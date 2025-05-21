FETÖ'nün en kritik isimleri arasında yer alan Etem Taş yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

FETÖ'nün en kritik isimleri arasında yer alan Etem Taş yakalandı

Haberin Videosunu İzleyin
FETÖ\'nün en kritik isimleri arasında yer alan Etem Taş yakalandı
21.05.2025 16:32  Güncelleme: 17:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
FETÖ\'nün en kritik isimleri arasında yer alan Etem Taş yakalandı
Haber Videosu

FETÖ'nün 14 ilden sorumlu Marmara Bölgesi imamı Etem Taş, İstanbul'da düzenlenen operasyonda yakalandı. Ölen örgüt elebaşı Fetullah Gülen'le Pensilvanya'da defalarca görüşme gerçekleştiren ve FETÖ'nün sözde "Yüceler Şurası(Mollalar Grubu)" denilen en üst kademesiyle bağlantısı tespit edilen Taş'ın, daha önce de yakalandığı ve savcılık tarafından salıverildiği ortaya çıktı.

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 14 ilden sorumlu Marmara Bölgesi imamı Etem Taş, İstanbul'da düzenlenen operasyonda yakalandı.

2018'DE SERBEST BIRAKILMIŞTI

Örgüt tarafından "Gaybubet" olarak adlandırılan bir hücre evinde 2018 yılında düzenlenen operasyonda yakalanan Taş'ın, o tarihte çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere salıverildiği ortaya çıkmıştı. Örgüt evlerinde kaldığı ve hatsız akıllı telefon kullandığı belirlenen Taş, o dönem İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerinin ortak çalışması sonucu Üsküdar Acıbadem Mahallesi'nde bulunan Erdem Parkı'nda yakalanmıştı.

GÜLEN'LE PENSİLVANYA'DA DEFALARCA GÖRÜŞMÜŞ

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen soruşturmada Etem Taş'ın firari olarak arandığı anlaşıldı. 20 Ekim 2024'te ölen örgüt elebaşı Fethullah Gülen'le 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi öncesinde Pensilvanya'da defalarca görüşme gerçekleştiren ve FETÖ/PDY'nin sözde "Yüceler Şurası(Mollalar Grubu)" denilen en üst kademesiyle bağlantısı tespit edilen Taş'ın izine, İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde ulaşıldı.

GÖZALTINA ALINDI

16 Mayıs'ta belirlenen adrese baskın yapıldı, ByLock isimli programı kullanan, Bank Asya'da hesap artışı olan ve İstanbul Ağır Ceza Masasınca "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ethem Taş, baskında yakalanarak gözaltına alındı.

ÖRGÜT İÇİNDEKİ ROLÜ VE GİZLİ YAZIŞMALARI ORTAYA ÇIKTI

KHK kapsamında kapatılan Manolya Eğitim Hizmetleri Ticaret A.Ş. isimli iş yerinde çalıştığı tespit edilen Etem Taş'ın örgüt içindeki rolü ve gizli yazışmaları da ortaya çıktı. 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden evvel FETÖ elebaşı Gülen'den randevuları ayarlayıp güncel talimatları alan New York eyalet abisi Mehmet Yaşa, Mustafa Yeşil, İsmail Cingöz ve üst düzey FETÖ/PDY ülke imamlarıyla ByLock yazışmaları tespit edildi. FETÖ/PDY'nin kritik isimleri arasında yer alan Sadık Kesmeci ve Sait Aksoy'la birlikte Türkiye'den ABD'ye gitti. 2015- 2018 arasında Marmara Bölge imamıydı. Son görevini, halihazırda FETÖ'nün "Washington abisi" olan Sadık Kesmeci'den devraldı.

FETÖ SORUŞTURMALARINDA YAKALANAN EN KRİTİK İSİMLERDEN BİRİSİ

Bir dönem örgütün "Gaybubet" diye nitelendirdiği hücre evlerinde kalan Taş'ın, firari durumdayken eşi ve çocuğu ile parklarda buluşup görüştüğü tespit edildi. Güvenlik ve adli kaynaklara göre Ethem Taş, FETÖ soruşturmalarında yakalanan en kritik isimlerden birisi olduğu ifade ediliyor.

GÖRÜŞTÜĞÜ İSİMLER TEK TEK LİSTELENDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat Şube ve TEM Ekipleri tarafından Çekmeköy'de 16 Mayıs Cuma günü yakalanan Taş'ın yurtdışına birlikte çıkış yaptığı veya ByLock üzerinden görüştüğü FETÖ'nün üst düzey yöneticileri:

  • İsmail Cingöz: Mollalar Heyeti- Batı Avrupa Abisi olarak bilinen, eski Fransa Abisi -KHK ile kapatılan Kimse Yok Mu Derneği'nin genel müdürü.
  • Mustafa Yeşil: (Mollalar Grubu ve Heyet Üyesi) Terörist başı Gülen'in onursal başkanı olduğu ve KHK ile kapatılan Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Eski Başkanı. Şu an Brüksel'de örgüt adına faaliyet gösteren FETÖ'nün Denetim Merkezi'nde faaliyet gösteriyor.
  • Sait Aksoy: (Mollalar Heyeti) FETÖ'nün bütün öğrenci yerleştirmesinin koordinesini yapıyor, askeri ve polis okullarına öğrenci teminini sağlıyor.
  • Turan Öztoprak: Libya imamı. Örgütün gizli haberleşme programı ByLock yazışmalarında Taş'ın, Ülkeler Yüksek İstişare ve Tayin Heyetinin Turan Öztoprak'ı Libya'ya atadığını tebliğ ediyor.
  • Mehmet Akif Saka: Tanzanya imamı, ByLock konuşma içeriğinde Taş'ın, Ülkeler Yüksek İstişare ve Tayin Heyeti'nin Saka'yı Tanzanya'ya atadığını tebliğ ediyor.
  • Süleyman Tiftik: Batı Avrupa imamı.
  • Ömer Ekinci: Gaziantep- Diyarbakır Yeni Bölge Temsilcisi.
  • Nurullah Albayrak: Örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in avukatı ve Gülen'i 1998'de ABD'ye götüren kişi.
  • Mesut Yıldırım: Türkiye Talebe İmamı-Türkiye Rehberi.
  • Ufuk Civelek: Bursa İmamı.
  • Şükrü Yıldırır: Anadolu Yakası Büyükşehir İmamı.
  • Mehmet Mezher Gülen: Türkiye Okullar ve Dershaneler Sorumlusu.
  • Yılmaz Yiğit: Gülen'in yeğeni ile evli- FETÖ'nün beyin takımında yer alan Ahmet Kurucan ile bacanak.
  • Ali Ursavaş: Uzakdoğu ülkelerinden Çin imamı.
  • Mehmet Öksüz: FETÖ/PDY'nin Üsküdar İl İmam. Akıncılar Üssü'nde darbe girişimini yöneten TSK Kava Kuvvetleri imamı Adil Öksüz'ün kardeşi.
  • Ali Çelik: Türkiye çapında yargı imamı.
  • Muammer Burtaçgiray: Türkiye İşçi Ünitesi İmamı
  • Ali Tokul: (Türkiye sanat imamı).
  • Mehmet Fatih Özdemir: Türkiye Mühendis Ünitesi İmamı
  • Mehmet Kılıç: Türkiye Memur Ünitesi İmamı.
  • Ahmet Hamdi Parlak: Türkiye Siyasi Partiler İmamı
  • Mehmet Boz: Ege Bölge Temsilcisi.
  • Ali Sinan Veisoğlu: (2016 Öncesi Marmara Talebe İmamı - Rehber Abisi).
  • Erkam Tufan Aytav: FETÖ'nün medya yapılanmasında yer alıyor.
  • Hasan Kahveci: Kaynak Holding Yöneticisi.
FETÖ\'nün en kritik isimleri arasında yer alan Etem Taş yakalandı
Kaynak: İHA

Marmara Bölgesi, Etem Taş, istanbul, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Marmara, Hukuk, Terör, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa FETÖ'nün en kritik isimleri arasında yer alan Etem Taş yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • mehmet:
    Seçimden sonra siz gerçek fetö operasyonu nu izleyin 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump Netanyahu’ya resti çekti: Gazze’de savaş durmazsa ABD Tel Aviv’i terk edecek Trump Netanyahu'ya resti çekti: Gazze'de savaş durmazsa ABD Tel Aviv'i terk edecek
İçişleri Bakanlığı ’30 ilçeye vali atanacağı’ iddiasını yalanladı İçişleri Bakanlığı '30 ilçeye vali atanacağı' iddiasını yalanladı
İstanbul’da okulda skandal Öğretmen öğrencisine şiddet uyguladı, yetmedi hakaret etti İstanbul'da okulda skandal! Öğretmen öğrencisine şiddet uyguladı, yetmedi hakaret etti
Dev final öncesi kızdıran soru: Ben bir soytarı değilim Dev final öncesi kızdıran soru: Ben bir soytarı değilim
AB, İsrail’le ticari ortaklık anlaşmasını gözden geçirmeye karar verdi AB, İsrail'le ticari ortaklık anlaşmasını gözden geçirmeye karar verdi
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Alevi örgütlerinin tepkisini çeken sözlerine açıklık getirdi TBMM Başkanı Kurtulmuş, Alevi örgütlerinin tepkisini çeken sözlerine açıklık getirdi
Galatasaray, şampiyonluk kutlamalarının yeri ve zamanını duyurdu Galatasaray, şampiyonluk kutlamalarının yeri ve zamanını duyurdu
Hikmet Karaman, Zimbru’ya istediği dünyaca ünlü golcüyü açıkladı Hikmet Karaman, Zimbru'ya istediği dünyaca ünlü golcüyü açıkladı
Kaşar peynirde akılalmaz dolandırıcılık Tonlarca ele geçirildi Kaşar peynirde akılalmaz dolandırıcılık! Tonlarca ele geçirildi
Sevgilisini öldürüp intihar etmişti Veda mektubunda anlattıkları kafa karıştırıcı Sevgilisini öldürüp intihar etmişti! Veda mektubunda anlattıkları kafa karıştırıcı
İBB soruşturmasında ’kasa’ olarak anılan Fatih Keleş’in kardeşi de tutuklandı İBB soruşturmasında 'kasa' olarak anılan Fatih Keleş'in kardeşi de tutuklandı

17:07
Moskova’ya yapılan İHA saldırılarından ilk görüntüler
Moskova'ya yapılan İHA saldırılarından ilk görüntüler
16:46
Moskova’da peş peşe İHA saldırıları Havalimanlarında uçuşlar durduruldu
Moskova'da peş peşe İHA saldırıları! Havalimanlarında uçuşlar durduruldu
16:44
İşçiler her şeyi anlattı Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki hakkında bomba iddia
İşçiler her şeyi anlattı! Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki hakkında bomba iddia
13:36
İmamoğlu’nun kasası Ertan Yıldız ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı
İmamoğlu'nun kasası Ertan Yıldız ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı
00:03
Trump’tan 175 milyar dolarlık proje: Uzaydan bile gelse koruyacağız
Trump'tan 175 milyar dolarlık proje: Uzaydan bile gelse koruyacağız
23:26
Fatih Terim’in Al Shabab’ı şampiyona kaybetti
Fatih Terim'in Al Shabab'ı şampiyona kaybetti
23:26
Kıvanç Tatlıtuğ, oğluyla güreştiği keyifli anları paylaştı
Kıvanç Tatlıtuğ, oğluyla güreştiği keyifli anları paylaştı
23:02
Osimhen durmuyor Türkiye’de bir rekoru daha kırabilir
Osimhen durmuyor! Türkiye'de bir rekoru daha kırabilir
22:49
Ali Koç’a bir darbe de eski dostu Metin Sipahioğlu’ndan
Ali Koç'a bir darbe de eski dostu Metin Sipahioğlu'ndan
22:40
İmamoğlu’nun saklattığı ikinci cep telefonu ele geçirildi
İmamoğlu'nun saklattığı ikinci cep telefonu ele geçirildi
22:24
Uykusunda dişlerini yuttu, dayanılmaz öksürükle hastaneye koştu
Uykusunda dişlerini yuttu, dayanılmaz öksürükle hastaneye koştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2025 17:50:14. #7.12#
SON DAKİKA: FETÖ'nün en kritik isimleri arasında yer alan Etem Taş yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.