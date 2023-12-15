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Denizli'de krom madeninde göçük: 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kurtarılmaya çalışılıyor - Son Dakika
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Denizli'de krom madeninde göçük: 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kurtarılmaya çalışılıyor

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde faaliyet gösteren bir krom madeninde meydana gelen göçük sonucu bir mühendis ve bir işçi hayatını kaybetti. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Denizli\'de krom madeninde göçük: 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kurtarılmaya çalışılıyor
15.12.2023 - 01:20,
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Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir krom madeninde göçük altında kalan bir mühendis ve bir işçinin cenazelerine ulaşıldı. 1 işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Karaismailler Mahallesi Devekonağı mevkiinde faaliyet gösteren krom madeninde 23.00 sıralarında göçük meydana geldi. Maden sahasında çalışan biri mühendis, 2'si işçi olmak üzere 3 kişi göçük altında kaldığı öğrenildi. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri göçük altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmalarına başladı. Acıpayam Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre iki kişinin yaşamını yitirdiği 1 işçiyi ise kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifadeleri yer aldı. Göçük altında kalan Maden Mühendisi Kadir Özer ve işçi Rıfat Salman'ın cenazelerine ulaşıldığı öğrenildi. İşçi Mustafa Karahan'ı kurtarma çalışmaları sürüyor. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de krom madeninde göçük: 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kurtarılmaya çalışılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizli'de krom madeninde göçük: 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kurtarılmaya çalışılıyor - Son Dakika
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