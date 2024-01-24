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İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Sibergöz-16 operasyonlarında 35 şüpheli yakalandı' - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Sibergöz-16 operasyonlarında 35 şüpheli yakalandı'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile mücadele' kapsamında gerçekleştirilen 'Sibergöz-16' operasyonlarında 35 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Operasyonlar sonucunda çocuk istismarı görüntülerinin paylaşıldığı sosyal medya platformları tespit edildi ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.

24.01.2024 - 08:28,
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İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Sibergöz-16 operasyonlarında 35 şüpheli yakalandı"

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 ilde 'çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile mücadele' kapsamında eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Sibergöz-16" operasyonlarında 35 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sibergöz-16" operasyonlarında 35 şüphelinin yakalandığını belirterek, "Çocuklarımızı koruma için suçlularla mücadele etmeye kararlıyız. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, Ankara merkezli Adana, Ağrı, Aydın, Bolu, Bursa, Çorum, Denizli, İstanbul, Kayseri, Kırıkkale, Konya, Malatya, Muğla, Sakarya, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Yalova'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Sosyal medya uygulamaları üzerinden grup kurularak çocukların müstehcen görüntülerinin para karşılığı satışa sunulduğu, çeşitli ödeme kanalları ile ödemelerin gerçekleştirildiği ve sosyal medya platformlarında çocuk istismarı görüntülerinin paylaştığı tespit edildi. Operasyonlar sonucunda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Kara Vatan'da olduğu gibi Siber Vatan'da da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: \'Sibergöz-16 operasyonlarında 35 şüpheli yakalandı\'
Kaynak: İHA
YORUMLAR

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Son Dakika 3.Sayfa İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Sibergöz-16 operasyonlarında 35 şüpheli yakalandı' - Son Dakika


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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Sibergöz-16 operasyonlarında 35 şüpheli yakalandı' - Son Dakika
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