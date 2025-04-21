Denizli'de Silahlı Kavga: Emekli Polis Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Denizli'de Silahlı Kavga: Emekli Polis Gözaltına Alındı

Denizli\'de Silahlı Kavga: Emekli Polis Gözaltına Alındı

Araç kiralama firmasında alacak meselesi yüzünden çıkan kavgada emekli polis H.H.Ç. gözaltına alındı.

21.04.2025 14:54
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Denizli'de bir araç kiralama firmasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma bıçak ve silahlı kavgaya dönüştü. Defalarca tetiğe basarak iş yeri sahibini vuran, kaçarken döner bıçağıyla sırtına vurulunca yere düşen emekli polis, dönüp yerde yatan yaralıya tekme attı.

Olay, Pamukkale ilçesi Hacıkaplanlar Mahallesi Atatürk Caddesi'nde faaliyet gösteren bir araç kiralama firmasında meydana geldi. Edinilen bilgileri göre; sabah erken saatlerde iş yerine gelen ve emekli polis memuru olduğu öğrenilen H.H.Ç. (53) ile işletme sahibi A.D. arasında alacak verecek meselesinden tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda H.Ç. dışarı çıkarak yanındaki tabancasıyla iş yerine doğru rastgele ateş etmeye başladı. İş yerinin camı ve duvarına isabet eden mermilerden 2'si, işletmeci A.D.'nin eli ve baldırına isabet etti.

Yere düşen yaralıya tekme attı

Yaralı iş yeri sahibi, 12 el ateş ettikten sonra olay yerinden kaçmaya çalışan H.H.Ç.'yi elindeki döner bıçağıyla kovalamaya başladı. Emekli polisi döner bıçağının sapıyla sırtından vurarak yere düşüren A.D., daha sonra yaşadığı acı ve kan kaybı nedeniyle sokak ortasında yere yığıldı. Silah sesleriyle büyük bir korku yaşayan çevre sakinleri ise yerde yatan A.D.'ye saldırmaya çalışan H.H.Ç.'ye engel oldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşlar, havlu ve bezlerle yaralının kanayan bölgelerine tampon yapmaya çalıştığı sırada, bir anda fırsat bulan H.H.Ç., yerde yatan A.D.'nin yüzüne tekme attı.

Emekli polis memuru H.H.Ç., polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı iş yeri sahibine ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Denizli Devlet Hastanesine sevk etti.

Öte yandan, yaralı iş yeri sahibi A.D.'nin kanlar içerisinde yerde yattığı ve H.H.Ç.'nin geri dönüp ona tekme attığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Silahlı Kavga: Emekli Polis Gözaltına Alındı - Son Dakika

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