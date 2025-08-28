Bursa\'da orman yangını: Alevler yerleşim birimlerine ilerledi, bölgeden anonslar yükseldi

Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Fethiye Mahallesi'ndeki ormanlık alandan saat 13.30 sıralarında alevler yükselmeye başladı.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

Sadece dumanların göründüğü bölgedeki yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Havadan helikopterlerin, karadan ise tanker ve itfaiye araçlarının müdahalesiyle yangın söndürülmeye çalışılıyor.

YANGIN HAYVAN ÇİFTLİKLERİNE DOĞRU İLERLEDİ

Alevlerle amansız mücadele eden ekiplere köylüler de destek olurken, ormana yakın olan tavuk ve hayvan çiftliğine doğru ilerlemesi, herkesi tedirgin etti.

BURSA-BİLECİK YOLU TRAFİĞE KAPANDI

Alevler Bursa- Bilecik yolunu da tehdit edince, jandarma tarafından yol trafiğe kapatıldı.

YERLEŞİM BİRİMLERİ DE TEHDİT ALTINDA

Öte yandan rüzgarın agresif yapısı sebebiyle hem Marmaracık hem de Seymen köyünde tarım alanları ve yerleşim birimlerinin alevlerin tehdidi altında olduğu belirtiliyor.

MAHALLELİ ANONSLA UYARILDI

327 nüfuslu Seymen köyünde camiden yapılan anonsla, yangının mahalle sınırına dayandığı belirtilerek, vatandaşla uyarıldı.

ÇANAKKALE'DE TARIM ARAZİSİNDE YANGIN

Bir yangında da Çanakkale'de çıktı. Merkez ilçeye bağlı Kemel köyünde saat 12.46'da tarım arazisinden alevler yükseldi. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor. Çıkan yangın nedeniyle yuvalarını terk eden kuşların kaçışı da kameralara yansıdı.

BİR YANGIN DA HATAY'DA

Hatay'da ise Hatay'da ise Antakya ilçesi Habibi Neccar Dağı mevkiinde orman yangını çıktı. Ormanlık alandan kısa sürede alevler yükseldi. Yangının fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede yangına müdahale etmeye başladı.