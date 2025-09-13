Göçük altında kalan 2 işçiyi kurtarma çalışmaları 24 saattir sürüyor

Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Karaismailler Mahallesi'nde faaliyet gösteren Kromtaş firması tarafından işletilen krom madeninde dün saat 15.30 saatlerinde göçük meydana geldi. Maden ocağının girişinden 20 metre ilerideki mesafede henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen göçükte, Beyağaçlı Hüseyin Turan ve madenin bulunduğu köyde ikamet eden Ömer Duran mahsur kaldı.

2 İŞÇİDEN 1'İ 25 SAAT SONRA KURTARILDI

Krom madenindeki göçükte mahsur kalan 2 işçiyle hem göz hem de sesli temas sağlanırken, işçilerin kurtarılması için AFAD, UMKE, jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. 25 saatin sonunda 2 işçiden Ömer Duran kurtarıldı.

TOPRAK KAYMALARI NEDENİYLE ÇIKARILAMIYORLAR

Ekiplerin yoğun çabaları sonucu işçilere ulaşıldığı, ancak maden ocağında devam eden toprak kaymaları nedeniyle işçilerin sıkıştıkları yerden çıkarılamadıkları öğrenildi. Ekip arama kurtarma ekipleri hem de mahsur kalan işçilerin güvenliği düşünülerek hassasiyetle yürütülen çalışmalarda, göçüğün neden olduğu toprak birikintileri kamyonlarla dışarıya çıkartılıyor.

ZAMANA KARŞI YARIŞ SÜRÜYOR

Hayati tehlikelerinin olmadığı bildirilen işçilerin kurtarılması için zamanla yarış sürerken, bölgedeki endişeli bekleyiş devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"SAĞLIKLARINDA KÖTÜYE GİDEN BİR DURUM YOK"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Acıpayam Kaymakamı Ramazan Cankaloğlu, ekiplerin çalışmasının sürdüğünü söyledi. Mahsur kalan işçileri canlı ve sağlıklı çıkarmak için ilk andan itibaren iletişim halinde olduklarını belirten Cankaloğlu, "Ekiplerimiz, ilk andan itibaren de konuşuyorlar. Şu an için sağlıklarında kötüye giden bir durum yok. İnşallah kısa sürede arkadaşları çıkarmayı umut ediyoruz. Şu an için bir arkadaşımız diz altına, diğer arkadaşımız ise beline kadar gömülü vaziyette. Bir arkadaşımızı bacağına gelen taşı aldığımız zaman, diğer arkadaşımızı da önündeki malzemeleri alarak çıkarmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Soruşturmanın devam ettiğini dile getiren Cankaloğlu, "Olay tazeliğini koruduğu için arkadaşları ilk önce bizim sağ salim çıkarmamız gerekiyor. Onun için Cumhuriyet Başsavcılığımıza soruşturmanın akabinde zaten gerekli kapatma cezasıyla birlikte olay yerinde inceleme, denetleme faaliyetleri devam edecek." dedi.

"HEM GÖZLE HEM SESLE İRTİBAT SAĞLADIK"

Kurtarma çalışmalarına katılan madenci, "Göçük altında kalan mesai arkadaşlarımızla hem gözle hem de sesle irtibatı sağladık. Hem kurtarma çalışmalarına katılanların hem de göçük altındaki kardeşlerimizin emniyetini alarak çalışmalarımızı büyük bir hassasiyetle yürütüyoruz. Emniyetli bir şekilde kendilerini almaya çalışıyoruz. İnşallah çalışmalarımızı birkaç saat içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.