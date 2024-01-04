Büyük siber operasyonu! Çocuk tacizi ve yasa dışı bahse bulaşan 45 kişi gözaltında

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 ilde eş zamanlı düzenlenen Sibergöz-11 Operasyonu'nda 45 şüphelinin yakalandığını, 14'ünün tutuklandığını açıkladı.

Yerlikaya'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Yasa Dışı Bahis Oynatanların, Bilişim Sistemlerini Kullanarak Nitelikli Dolandırıcılık Yapanların Enselerindeyiz. Sizlerin Duası ve Desteğiyle Onlara Göz Açtırmayacağız.

ÇOCUK TACİZİ VE YASA DIŞI BAHİS DE VAR

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerimizce;