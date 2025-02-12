Cani babanın yüzünde boğarak öldürdüğü kızının tırnak izleri görüntülendi - Son Dakika
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Cani babanın yüzünde boğarak öldürdüğü kızının tırnak izleri görüntülendi

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Tekirdağ'da 13 yaşındaki kızını boğarak katlettikten sonra intihar girişiminde bulunan baba, intihar süsü vermek için kızının bileklerini kestiğini itiraf etti. Cinayetten sonra eski eşine "Anne beni niye öldürdün?" şeklinde mesaj attığı ortaya çıkan cani babanın yüzündeki tırnak izleri yürekleri yaktı. İzlerden kızının babasını engellemeye çalıştığı anlaşıldı.

12.02.2025 15:42  Güncelleme: 16:23
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Hatipler Mahallesi Bedri Rahmi Caddesi'nde meydana gelen vahşet Türkiye'yi derinden sarstı. Eşinden boşanan ve bir fabrikada çalışan Amir Yazıcı (44), sosyal medya hesabından eski eşini kastederek, "Bizim ölmemizde bütün sorumlu G.U'dur. Hakkınızı helal edin. Eyvallah" notunu paylaştı. Paylaşımı görüp Yazıcı'ya ulaşamayan yakınlarının ihbarıyla adrese intikal eden polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri evde 13 yaşındaki Su Dilem Yazıcı'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Bilekleri kesik halde yaralı bulunan Amir Yazıcı ise Çorlu Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yazıcı, hastanedeki tedavisinin ardından polis tarafından gözaltına alındı.

Cani babanın yüzünde boğarak öldürdüğü kızının tırnak izleri görüntülendi

İNTİHAR SÜSÜ VERMEK İÇİN KIZININ BİLEKLERİNİ KESMİŞ

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı nöbetçi savcısı ile İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ve olay yeri inceleme polisleri, evde ve ölen Su Dilem Yazıcı üzerinde detaylı inceleme yaptı. İncelemede Mustafa Cezzar İlkokulu 8'inci sınıf öğrencisi olan Su Dilem'in her iki bileğinde de kesici aletle 1 santimetreden derin kesiklere rastlandı. Emniyette çelişkili ifadeler veren Yazıcı, bir süre sonra kızını boğarak öldürdüğünü, ardından da intihar gibi göstermek için onun ve kendisinin bileklerini kestiğini anlattı.

CANİ BABANIN YÜZÜNDEKİ TIRNAK İZLERİ YÜREKLERİ YAKTI

İfadesinde, kızının sosyal medya hesabında erkek arkadaşıyla paylaşımını gördüğünü söyleyen Yazıcı, "Kızımla okuldan geldikten kısa bir süre sonra bu sebepler nedeniyle tartıştık. Ardından sinirlenerek kızımı kanepede boğdum. İki bileğini kestim. Daha sonra intihar etmek amacıyla ilaç içtim ve kedi bileklerimi kestim" dediği belirtildi. Yazıcı'nın yüzündeki tırnak izleri ise yürekleri yaktı. İzlerden Su Dilem'in, cani babayı engellemeye çalıştığı anlaşıldı.

Cani babanın yüzünde boğarak öldürdüğü kızının tırnak izleri görüntülendi

ESKİ EŞİNE "ANNE BENİ NİYE ÖLDÜRDÜN?" MESAJI ATMIŞ

Anne G.U. da poliste verdiği ifadesinde, kızını dün okul çıkışında babasının aldığını öğrendiğini belirterek, Su Dilem'in telefonundan kendisine, "Anne beni niye öldürdün? Senin yüzünden öldüm. Ben sana ne dedim. Bu dünyadaki en büyük acıyı yaşatacağım demedim mi? Al yaşa bakalım, katilsin." şeklinde mesaj geldiğini anlattı.

Cani babanın yüzünde boğarak öldürdüğü kızının tırnak izleri görüntülendi

"SENİ BÖYLE BIRAKAMAM GÜZEL KIZIM"

Su Dilem Yazıcı, dün Çorlu Garaj Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Havuzlar Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Kızının tabutuna sarılan G.U., "Güzel kızım benim, kokusuna doyamadığımı kızım, seni bu tabuta nasıl koydular. Seni böyle bırakamam. Annem, güzel kızım benim" diye gözyaşı dökmüştü.

Cani babanın yüzünde boğarak öldürdüğü kızının tırnak izleri görüntülendi
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Cani babanın yüzünde boğarak öldürdüğü kızının tırnak izleri görüntülendi - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Adnan Üstün:
    idam 18 0 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    ah bee..bir baba nasıl kıyar canına 16 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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