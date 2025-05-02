Depremde ölenlerin altınlarını çalan polis ihraç edildi - Son Dakika
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Depremde ölenlerin altınlarını çalan polis ihraç edildi

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Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde ölenlerin enkazdan çıkan altınlarını zimmetine geçiren polis, memurluktan ihraç edildi. Polis önümüzdeki günlerde ağır cezada yargılanacak.

02.05.2025 12:40  Güncelleme: 13:00
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Adana'da depremde yıkılan binanın enkazından çıkan altınları, hayatını kaybedenlerin yakınlarına teslim ettikten sonra, "Savcılık geri istiyor, bütün altınlar toplandıktan sonra yeniden teslim edeceğiz" diyerek zimmetine geçirdiği tespit edilen polis memuru hakkında 2 kez 'devlet memurluğundan çıkartma' cezası verildi. Soruşturması devam eden eski polisin, önümüzdeki günlerde ağır ceza mahkemesinde yargılanacağı öğrenildi.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adana'nın Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'ndeki İhsan Bayram Sitesi C Blok'un yıkılması nedeniyle 82 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Yıkılan binanın enkazından çıkartılan altınlar ise 100. Yıl Şehit Rüstü Bayram Polis Merkezi'ne teslim edildi. Burada görevli polis memuru E.C. (30), binada hayatını kaybedenlerin yakınlarına altınları polis merkezinde güvenlik kamerasının önünde tutanak düzenleyerek teslim etti.

"ALTINLAR EKSİK, GERİ VERİN" DİYEREK ALDI

İddiaya göre, bir süre sonra polis memuru E.C., altınları teslim ettiği kişileri arayıp, "Ailenize ait başka altınlar da var. Hepsini tek teslim tutanağı ile vermem gerek. Bu nedenle altınları iade edin, savcı incelemeyi yaptıktan sonra size geri teslim edeceğim" diyerek polis aracıyla evlerine gidip altınları geri aldı. Bu sırada altınları bozdurduğunu söyleyen Orhan Boncukluğu'na şüpheli E.C. bir de , "Benim tanıdık kuyumcum var. Oraya git o altınları yeniden yaptır ve bana teslim et" dedi. Boncukluoğlu da yeniden altın yaptırıp teslim aldı.

Depremde ölenlerin altınlarını çalan polis ihraç edildi

ALTINLAR GELMEYİNCE AİLELER ŞÜPHELENDİ

Ancak bir süre sonra altınlar geri gelmedi, polis memuru da şüpheli cevaplar vermeye başladı. Mağdurlar, aynı apartmanda gelini ve 2 yeğenini kaybeden Avukat Nazan Akça Subaşı'ya ulaştı. Avukat Subaşı, polis memuru E.C. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Ancak dönemin savcısı takipsizlik kararı verdi. Bunun üzerine avukat Subaşı, savcının verdiği takipsizlik kararı üzerine Sulh Ceza Mahkemesi'ne başvurdu ve dönemin savcısının verdiği karar kaldırılıp soruşturma izni verildi. Bunun üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü konuyla ilgili müfettiş görevlendirdi.

Depremde ölenlerin altınlarını çalan polis ihraç edildi

2 KEZ MEMURLUKTAN ÇIKARTILDI, İSTİFA ETTİ

Müfettişlerin incelemesi devam ederken E.C., polislikten istifa etti. Ancak Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı, E.C. hakkında 2 kez 'devlet memurluğundan çıkartma' cezası verdi. Hakkında zimmet, görevi kötüye kullanma, irtikap, denetim görevinin ihmali, rüşvet ve resen tespit edilecek diğer suçlar hakkında dava açılan eski polis, iddianamenin hazırlanmasının ardından önümüzdeki günlerde ağır ceza mahkemesinde yargılanmaya başlayacağı öğrenildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Avukat Nazan Akça Subaşı, "Depremlerden sonra insanlar canının derdine düşmüşken devletin polisi altınları zimmetine geçirdi. Biz savcılığa giderek şikayetçi olduk ama dönemin savcısı, polisin idari amiri olduğu için savcı hemen takipsizlik ile dosyayı kapattı. Biz de Sulh Ceza Mahkemesi'ne başvurduk ve onlar takipsizlik kararını kaldırdı. Emniyet Genel Müdürlüğü de müfettişleri aracılığı ile soruşturmasını tamamladı. Polis memuru hakkında 2 kez meslekten ihraç kararı verildi" dedi.

Depremde ölenlerin altınlarını çalan polis ihraç edildi

"TARİHLERİ DEĞİŞTİRİP KENDİNİ HAKLI GÖSTERMEYE ÇALIŞMIŞ"

Polis memurunun tutanakları dahi değiştirdiğini anlatan Subaşı, "Görevli polis hakkında soruşturma açılınca tutanakların tarihlerini dahi değiştirmiş. 28 Mart'ta teslim ettiği altınlar için 28 Nisan olarak tarihleri değiştirip kendisini haklı göstermeye çalışmış. Savcılık dosyasında bunların hepsi yer alıyor. Ben sadece kendi müvekkillerim ile ilgili olanları tespit ettim ve milyonluk bir vurgun söz konusu" diye konuştu.

Depremzedelerin mağdur olduğunu ve altınları halen alamadıklarını aktaran Subaşı, "Vatandaşlar devletin polisine güvenip altınlarını geri verdi. Ancak bir süre sonra altınları alamayınca savcılığa gitmişler ve dönemin savcısı da o mağdurları karakola yönlendirmiş. O dönem savcı vatandaşı dinleseydi eğer nasıl bir dolandırıcılığın döndüğünü ortaya çıkacaktı. Ancak bizim araştırmalarımız ile bu soruşturma derinleşti. Dileriz ki böyle arsız ve hırsız polisler kamu görevini yerine getirmez, görevini layıkıyla yapan polislerimizin adı lekelenmez" diye konuştu.

"ALTINLAR GİTTİ, BİR DAHA GÖREMEDİK"

İhsan Bayram Sitesi C Blok'ta oğlunu, hamile gelinini ve torununu kaybeden Osman Özgen ise polis memuru E.C.'ye o dönem yaklaşık 200 bin liralık altın teslim ettiğini anlatarak, "Biz Kayseri'ye cenazeye giderken eşim altınlarımızı evladımın evine bıraktı. Biz Kayseri'ye giderken deprem oldu. Oğlumu, gelinimi ve torunumu kaybettim. Orada canımızın derdindeyken enkazdan altınların bulunduğu haberi geldi. Daha sonra karakola gittik, bize 2 bilezik teslim edildi ancak eve gittiğimizde 'bu altınlar sizin değil, geri verin' denilerek altınları geri aldı. O altınlar gitti, daha da göremedik" şeklinde konuştu.

"BİZLERİ AYLARCA OYALADI"

Polis memurunun uzun süre kendilerini oyaladığını vurgulayan Özgen, "Polisi arayıp 'sıkışığım altınları ver' dedim. Bana 'enkaz kaldırılması bitsin, bütün enkaz elensin, altınları öyle vereceğim' diyerek oyaladı. Savcılığa gittim ve o da 'buraya gelmeyin, biz 100. Yıl Polis Merkezi'ne göndereceğiz' dedi. Biz halen altınları beklerken başka komşulardan öğrendik ki dolandırılmışız. Şikayetçi olduk, şimdi görevden alınmış. Görevden alınmadan önce halen bizim çocukları arayıp 'altınları bulacağız, vereceğiz' diyerek oyalamış" ifadelerini kullandı.

"KARIŞIKLIK YAPTIM" DİYEREK KENDİNİ SAVUNDU

Öte yandan, meslekten ihraç edilen E.C.'nin ise savcılığa verdiği ifadesinde kimseyi mağdur etmediğini, altınları teslim ederken karışıklık yaptığını, bu sebeple birçok kişinin altınını gidip yeniden evlerinden aldığını söylediği öğrenildi.

Depremde ölenlerin altınlarını çalan polis ihraç edildi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Depremde ölenlerin altınlarını çalan polis ihraç edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Murat:
    SORARİM ONLARİ NASİL YİCEKTİN,,HİCMİ VİCDAN YOKTU SENDE,,, 81 0 Yanıtla
  • Özkan Özdemir:
    Şanlı türk polisi pehh kimseyi yüceltmiyceksin herkes polis diye de tapmıycaksın burası türkiye hak hukuk adalet aramıycaksın zenginmisin ha o zaman adalet para tarafına akar 42 8 Yanıtla
  • mustafa uzun:
    Bu savcılar bi dinleme huyu yok neden savcı yapılıyorlar anlamam 46 0 Yanıtla
  • Düş Sokağı:
    Sen nasıl avukatsın ona devletin polisi denmez çürük elma denir devletin polisi ne demek ya devlet düşmanısın yada çok acemisin devletin polisi dersen tüm polislerimizi kolluk kuvvetlerinizi zan altında bırakmış oluyorsun 17 20 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    Ne altınlar eyrolar dolar lar gitti 33 1 Yanıtla
  • Babakartal:
    Bazı polislere de ayrıca polis lazım 26 1 Yanıtla
  • Mert kursun :
    Canımız malımız kimlere emanet 25 1 Yanıtla
  • ahmet dalkıç:
    Olay baştan aşağı yanlış maktulün eşyaları tereke hâkimliğine teslim edilmesi gerekir. Neden tek bir mirasçı değil birden çok mirasçı çıkma ihtimali vardır bu nedenle tereke hâkimliği mirasçılar arasında taksim eder. Bunu maalesef bir çok hukukçu es geçerek bir yakınına teslim eder. Olaya gelince en büyük ahlaksızlık en ağır cezayı almalı. 12 0 Yanıtla
  • Ates null:
    Ağzıma geleni saymak istiyorum bu yaprağıma. 1 0 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Eeee AKP devletinin memurları. 0 0 Yanıtla
  • Mehmet Güney:
    nefsine hoş gelmeyen bişey olunca neden tutuklama talebinde bulunuyor. bana hiç gereği yokken hayır yaptığım için islamın değerlerine sahip çıktığım için tutuklama talep etti. Allah görüyor zalimleri. 0 0 Yanıtla
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