Flistin'e destek yürüyüşünden dönen kişiye saldıran Ege Akersoy hakkında istenen ceza belli oldu - Son Dakika
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Flistin'e destek yürüyüşünden dönen kişiye saldıran Ege Akersoy hakkında istenen ceza belli oldu

İstanbul'da Filistin'de yaşananları protesto etmek için toplanan grupta yer alan ve elinde Kelime-i Tevhid bayrağı bulunan kişiye saldırdığı iddia edilen Ege Akersoy'un yargılandığı davada savcılık, sanığın 2 ayrı suçtan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

19.02.2024 10:55  Güncelleme: 11:22
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İstanbul'da Filistin'de yaşananları protesto etmek için toplanan grupta yer alan ve elinde Kelime-i Tevhid bayrağı bulunan kişiye 'sen tam bir Arap sevicisisin' diyerek saldırdığı iddia edilen Ege Akersoy'un yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcılık, sanığın 2 ayrı suçtan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Beyoğlu'nda 1 Ocak 2024'de Filistin'de yaşananları protesto etmek için toplanan grupta yer alan ve elinde Kelime-i Tevhid bayrağı bulunan İsmail Aydemir'e saldıradan 25 yaşındaki Ege Akersoy'un yargılanmasına devam edildi. İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada müşteki İsmail Aydemir ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Filistin yürüyüşünden dönen kişiye yumruk atan sanığa 4 yıla kadar hapis talebi

AYDEMİR, ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇMEDİ

Duruşmada söz alan müşteki Aydemir, "Mitinge gitmiştim, mitingden döndüğüm sırada sanık Akersoy bir anda karşıma çıktı. Bana 'burası Türkiye, Arap seviciliği mi yapıyorsun, Arap kültürünü mü savunuyorsun' gibisinden diyerek kızdı bana ve bir anda kuvvetli bir yumruk yedim, vuracağını dahi hissetmedim bir anda vurdu. Bir müddet yerde kaldım. Sonra vatandaşlar geldi ve müdahale ettiler. Sanığa 'sen Müslüman değil misin' dedim bana 'Müslümanım' dedi. Sanığa 'sen Türksen ben de Türküm, ne vuruyorsun' dedim. Öfkelendi, vurdu. Şikayetçiyim" dedi.

Filistin yürüyüşünden dönen kişiye yumruk atan sanığa 4 yıla kadar hapis talebi

2 AYRI SUÇTAN CEZASI İSTENDİ

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık Akersoy'un müşteki Aydemir'i yumruk vurmak suretiyle basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek nitelikte yaralanmasına neden olacak şekilde darp ettiğini, ayrıca müştekiye 'Sen tam bir Arap sevicisin, Arap kültürünü savunuyor' şeklindeki sözlerinin ise 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçunu oluşturduğunu aktardı.

Filistin yürüyüşünden dönen kişiye yumruk atan sanığa 4 yıla kadar hapis talebi

4 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Açıklanan mütalaada, sanık Akersoy'un 'basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde kasten yaralama' ve 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçlarından toplamda 1 yıl 4 aydan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Açıklanan mütalaaya karşı savunma yapan sanık avukatı, mütalaaya karşı savunma hazırlayabilmek için mahkemeden süre talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık avukatlarına açıklanan mütalaaya karşı savunma yapabilmeleri için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

Filistin yürüyüşünden dönen kişiye yumruk atan sanığa 4 yıla kadar hapis talebi

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Ege Akersoy'un kamuya açık alanda Filistin'de yaşanan olayları protesto etmek için toplanan grupta yer alan ve üzerinde Arapça ifadeler bulunan bayrağı taşıyan müşteki İsmail Aydemir'e 'sen tam bir Arap sevicisisin... Arap kültürünü savunuyor' şeklinde sözler söylediği ve söylemleri ile halkın sosyal sınıf, ırk veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik ettiği anlatıldı. Hazırlanan iddianamede şüpheli Ege Akersoy'un 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' ve 'kasten yaralama' suçundan toplamda 1 yıl 4 aydan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Öte yandan mahkemece hazırlanan tensip zaptında, Akersoy hakkındaki tutukluluk tedbirinin ölçülü olmayacağı, 'halkı kin düşmanlığa alenen tahrik etme' suçunun ise değişme ihtimali de dikkate alınarak tahliyesine karar verilmişti. Akersoy'a yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanmasına da hükmedilmişti.

Flistin\'e destek yürüyüşünden dönen kişiye saldıran Ege Akersoy hakkında istenen ceza belli oldu
Kaynak: İHA

Filistin, İstanbul, Ege, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Flistin'e destek yürüyüşünden dönen kişiye saldıran Ege Akersoy hakkında istenen ceza belli oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (12)

  • Serkan Basar: türkiye Cumhuriyeti Türkiye Vatandaşlarına Aittir 116 193 Yanıtla
  • Erol MARASLI: Görüntüleri izledim.tokst atan sahsa dava açıldı peki tokat yiyen adam atana dünyanın küfrünü ve hakaretini söylüyor ona dava varmı ? Ayrıca tokat atan sahsa polisin yanında başka bir tokat atan var ona dava açıldımı? 100 164 Yanıtla
  • Ümit Yurtsever: Saçmalık bir ceza verilecekse Türk bayrağından hariç diğer bayrakları taşıyanlarada aynı işlem yapılmalı 79 60 Yanıtla
  • Turğut Ağuş: CEZA VERİLMESİ GEREK BAŞKALARININ AYNI SUÇU İŞLEMEMESİ İÇİN İPİN UCU KAÇMAMASI LAZIM 60 46 Yanıtla
  • ramazan tastan: HDP PKK nın bez parçalarını açarken sesiniz çıkmaz. İslamiyeti çözememiş islamiyet düşmanları sizi. 38 37 Yanıtla
  • Erol MARASLI: Hukuk herkese lazım olacak.adaletsr herkese adalet.güçlüyenfarklı zayıfa farklı olmamalı.olmadı hukugu kaldıralım medyadaki troller karar verip uygulasınlar 43 14 Yanıtla
  • Hakan Ayhan: Türkiye ne idüğü belirsizlerin değil elbet haklısın,tevhid sancağına kuduran varsa onun Türklüğünden Müslümanlığından şüphe ederim,Allah bu ülkeye savaş yaşatmasın birdaha,ama olurda bu topraklar bir savaş görürse, aracımın bir yanında Türk bayrağı diğer yanında tevhid bayrağı olacak öyle gideceğim şehâdete.. 34 17
  • Erol MARASLI: O PKK,HDP bayragını açılım sürecinde beraber tasıyordunuz.omzaman sizlerin sesi niye çıkmıyordu 12 15
  • hasan celik: Yapma hocam burası Türkiye 14 7
  • Beşiktaş 1903: Hakan savaş olsa ilk sen ve senin gibiler topuklar 6 6
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