Çocuğunun gözü önünde katledilen Sevgi\'nin son anlarına ait görüntüler ortaya çıktı

Bursa'nın Yıldırım ilçesi İncirli Caddesi'nde yer alan bir parkta 27 Ağustos saat 21.30 sıralarında vahşet yaşandı. Doğan Şendilek (32) eski eşi Sevgi Yandık'ı (27) "konuşma" bahanesiyle dışarı çağırdı. 3 yaşındaki çocuğuyla beraber evden çıkan genç kadın, eski eşiyle parkta tartışma yaşadı. Doğan Şendilek, eski eşini parkta çocuğunun gözleri önünde defalarca bıçaklayarak katletti. Olay sonrası kaçan şüpheli Doğan Şendilek, bir süre sonra karakola giderek teslim oldu ve sorgusunun ardından tutuklandı.

CİNAYETTEN 1 SAAT ÖNCESİ KAMERADA

Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Doğan Şendilek'in 9 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü olaydan yaklaşık 1 saat öncesine ait olan görüntülerde, genç kadının 3 yaşındaki çocuğuyla beraber sokakta yürüdüğü anlar yer aldı. Ayrıca görüntülerde, Doğan Şendilek'in üzerine yürüdüğü çocuğunun, annesinin arkasına saklandığı da görüldü. Görüntüler soruşturma dosyasına girdi.

SEVGİ'Yİ DAHA ÖNCE DE BIÇAKLAMIŞ

Kızının, eski eşi tarafından daha önce de 7 yerinden bıçakladığını kaydeden 60 yaşındaki anne Vildan Yandık, "Benim kızımın kolunda platin var, o yaptı. Kızımı 7 yerinden bıçakladı, 'barışma annem' dedim, barıştı. Barıştı ama çok kısa sürdü. Sonuçta dediğim çıktı ben yavrusuz, evlatları da annesiz kaldı. Ben ilk çocuğu doğum yaptığında 'bununla sen olamazsın, bu ilk çocuk bırak biz bakarız' dedim. Arkasında durdum. Sana bir kere yapan bir daha yapar dedim. O gece de benim ev temizliğinden geldi. Yatıyordu, yatağından kaldırdı. Seslerini duydum ama kalkamadım. Kandırdı kızımı, benim evimden gelip aldı" ifadelerini kullandı.

"BEN ADALET İSTİYORUM, YÜREĞİM YANIYOR"

Kızı Sevgi Yandık'ın eski eşinin evinde değil baba evinde kaldığını, çocukları babasız büyümesin diye de o gece eski eşiyle konuşmaya gittiğini söyleyen acılı anne, "Benim kızım 1 sene onun kanser hastası annesine baktı. Kızım işten geldiğinde ona harçlık veriyormuş, benim bundan yeni haberim oldu. Benim kızım onun kimsesi yok diye alın teri parasını veriyordu. Çocukları babasız büyümesin diye o gece onunla gitti. Ben adalet istiyorum, yüreğim yanıyor. Benim yüreğim yanarken ben o 3 çocuğa bakıyorum. Bu çocuklar bana kızımın emaneti, ben onlarda kızımı görüyorum" şeklinde konuştu.

"HEP KAVGA EDİYORLARDI"

Kızının eski eşiyle 11 yıl önceki evliliklerinde şiddetli geçimsizlik bulunduğunu, kızının sürekli kendi evlerine geldiğini söyleyen baba Volkan Yandık, "Evlilikleri çok iyi geçmedi. Kızım onunla 11 sene evli kaldı ama hep kavga ediyorlardı, bana geliyordu kızım. Çocukları var diye biz hoşgörüde bulunduk. En sonunda kızımı kandırıp katletti. Daha önce kızımı 7 yerinden bıçakladı. Cezaevinde 6-7 ay yatıp çıktı. Kızımı ben göndermedim. 1 sene sonra barışmaya diye gelip kızımı katletti. Kızım da zaten kötü niyetli biri değildi. Namus davası diye konuşmuş ama bütün mahalleye sorabilirsiniz, kızımın öyle bir şeyi yoktu. İlk bıçaklamasında da aynı şeyi söylemişti. Şimdi de aynı şeyi söylüyor ama öyle bir şey yok" dedi.

"MADDE BAĞIMLISIYDI, KIZIMDAN PARA İSTEMİŞ OLABİLİR"

Eski damadının madde bağımlısı olduğunu, olay gecesi ise kızının altını ve parası çalındığını söyleyen baba Volkan Yandık, "O madde bağımlısıydı. Bilmiyoruz belki kızımdan para istemiş olabilir. Altını vardı kızımın elinde o yok, paraları yok. Belki o esnada kızımdan para istedi, kızım vermeyince katletmiş olabilir. Bundan da şüpheleniyorum" şeklinde konuştu.

11 yıl önce evlenen ve bir süre sonra boşanan 3 çocuklu çiftten geriye ise düğün günü çekilmiş mutlu fotoğrafları ve 3 çocuk ile gözü yaşlı anne baba kaldı.