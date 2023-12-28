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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde otobüs şoförü muavini ezerek öldürdü - Son Dakika
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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde otobüs şoförü muavini ezerek öldürdü

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde dün otobüs şoförünün muavinini ezerek öldüğü olayın perde arkasını, hayatını kaybeden Abbas İşler'in oğlu Caner anlattı. Caner, şoförün 'dostum' olarak tanıştırdığı kadının muavin ve şoförlerin olduğu yemekte bulunmasından çıkan rahatsızlıkla ateşlendiğini ileri sürdü.

28.12.2023 - 15:26,  Güncelleme: 15:27
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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde dün otobüs şoförünün muavinini ezerek öldüğü olayın perde arkasını, hayatını kaybeden Abbas İşler'in oğlu Caner anlattı. Caner, şoförün 'dostum' olarak tanıştırdığı kadının muavin ve şoförlerin olduğu yemekte bulunmasından çıkan rahatsızlıkla ateşlendiğini ileri sürdü.

MUAVİNİ EZEREK ÖLDÜRDÜ

Dün sabah saatlerinde Bursa-Diyarbakır seferi yapan otobüs şoförü S.İ., Ergani Otogarı'nda tartıştığı muavini Abbas İşler'i ezerek öldürdü. Olayı anlatan Abbas İşler'in oğlu Caner İşler, Eskişehir'de otobüse binen bir kadın yolcuyla olayın başladığını öne sürdü.

ŞOFÖRÜN YANINDAKİ KADIN YÜZÜNDEN TARTIŞTILAR

S.İ.'nin direkt o esnada İşler'e saldırmasıyla olayın patlak verdiğini ileri süren Caner İşler, "Özel bir firmaya ait otobüs şoförü S.İ. her tesiste dostu olan bir bayan arkadaşını yemeğe götürüyor. Babam onlar her yemek yiyişinde kadın da babamlarla aynı masada oturtuyor. Gürün'de de babam kadın için ayrı masa açılmasını konuşurken, kadın da bu konuşmayı duyuyor. Sonrasında kadın bu konuşmayı otobüs şoförüne söylüyor. Malatya'da bu kez otobüs şoförü kadına yemeğe gelmesini istiyor. Kadın da muavinlerin rahatsız olduğunu belirterek yemek masasına oturmak istemiyor. Şoför bu laftan sonra direkt babama saldırıyor. Babamın söylemine göre şoför, tabak, bardak, sandalye ne varsa babama fırlatıyor" dedi.

"SENİ ÖLDÜRECEĞİM" DİYE TEHDİT ETMİŞ

S.İ.'nin babası İşler'i öldürmekle tehdit ettiğini ifade eden Caner, "Şoför, babama Malatya'da 'seni öldüreceğim, öleceksin' diye ithamlarda bulunmuş. Babam da sabah bizi arayıp, 'Şoförün ne yapacağı belli olmaz Ergani otogarına gelin' dedi. Biz de direkt otogara geçtik. Aradan biraz zaman geçtikten sonra otobüs Ergani otogarına geldi. Dayım da şoförün yanına gidip neden babama karıştığını söyledi. Şoför direkt dayıma küfür etmeye başladı. Bu sırada konuşma kavgaya dönüştü. Bahse konu olan kadın da olaya karışıp, kardeşimin göğsüne tekme salladı. Ani refleksle otobüs şoförünü ben de darp etmeye başladım" diye konuştu.

"Otobüsü babama doğru çevirdi"

Otobüs şoförünün babasını ezdiğinde 'öl' diyerek küfürler savurduğunu söyleyen İşler, "Ortalığın sakinleşmesini fırsat bilen şoför, direkt araca binip geri geri gitmeye başladı. Babam bir anda otobüs önüne geçti, ben de kapıyı açıp kontağı çekmeye çalıştım. Tam içeri girecektim şoför babamı ezdi. Bu esnada şoför babama öl dedi. Aracı durduramayınca direkt karakolu arayıp otobüsün kontrol noktasında durdurulmasını istedim. Kendi gözlerimle gördüm, babam şoförün cam tarafına geçerken in aşağı dedi ve babama doğru otobüsü çevirdi. Sonrasında otobüs şoförü de 'öl' dedi" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, Abbas İşler ile oğlu Caner İşler'in aynı otobüste muavinlik yaptığı, olay olmasaydı Ergani'de değişim yapacakları öğrenildi. Hayatını kaybeden Abbas İşler, yakınları tarafından dün defnedildi. Otobüs şoförü ise Ergani Adliyesi'nce bugün tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır\'ın Ergani ilçesinde otobüs şoförü muavini ezerek öldürdü
Kaynak: İHA
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