Büyük siber operasyonu! Çocuk tacizi ve yasa dışı bahse bulaşan 45 kişi gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 ilde eş zamanlı düzenlenen Sibergöz-11 Operasyonu'nda 45 şüphelinin yakalandığını, 14'ünün tutuklandığını açıkladı.
Yerlikaya'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Yasa Dışı Bahis Oynatanların, Bilişim Sistemlerini Kullanarak Nitelikli Dolandırıcılık Yapanların Enselerindeyiz. Sizlerin Duası ve Desteğiyle Onlara Göz Açtırmayacağız.
ÇOCUK TACİZİ VE YASA DIŞI BAHİS DE VAR
Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerimizce;
- Letgo, Facebook Marketplace isimli e-ticaret platformları ve internet sitesi üzerinden "Ürün Satışı ve Araç Kiralama" temalarını kullanarak nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyenlerle mücadele kapsamında Mersin, Adana, Diyarbakır ve Antalya olmak üzere 4 ilde 5 şüpheli yakalandı.
- Ödeme ve Bilişim Sistemleri Suçlarıyla Mücadele kapsamında Batman, Afyonkarahisar, İstanbul, Sakarya, Adıyaman ve Çanakkale toplam 6 ilde 10 farklı operasyonda 17 şüpheli yakalandı. Bunlardan 7'si tutuklandı.
- Yasa Dışı Bahisle Mücadele kapsamında Diyarbakır, Hatay ve Karabük olmak üzere 3 ilde 4 farklı operasyonda 6 şüpheli yakalandı. 3 şahıs tutuklandı. Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi ile Mücadele kapsamında Çanakkale, İstanbul, Tekirdağ, Kütahya, İzmir, Samsun, Konya, Tokat ve Muş olmak üzere 9 ilde 15 farklı operasyonda 17 şüpheli yakalandı. Bunlardan 4'ü tutuklandı.
- Yakalanan 7 şüphelinin 0-5 yıl arası kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimiz duası sizinle. YASA DIŞI BAHİSÇİLERE KARŞI OPERASYONLARIMIZ ARTARAK DEVAM EDECEK"