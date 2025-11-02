İş İnsanı Halit Yukay'ın Ölümüne İlişkin Soruşturma Tamamlandı: Kaptan Hakkında 9 Yıl Hapis İstemi - Son Dakika
İş İnsanı Halit Yukay'ın Ölümüne İlişkin Soruşturma Tamamlandı: Kaptan Hakkında 9 Yıl Hapis İstemi

02.11.2025 12:54
Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere teknesiyle denize açılan ve cansız bedeni 30 gün sonra bulunan iş insanı Halit Yukay'ın ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, tekneye çarptığı iddia edilen 'Arel 7' isimli kuru yük gemisinin tutuklanan kaptanının 3 yıldan 9 yıla kadar hapsi istendi.

YALOVA'dan Bozcaada'ya gitmek üzere denize açıldığı teknesi, parçalanmış ve yarı batık halde bulunan ve cansız bedeni, 30 gün sonra bulunduğu yerden çıkarılan iş insanı Halit Yukay'ın (43), ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, tekneye çarptığı iddia edilen 'Arel 7' isimli kuru yük gemisinin tutuklanan kaptanı Cemal Tokatlıoğlu'nun (61), 'Taksirle ölüme neden olmak' ve 'Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmeme' suçlarından 3 yıldan 9 yıla kadar hapsi istendi.

Yalova'dan 4 Ağustos'ta saat 15.10'da Bozcaada'ya gitmek üzere 'Graywolf' isimli teknesiyle denize açılan ardından teknesi parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ın, arama çalışmalarının 19'uncu gününde, Erdek ilçesinin 7 mil açığında, denizin 68 metre derinliğinde cansız bedeni bulundu. Yukay'ın cenazesinin çıkarılması için 26 Ağustos'ta bölgeye gelen Türk Deniz Kuvvetleri'nin 2 kurtarma ve yedekleme gemisinden biri olan 'TCG Işın', 3 gün boyunca olumsuz hava şartları nedeniyle demir atamadı. Rüzgarın etkisini azaltması ve geminin sabitlenmesiyle 29 Ağustos'ta çalışmalara başlandı.

İLK TEŞHİS SU ALTINDA YAPILDI

Deniz polisi tarafından ilk olarak 23 Ağustos'ta, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından da 28-29 Ağustos'ta 2 kez insansız su altı robotu (ROV) ile görüntülenen cenazenin, 68 metre derinlikteki ilk teşhisi ise sol kolundaki saatten yapıldı. Deniz dibindeki görüntülemede, sol kolunda 'mavi kordonlu saat' olduğu görülen cenazenin Halit Yukay'a ait olup olmadığı, Bozcaada'ya gitmek için teknesiyle Yalova Limanı'ndan ayrıldığı görüntülerle karşılaştırıldı. Buradaki güvenlik kamerası görüntülerinde yapılan incelemede de aynı saatin iş insanının sol kolunda olduğu tespit edildi.

'TCG ALEMDAR CESEDİ ÇIKARDI'

Yukay'ın cenazesi kaybolduktan 30 gün sonra 3 Eylül'de, TCG Alemdar kurtarma gemisindeki özel eğitimli dalgıçlar tarafından çıkarıldı. 68 metre derinlikten asansör sistemiyle çıkarılan cenaze, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından 6 Eylül'de, İstanbul'da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'na defnedildi.

GEMİNİN ÖNÜNDE SÜRTME İZLERİ

İş insanının ölümüne ilişkin Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Halit Yukay'ın parçalanmış yatına çarptığı öne sürülen 'Arel 7' isimli yük gemisinin radar hareketleri araştırıldı. Sahil Güvenlik ekiplerinin incelemesinde; kuru yük gemisinin ön tarafında sürtme izleri olduğu tespit edildi. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, bölgedeki gemi trafiği ile 'Arel 7'nin rotasını mercek altına aldı. Gemideki sürtme izlerini gösteren 2 fotoğraf karesi de soruşturma dosyasına girdi. Kazadan 1 gün önce Çanakkale'de çekilen fotoğrafta geminin önünde herhangi bir iz görülmezken, 5 Ağustos'ta geminin yükünü götürdüğü İzmit'te çekilen fotoğrafta, 'Arel 7'nin önündeki belirgin iz ve darbe dikkat çekti.

GÖRÜNTÜLER DOSYAYA GİRDİ

Yukay'ın teknesine çarptığı değerlendirilen 'Arel 7' isimli kuru yük gemisinin İzmit Limanı'na geldiği anların görüntüsü de ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde; 5 Ağustos'ta saat 04.00 sıralarında limana yanaşan 'Arel 7'nin kaptanı Cemal Tokatlıoğlu ile yanındaki mürettebatın saat 04.17'de gemiden inip, baş kısmına gelerek gemiye baktığı ardından iskele baş tarafta durup tekrar gemiye baktığı görüldü. Önünde belirgin sürtme izleri olduğu saptanan geminin fotoğraflarıyla birlikte bu görüntüler de soruşturma dosyasına girdi.

EŞLEŞME KRİMİNAL RAPORA DA YANSIDI

92 metre boyunda, 11 metre genişliğindeki geminin ön tarafındaki çiziklerin nasıl meydana geldiği araştırılırken, yük gemisinin sürtme izlerinin bulunduğu yerden ve Halit Yukay'ın parçalanan teknesinde izlerin bulunduğu kısımdan alınan numuneler, Bursa Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'ne gönderildi. İnceleme sonucunda, Yukay'ın parçalanan teknesi ile 'Arel 7'nin önündeki sürtme izlerindeki boya kalıntılarının eşleştiği belirtildi. Kriminal rapora göre; geminin tahrip olan ve 'çarpma bölgesi' olarak değerlendirilen kısmından alınan mikro düzeydeki örneklerle, Yukay'ın teknesinden alınan örneklerdeki renk ve katmanların benzer fiziki yapıda olduğu tespit edildi.

KARAKUTU İNCELEME İÇİN YURT DIŞINA GÖNDERİLDİ

Halit Yukay'ın parçalanan teknesinde, teknenin 'karakutusu' olan ve geminin seyir güzergahı, tarih ve saat gibi detayları içeren, 'konsol' olarak tabir edilen parçada yapılan ilk incelemeden sonuç elde edilemedi. Cihaz, detaylı inceleme için yurt dışına gönderildi.

GEMİ KAPTANI ÖNCE SERBEST BIRAKILDI SONRA TUTUKLANDI

Yukay'ın parçalanmış teknesine çarptığı öne sürülen ve 'Taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla Yalova'da gözaltına alınıp, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 'Arel 7' isimli kuru yük gemisinin kaptanı Cemal Tokatlıoğlu, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı sonrası İstanbul'da yeniden gözaltına alınıp, tutuklandı.

'OTOMATİK KAPTAN' SİSTEMİNİ AÇARAK YERİNİ TERK ETTİĞİ DEĞERLENDİRİLİYOR

4 Ağustos'ta Çanakkale'den aldığı çimentoları İzmit Limanı'na götürmek üzere yola çıkan ve Halit Yukay'ın teknesine çarptığı şüphesi ile Yalova Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından durdurulan 'Arel 7'nin demirlediği Yalova demir sahasında, mürettebatın ifadelerine de başvuruldu. Seyir sırasında gemide kaptanla birlikte 13 mürettebat olduğu öğrenildi. İfadesinde gözcü ve yardımcısının kaza saatlerinde yemeğe indiğini söyleyen Tokatlıoğlu'nun 'otomatik kaptan' sistemini açarak yerini terk ettiği ihtimalinin, kazaya neden olduğu değerlendiriliyor.

Öte yandan Halit Yukay'ın oyuncu arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ'un da kendisiyle telefonda konuşan son kişi olarak, soruşturma kapsamında bilgisine başvuruldu. Tatlıtuğ, 11 Ağustos'ta, İstanbul'da ifade verdi.

Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İddianamede tutuklu kaptan Cemal Tokatlıoğlu hakkında, 'Taksirle ölüme neden olmak' ve 'Yardım veya bildirim yükümlülüğünü yerine getirilmeme' suçlarından toplam 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istendi. Erdek Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamenin kabul edilmesi halinde Tokatlıoğlu'nun yargılanmasına ileriki günlerde başlanacak.

Kaynak: DHA

