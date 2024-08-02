- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 26 ilde 3 gündür devam eden 'Gürz-4"operasyonları çerçevesinde 99 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
Operasyonla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Elazığ, İstanbul, Kırşehir, Kırıkkale, Kayseri, Manisa, Gaziantep, Adana, Ankara, Bingöl, Bursa, Çankırı, Eskişehir, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Kilis, Kocaeli, Konya, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun ve Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik 'Gürz-4' operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda 99 şüpheli yakalandı" ifadelerine yer verdi. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › İçişleri Bakanı: 'Gürz-4' Operasyonunda 99 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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