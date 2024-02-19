Flistin\'e destek yürüyüşünden dönen kişiye saldıran Ege Akersoy hakkında istenen ceza belli oldu

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İstanbul'da Filistin'de yaşananları protesto etmek için toplanan grupta yer alan ve elinde Kelime-i Tevhid bayrağı bulunan kişiye 'sen tam bir Arap sevicisisin' diyerek saldırdığı iddia edilen Ege Akersoy'un yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcılık, sanığın 2 ayrı suçtan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Beyoğlu'nda 1 Ocak 2024'de Filistin'de yaşananları protesto etmek için toplanan grupta yer alan ve elinde Kelime-i Tevhid bayrağı bulunan İsmail Aydemir'e saldıradan 25 yaşındaki Ege Akersoy'un yargılanmasına devam edildi. İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada müşteki İsmail Aydemir ile tarafların avukatları hazır bulundu.

AYDEMİR, ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇMEDİ

Duruşmada söz alan müşteki Aydemir, "Mitinge gitmiştim, mitingden döndüğüm sırada sanık Akersoy bir anda karşıma çıktı. Bana 'burası Türkiye, Arap seviciliği mi yapıyorsun, Arap kültürünü mü savunuyorsun' gibisinden diyerek kızdı bana ve bir anda kuvvetli bir yumruk yedim, vuracağını dahi hissetmedim bir anda vurdu. Bir müddet yerde kaldım. Sonra vatandaşlar geldi ve müdahale ettiler. Sanığa 'sen Müslüman değil misin' dedim bana 'Müslümanım' dedi. Sanığa 'sen Türksen ben de Türküm, ne vuruyorsun' dedim. Öfkelendi, vurdu. Şikayetçiyim" dedi.

2 AYRI SUÇTAN CEZASI İSTENDİ

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık Akersoy'un müşteki Aydemir'i yumruk vurmak suretiyle basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek nitelikte yaralanmasına neden olacak şekilde darp ettiğini, ayrıca müştekiye 'Sen tam bir Arap sevicisin, Arap kültürünü savunuyor' şeklindeki sözlerinin ise 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçunu oluşturduğunu aktardı.

4 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Açıklanan mütalaada, sanık Akersoy'un 'basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde kasten yaralama' ve 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçlarından toplamda 1 yıl 4 aydan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Açıklanan mütalaaya karşı savunma yapan sanık avukatı, mütalaaya karşı savunma hazırlayabilmek için mahkemeden süre talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık avukatlarına açıklanan mütalaaya karşı savunma yapabilmeleri için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.