle bekçisi Emrah Erata'yı da yaralayan zanlı kaçarken, silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Sinem Topaloğlu'nun hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan mahalle bekçisi yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Motosikletine binerek kaçan Ali Eren S.'yi yakalamak için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Bekçi kendini siper etti, Sinem kurtarılamadı

Edinilen bilgilere göre 13 Ağustos 2023'te Ali Eren S. ile evlenen Sinem Topaloğlu, yaklaşık 1,5 ay önce boşanmak için mahkemeye başvurdu. Boşanma süreci boyunca iddiaya göre eşinin tehdit mesajları göndermesi üzerine Sinem Topaloğlu emniyete başvurarak, koruma talep etti. Mahkeme kararıyla Topaloğlu'nun evi çevresinde güvenlik önlemi alındı ve bir mahalle bekçisi görevlendirildi. Mersin Üniversitesi'nde Deniz Taşımacılığı Bölümü'nden mezun olduktan sonra uluslararası sularda stajyer kaptan olarak görev yapan Topaloğlu, stajının sona ermesinin ardından kısa bir süre önce Trabzon'a döndü. Eğitimini başarıyla tamamlayan genç kadın, yaklaşık 10 gün sonra yeniden gemide göreve başlamaya hazırlanıyordu. Ancak Beşikdüzü ilçesinde yaşanan trajik olay, bu planları yarıda bıraktı. Gece saatlerinde arka balkondan evine giren Ali Eren S., Sinem Topaloğlu ile tartışmaya başladı. Bu sırada evin yakınında devriye görevi yapan mahalle bekçisi Emrah Erata, içeriden gelen sesleri duyarak kapıyı çaldı. Kapıyı açan Ali Eren S., elindeki silahla bekçi Erata'yı bacağından vurdu. Kapıdan kaçmaya çalışan Sinem Topaloğlu'nu korumaya çalışan bekçi Erata, saldırganın önüne geçti. Ancak Ali Eren S., doğrulttuğu silahıyla ateş ederek Topaloğlu'nu sırtından vurdu. Ağır yaralanan genç kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Cinayetin ardından zanlı, geldiği gibi arka balkondan kaçarak kayıplara karıştı. Motosikleti ile kaçan şahsı yakalamak için güvenlik güçleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan mahalle bekçisi Emrah Erata'nın sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Anne Derya Topaloğlu: "Benim ilk göz ağrımdı, yıkıldım"

Sinem Topaloğlu'nun annesi Derya Topaloğlu, Giresun'un Eynesil ilçesi Ören beldesindeki evinde taziyeleri kabul etti. Topaloğlu, "Hani Sinem'im. Nerede benim Sinem'im. Benim kızımı bana diri getirseydiler. Benim ilk göz ağrımdı. Ben yıkıldım" ifadelerini kullandı.

Dede Ali Haydar Topaloğlu: "Eve girmesi yasak, camı kırıp eve giriyor"

Sinem Topaloğlu'nun dedesi Ali Haydar Topaloğlu ise, "Torunum dünya güzeliydi. Avukat tuttuk, boşanma aşamasındaydı. Sınavlarını verdikten sonra aradı, 'Dede kaptanlığı aldım' dedi. 5-6 gün sonra tekrar denize gidecekti. Bu adam psikopat bir adamdı. 7 Ağustos'a kadar uzaklaşması olan adam cinayet işliyor. Eve girmesi yasak, camı kırıp eve giriyor. Ben kanun tanımıyorum diyor. Evlilik yüzüğünü benim torunum denizdeyken çıkartıp denize atıyor. Bunu cep telefonu ile çekiyor. Bu adam benim yanıma gelip 'Torununu boşayacağım' dedi. 'Sen psikopat mısın' dedim. Bizi yaktı, Allah perişan etsin" şeklinde konuştu.

Akraba Cengiz Topaloğlu: "Bu olmamalıydı"

Derya Topaloğlu'nun akrabası Cengiz Topaloğlu da, "Eşine evden uzaklaştırma cezası veriyorlar. Kendisine de bir korumak için bekçi veriyorlar. Sinem'e koruma amaçlı il dışına çıkış yasağı veriyorlar. Sinem bir arkadaşı ile yemek yiyor. Bunu takip ediyormuş. Çıktıktan sonra Ali Eren eve girmiş. Sonra sesler çıkınca bekçi eve giriyor. İlk önce bekçiyi vuruyor. Sonra kapıyı kapatmak istiyor, sonra Sinem'e ateş ediyor. Sinem orada ölüyor. Motosiklet ile eve gelmiş. Sonra Giresun tarafına doğru kaçmış. Daha yakalanmamış. 1.5 aydır boşanma süreçleri devam ediyordu. Bundan önce ardına silah dayanış, aileyi de tehdit etmiş. Bu olmamalıydı" diye konuştu. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Boşanma Aşamasındaki Kadın Eşinin Tabancalı Saldırısında Öldürüldü - Son Dakika

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