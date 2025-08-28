Bursa'da orman yangını: Alevler yerleşim birimlerine ilerledi, bölgeden anonslar yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Bursa'da orman yangını: Alevler yerleşim birimlerine ilerledi, bölgeden anonslar yükseldi

Haberin Videosunu İzleyin
Bursa\'da orman yangını: Alevler yerleşim birimlerine ilerledi, bölgeden anonslar yükseldi
28.08.2025 16:34  Güncelleme: 17:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Bursa\'da orman yangını: Alevler yerleşim birimlerine ilerledi, bölgeden anonslar yükseldi
Haber Videosu

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde alevler, rüzgarın da etkisiyle büyümeye devam ediyor. Yangın, ormana yakın bölgedeki hayvan çiftliğine doğru ilerlerken, Bursa-Bilecik yolu ise trafiğe kapatıldı. Rüzgarın agresif yapısı sebebiyle hem Marmaracık hem de Seymen köyünde tarım alanları ve yerleşim birimlerinin alevlerin tehdidi altında olduğu belirtiliyor. Bölge halkı camiden yapılan anonsla uyarıldı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Fethiye Mahallesi'ndeki ormanlık alandan saat 13.30 sıralarında alevler yükselmeye başladı.

Bursa'da orman yangını: Alevler hayvan çiftliklerine doğru ilerliyor

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

Sadece dumanların göründüğü bölgedeki yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Havadan helikopterlerin, karadan ise tanker ve itfaiye araçlarının müdahalesiyle yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Bursa'da orman yangını: Alevler hayvan çiftliklerine doğru ilerliyor

YANGIN HAYVAN ÇİFTLİKLERİNE DOĞRU İLERLEDİ

Alevlerle amansız mücadele eden ekiplere köylüler de destek olurken, ormana yakın olan tavuk ve hayvan çiftliğine doğru ilerlemesi, herkesi tedirgin etti.

Bursa'da orman yangını: Alevler hayvan çiftliklerine doğru ilerliyor

BURSA-BİLECİK YOLU TRAFİĞE KAPANDI

Alevler Bursa- Bilecik yolunu da tehdit edince, jandarma tarafından yol trafiğe kapatıldı.

Bursa'da orman yangını: Alevler hayvan çiftliklerine doğru ilerliyor

YERLEŞİM BİRİMLERİ DE TEHDİT ALTINDA

Öte yandan rüzgarın agresif yapısı sebebiyle hem Marmaracık hem de Seymen köyünde tarım alanları ve yerleşim birimlerinin alevlerin tehdidi altında olduğu belirtiliyor.

Bursa'da orman yangını: Alevler hayvan çiftliklerine doğru ilerliyor

MAHALLELİ ANONSLA UYARILDI

327 nüfuslu Seymen köyünde camiden yapılan anonsla, yangının mahalle sınırına dayandığı belirtilerek, vatandaşla uyarıldı.

Bursa'da orman yangını: Alevler yerleşim birimlerine ilerledi, bölgeden anonslar yükseldi

ÇANAKKALE'DE TARIM ARAZİSİNDE YANGIN

Bir yangında da Çanakkale'de çıktı. Merkez ilçeye bağlı Kemel köyünde saat 12.46'da tarım arazisinden alevler yükseldi. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor. Çıkan yangın nedeniyle yuvalarını terk eden kuşların kaçışı da kameralara yansıdı.

Bursa'da orman yangını: Alevler yerleşim birimlerine ilerledi, bölgeden anonslar yükseldi

BİR YANGIN DA HATAY'DA

Hatay'da ise Hatay'da ise Antakya ilçesi Habibi Neccar Dağı mevkiinde orman yangını çıktı. Ormanlık alandan kısa sürede alevler yükseldi. Yangının fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede yangına müdahale etmeye başladı.

Kaynak: İHA

Orman Yangını, Marmaracık, Yenişehir, Bilecik, 3-sayfa, Ormana, Güncel, Yaşam, Tarım, Bursa, Doğa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da orman yangını: Alevler yerleşim birimlerine ilerledi, bölgeden anonslar yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Cemil Seckin:
    ne hikmetse hep hayvan ciftliklerine doğru ilerliyor bu yangınlar.Rabbim yakanlarin ciğerini çok iyi biliyor. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurbağaların rahat çiftleşmesi için özel alt geçit inşa ettiler Kurbağaların rahat çiftleşmesi için özel alt geçit inşa ettiler
Edirne’deki aile vahşetinde katil cinayetlerden sonra mektup bırakmış Edirne'deki aile vahşetinde katil cinayetlerden sonra mektup bırakmış
Sosyal medyadaki akıma uyan 13 yaşındaki fenomen hayatını kaybetti Sosyal medyadaki akıma uyan 13 yaşındaki fenomen hayatını kaybetti
Barış Alper Yılmaz için bomba Fenerbahçe iddiası: Bu iş bitti Barış Alper Yılmaz için bomba Fenerbahçe iddiası: Bu iş bitti
’Yenidoğan Çetesi’ davasında Adli Tıp raporları dosyaya girdi Bebekleri böyle öldürmüşler 'Yenidoğan Çetesi' davasında Adli Tıp raporları dosyaya girdi! Bebekleri böyle öldürmüşler
Galatasaray’a transfer olması pahalıya patladı Leroy Sane’yi yıkan haber Galatasaray'a transfer olması pahalıya patladı! Leroy Sane'yi yıkan haber
Kombi tartışması hastanede bitti: 5 kişi kiracıyı cadde ortasında sopalarla dövdü Kombi tartışması hastanede bitti: 5 kişi kiracıyı cadde ortasında sopalarla dövdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çeteler ve suç örgütlerinin tepelerine bineceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çeteler ve suç örgütlerinin tepelerine bineceğiz
İş yerinin kuyusunda erkek cesedi bulundu İş yerinin kuyusunda erkek cesedi bulundu
ABD’den Kuzey Kore’nin silah programlarını finanse eden dolandırıcılık ağına yaptırım ABD'den Kuzey Kore'nin silah programlarını finanse eden dolandırıcılık ağına yaptırım
Fenerbahçe maçı öncesi kriz Bilet fiyatları tam 10 kart arttı Fenerbahçe maçı öncesi kriz! Bilet fiyatları tam 10 kart arttı
Annesiyle YKS sonucuna bakan öğrenci, hayatının şokunu yaşadı Annesiyle YKS sonucuna bakan öğrenci, hayatının şokunu yaşadı
İsrail ordusundan Şam’a hava saldırısı İsrail ordusundan Şam'a hava saldırısı
Tutuklanan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’e bir soruşturma daha Tutuklanan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'e bir soruşturma daha
Galatasaray, Singo’yu açıkladı Galatasaray, Singo'yu açıkladı
Gazeteci, eski vekilin cenazesinde darbedilip hastanelik oldu Gazeteci, eski vekilin cenazesinde darbedilip hastanelik oldu
Aziz İhsan Aktaş: Vekiller, genel başkan yardımcıları, acaba kaçacaklar mı Aziz İhsan Aktaş: Vekiller, genel başkan yardımcıları, acaba kaçacaklar mı

17:27
11 milyon euroya alınmıştı Taraftarın adını unuttuğu futbolcu takımdan gidiyor
11 milyon euroya alınmıştı! Taraftarın adını unuttuğu futbolcu takımdan gidiyor
16:48
Trafikte bir garip olay: Sonrasında yaşananlar daha bomba
Trafikte bir garip olay: Sonrasında yaşananlar daha bomba
16:31
“Suriye’ye harekat olacak mı“ sorusuna Bakan Güler’den dikkat çeken yanıt
"Suriye'ye harekat olacak mı?" sorusuna Bakan Güler'den dikkat çeken yanıt
16:21
Korkutan tahmin Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakiplerini açıkladılar
Korkutan tahmin! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerini açıkladılar
16:13
Binali Yıldırım’dan tartışma yaratacak çıkış: Vatandaşlık tanımı gözden geçirilmelidir
Binali Yıldırım'dan tartışma yaratacak çıkış: Vatandaşlık tanımı gözden geçirilmelidir
16:10
Erdoğan’ın “Tepelerine bineceğiz“ sözlerinin ardından 10 ilçede eşzamanlı operasyon
Erdoğan'ın "Tepelerine bineceğiz" sözlerinin ardından 10 ilçede eşzamanlı operasyon
15:40
Merve Terim’den Fenerbahçe’ye göndermeli paylaşım
Merve Terim'den Fenerbahçe'ye göndermeli paylaşım
15:38
Akaryakıta bir zam daha: Pompaya yansıyacağı gün de rakam da belli
Akaryakıta bir zam daha: Pompaya yansıyacağı gün de rakam da belli
15:17
Gram altında yeni rekor Uzmandan yatırımcılara uyarı geldi
Gram altında yeni rekor! Uzmandan yatırımcılara uyarı geldi
15:15
Kulüp başkanına silahlı saldırı: Dehşete düşüren cinayetin sebebi ortaya çıktı
Kulüp başkanına silahlı saldırı: Dehşete düşüren cinayetin sebebi ortaya çıktı
14:45
Ali Babacan canlı yayında cebinden çift cüzdan çıkardı
Ali Babacan canlı yayında cebinden çift cüzdan çıkardı
14:25
Soylu: Özel hakkında Anayasa’yı açık ihlalden dolayı gereği yapılmalıdır
Soylu: Özel hakkında Anayasa'yı açık ihlalden dolayı gereği yapılmalıdır
14:18
Keşke biraz dik dursanız Sunucuyu apar topar yayına çıkarıp İsrail’den özür dilediler
Keşke biraz dik dursanız! Sunucuyu apar topar yayına çıkarıp İsrail'den özür dilediler
14:10
Fenerbahçe yedek kulübesinde yayına yansıyan tartışma
Fenerbahçe yedek kulübesinde yayına yansıyan tartışma
14:00
Komisyonda söz alan Bülent Arınç’tan çok konuşulacak “Öcalan“ ve “Genel af“ çıkışı
Komisyonda söz alan Bülent Arınç'tan çok konuşulacak "Öcalan" ve "Genel af" çıkışı
13:26
MHRS’de yeni dönem başlıyor Üniversite hastaneleri de dahil edildi
MHRS'de yeni dönem başlıyor! Üniversite hastaneleri de dahil edildi
12:05
Tünel kazan teröristler şimdi yandı Türkiye’den Suriye hükümetine “Desteğe hazırız“ mesajı
Tünel kazan teröristler şimdi yandı! Türkiye'den Suriye hükümetine "Desteğe hazırız" mesajı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2025 17:42:23. #7.11#
SON DAKİKA: Bursa'da orman yangını: Alevler yerleşim birimlerine ilerledi, bölgeden anonslar yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.