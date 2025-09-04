CHP Kurultayı İçin Mahkeme Dosya Talep Etti

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023'te yapılan Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen ve Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının kararında bulunan İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu Asıl, Yedek Üyeleri ve İl Disiplin Kurulu Asıl ile Yedek Üyelerinin tedbiren bu görevlerinden uzaklaştırılmalarına karar vermişti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali için açılan davada mahkeme, oluşturduğu ara karar ile CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin görevden uzaklaştırmasına karar verdi. CHP, mahkeme kararına itiraz etti.

Mahkemenin kararına göre, İstanbul İl Başkanlığı'na Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan bir heyet atandı. Mahkeme ayrıca, 196 delegenin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar verirken, mevcut kongre sürecinin de durulmasına karar verdi.

CHP, GÜRSEL TEKİN'İN SAVUNMANI İSTEDİ

CHP İstanbul yönetiminin görevden alınmasından hemen sonra CHP eski Genel Sekreteri Gürsel Tekin görevi kabul ettiğini belirtti. Bu açıklamasının ardından Tekin'in bir süre önce CHP'den istifa ettiğini açıkladığı, partiye üye olmadığı iddia edildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tekin'in partiden ihraç etmeye yönelik karar alındığını söyledi. İhraç kararının ardından Tekin bu karar itiraz etti ve "Kendisine savunma hakkı verilmeden alınan kararı kabul etmediğini." belirtti. CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Gürsel Tekin'den savunma istedi. Tekin'in 15 gün süresi var. Sözlü ve yazılı savunma verebilecek olan Tekin'in parti faaliyetleri de donduruldu.

İDDİANAME HAZIRLANMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile görevden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 10 şüpheli hakkında, 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. Maddesi'nde belirtilen "oylamaya hile karıştırılması" iddiasıyla iddianame hazırlamıştı. İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul edip, 6 Ocak'a gün vermişti.

GÖZLER 15 EYLÜL'DE: BENZER İDDİALAR GÜNDEMDE

15 Eylül'de görülecek olan kurultay davası iddianamesinde, 4-5 Kasım 2023'te Ankara Spor Salonu'nda yapılan CHP 38. Olağan Kurultayı'nda Divan Başkanı olarak görev yapan Ekrem İmamoğlu ve diğer şüphelilerin ortak hareket ederek, kurultayda oy kullanan bazı delegelere yönelik çeşitli usulsüz faaliyetlerde bulunduğu öne sürüldü. Bu kapsamda bazı delegelere para verildiği, bazılarına farklı il ve ilçelerde belediye başkanlığı ya da belediye meclis üyeliği adaylıklarının teklif edildiği iddia edildi.

İddianamede ayrıca bazı delegeler ile yakınlarının CHP'li belediyeler ve bu belediyelere bağlı şirket ya da iştiraklerde işe alındığı, bazı delegelere de market alışveriş kartı dağıtıldığı öne sürüldü.

KEMAL KILIÇDAROĞLU GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Bütün bu gelişmeler sonrası hukukçular, 15 Eylül'de görülecek olan CHP Büyük Kurultayı'yla ilgili davanın da benzer bir şekilde sonuçlanacağını iddia ediyor. Ayrıca İstanbul İl Kongresi'yle ilgili verilen kararda Büyük Kurultay'da oy kullanan 196 delegenin delegeliği iptal edildi. Maddi menfaat karşılığı iradesi değiştirildiği iddia edilen bu delegeler büyük kongrede oy kullandı. Kemal Kılıçdaroğlu ise seçimi 18 oyla kaybetti. Bu durumda hukukçular, Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlığa geleceğini öne sürüyor.

"BİRBİRİNİ ETKİLEYECEK DÜZEYDE"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise bugün yaptığı açıklamada, "Kurultay'da maddi menfaatle delegelerin etkilendiği iddiası var. İspat şartı olduğu gerekçesiyle mahkemenin verdiği bir tedbir kararı var. İstanbul'da ve Ankara'da devam eden davalar da var. Her iki davada birbirini etkileyecek düzeyde." demişti.

CHP KURULTAY DAVASI

CHP'nin, 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından usulsüzlük soruşturması başlatılmıştı. Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki kurultayın iptali için ayrı ayrı mahkemelerde dava açmıştı.

Açılan iptal davaları Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dosyada birleştirilmişti. Davanın 30 Haziran'daki celsesinde mahkeme, ceza yargılamasına konu davadaki görevsizlik kararına yapılan itirazın sonucunun beklenmesine karar vererek, duruşmayı 8 Eylül'e bırakmıştı. CHP avukatları, 4-9 Eylül'ün CHP'nin kuruluş haftası olduğunu ve parti tüzüğünün 86. maddesi gereği bu tarihlerde kuruluş etkinlikleri yapılacağını belirterek, 8 Eylül'deki duruşmanın ertelenmesini talep etti. Mahkeme, talebi makul bularak duruşmanın 15 Eylül'de görülmesine karar vermişti.

21. OLAĞANÜSTÜ KURULTAY

19 Mart'ta başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklandı. İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partiye kayyum atanacağı bilgisinin ulaştığını, kayyumu engellemek için de 6 Nisan 2025'te CHP'yi olağanüstü kurultaya götüreceğini duyurmuştu. 6 Nisan'da kayyum ihtimaline karşı yapılan olağanüstü kurultayda Özgür Özel tek aday olarak, bin 276 oyun, bin 171'ini alarak yeniden genel başkan seçildi.