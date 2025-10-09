Terör tatbikatında kendini rolüne kaptırdı, ortalığı birbirine kattı - Son Dakika
Terör tatbikatında kendini rolüne kaptırdı, ortalığı birbirine kattı

Terör tatbikatında kendini rolüne kaptırdı, ortalığı birbirine kattı
09.10.2025 20:32
Gaziantep'te yapılan terör saldırısı tatbikatı gerçeği aratmadı. Ancak tatbikata damga vuran ise senaryo gereği ölü ve yaralı yakını rolündeki kişilerin sinir krizi geçirdiği anlar oldu. Kendini rolüne kaptıran ve sağlık çalışanları ile polis ekiplerine zorlu anlar yaşatanlar güçlükle sakinleştirilebildi.

Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Acil Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın organizasyonuyla gerçekleşen ve filmleri aratmayan görüntülere sahne olan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak tatbikatı, katılımcılardan tam not aldı.

KENDİNİ ROLÜNE KAPTIRANLARI EKİPLER GÜÇLÜKLE SAKİNLEŞTİRDİ

Gerçeği aratmayan tatbikata senaryo gereği 5 kişi hayatını kaybederken, yaralanan ve bazı uzuvları kopan 20 yaralı için ekipler adeta dakikalarla yarıştı. Aralarında ağır yaralıların da bulunduğu yaralılar ekiplerin ilk müdahalesinin ardından bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastanelere götürülürken, sinir krizi geçiren yakınlarını ise polis ve jandarma ekipleri sakinleştirmeye çalıştı.

ÖLÜ VE YARALI YAKINLARI "İYİ ROL" OYNADI

Erikçe Ormanı'nda düzenlenen tatbikatta temsili ölü ve yaralılara müdahale eden ekiplerin müdahale süresi, davranışlarında sergiledikleri performans ile ölü ve yaralı yakınlarının rollerini çok iyi oynaması alkış topladı.

HER AŞAMASI NEFES KESTİ

Gerçeği aratmayan tatbikatın her aşaması nefes kesen görüntülere sahne oldu. Makyajla gerçeğe yakın ölü ve yaralı görünümüne kavuşturulan kişilere müdahale eden ekipler tatbikatı başarıyla tamamladı.

3 GÜN BOYUNCA KAMPA GİRDİLER

Tatbikat öncesi UMKE ekipleri ormanda 3 gün boyunca kampa girdi. Yoğun programlar kapsamında katılımcılar, terör saldırılarına etkin müdahale kapasitesini geliştirmeye yönelik kapsamlı bir eğitim sürecinden geçti. Senaryo gereği gerçekleştirilen "Bombalı terör saldırısı" tatbikatında 112 komuta merkezinin anonsu üzerine harekete geçen ekipler, terör saldırısındaki patlama sonrası zarar gören vatandaşlara tıbbi aletlerle müdahale etti.

KARMAŞIK BİR KRİZ DURUMU CANLANDIRILDI

Terör saldırısı senaryosu üzerinden kurgulanan tatbikat senaryosuna göre, bir terör saldırısı sonrası olay yerinde çok sayıda ölü ve yaralının bulunduğu karmaşık bir kriz durumu canlandırıldı. UMKE, polis ve jandarma ekipleri, senaryoya uygun şekilde hızla olay yerine intikal ederek olay yeri güvenliğini sağladı, triyaj alanlarını oluşturdu ve ilk müdahaleleri gerçekleştirdi.

ŞÜPHELİ PAKET DE İMHA EDİLDİ

Öte yandan, senaryo gereği olay yerinde bir şüpheli paket daha bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye bomba imha uzmanları çağırıldı. Eğitimli köpeklerle bomba imha uzmanlarınca alan boşaltılarak önlem alındıktan sonra şüpheli paket fünyeyle patlatılıp imha edildi.

Kaynak: İHA

Gaziantep, Güvenlik, 3-sayfa, Eğitim, Polis, Terör, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
