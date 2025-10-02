Deprem sonrası büyük panik! Aracını alan trafiğe çıktı - Son Dakika
Deprem sonrası büyük panik! Aracını alan trafiğe çıktı

Deprem sonrası büyük panik! Aracını alan trafiğe çıktı
02.10.2025 16:58
İstanbul'da yaşanan depremin ardından birçok kişi evlerinden, okullarından ve iş yerlerinden çıkarak özel araçlarıyla yollara akın etti. Kent genelinde trafik yoğunluğu kısa sürede arttı. D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun bazı bölümleriyle ana arter ve caddelerde araçlar güçlükle ilerledi.

İstanbul'da hissedilen depremin ardından birçok kişi evlerinden, okullarından ve iş yerlerinden çıkarak özel araçlarıyla yollara akın etti. Kent genelinde trafik yoğunluğu kısa sürede arttı.

D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun bazı bölümleriyle ana arter ve caddelerde araçlar güçlükle ilerledi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişlerinde yoğunluk gözlenirken, Avrasya Tüneli'nde ulaşımın sorunsuz devam ettiği bildirildi.

Deprem sonrası büyük panik! Aracını alan trafiğe çıktı

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunun Edirne istikametinde Zincirlikuyu'dan Beylikdüzü'ne kadar yoğunluk oluştu. Ankara istikametinde ise Beylikdüzü'nden başlayan trafik, Cevizlibağ, Haliç ve Mecidiyeköy'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar uzandı. Basın Ekspres Caddesi ve Haramidere'de de TEM Otoyolu bağlantı noktalarında yoğunluk yaşandı.

Deprem sonrası büyük panik! Aracını alan trafiğe çıktı

Anadolu Yakası'nda ise Üsküdar, Kadıköy, Ataşehir ve Ümraniye'de araçlar güçlükle ilerledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik verilerine göre trafik yoğunluğu Anadolu Yakası'nda yüzde 60, Avrupa Yakası'nda yüzde 71, kent genelinde ise yüzde 67 olarak ölçüldü.

Deprem sonrası büyük panik! Aracını alan trafiğe çıktı

HAVA TRAFİĞİNDE AKSAMA OLMADI

Depremin ardından hava ulaşımında herhangi bir sorun yaşanmadı. Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ tarafından yapılan açıklamada, terminal, apron, taksi yolları ve pistlerde kontrollerin tamamlandığı ve herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi. Açıklamada, "Havalimanı faaliyetlerimiz kesintisiz devam etmektedir" denildi.

İstanbul Havalimanı'nda da deprem nedeniyle uçuşlarda aksama yaşanmadığı belirtildi.

Kaynak: AA

3.Sayfa Deprem sonrası büyük panik! Aracını alan trafiğe çıktı

SON DAKİKA: Deprem sonrası büyük panik! Aracını alan trafiğe çıktı - Son Dakika
