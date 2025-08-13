Yemek yerken kaçırılıp rehin tutulan iş insanı film gibi operasyonla kurtarıldı - Son Dakika
Yemek yerken kaçırılıp rehin tutulan iş insanı film gibi operasyonla kurtarıldı

Yemek yerken kaçırılıp rehin tutulan iş insanı film gibi operasyonla kurtarıldı
13.08.2025 10:08
Yemek yerken kaçırılıp rehin tutulan iş insanı film gibi operasyonla kurtarıldı
İstanbul'da 16 bin dolar borcu olduğu kişiler tarafından yemek yerken kaçırılan ve 2 gün boyunca rehin tutulan Türkmenistan uyruklu turizmci, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla kurtarıldı. Turizmci, "Birlikte iş yapmıştık. Beni öldürecekler diye çok korktum. Her gün beni döverek arkadaşlarım para talep etmemi istiyorlardı" dedi. Gözaltına alınan 1'i kadın 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da 112 Acil Çağrı Merkezini 7 Ağustos Perşembe günü arayan bir kişi, Kıbrıs'tan aradığını, haber alamadığı eşi A.S'nin kaçırılmış olabileceğinden şüphelendiğini söyleyerek polisten yardım istedi. İhbarı yapan kadın telefondaki kişinin eşi olduğunu düşündüğünü, bu kişinin annesiyle telefonda konuştuğu bilgisini de verdi.

Yemek yerken kaçırılan ve 2 gün kabusu yaşayan iş insanı film gibi operasyonla kurtarıldı
Kaçırılan ve 2 gün boyunca rehin tutulan Türkmenistan uyruklu turizmci A.S.

ANNESİNE REHİN ALINDIĞINI SÖYLEDİ

Telefondaki kişinin, annesine rehin alındığını söylediğini ve kendisini kaçıran kişilerin para istediğini aktardığı bilgisi de edinildi. Kadın ise eşinin kaçırıldığını, eşinin arkadaşlarının telefonla kendisini araması ve 'Bizden para istediler' cümleleri üzerine öğrendi.

POLİS EKİPLERİ ARAYIP "ARKADAŞI" GİBİ KONUŞTU

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri A.S.'yi telefonla arayarak, sözde arkadaşıymış gibi konuştu. Telefonda karşılarına çıkan kişi A.S. olduğunu söyleyip iyi olduğunu herhangi bir sorun olmadığını söyledi. Ancak polisin 'Görüntülü arayalım' ya da 'Bir konum at' isteklerine olumsuz yanıt veren A.S., daha sonra bir daha telefonu açmadı. Gasp Büro Amirliği ekipleri A.S.'nin kendisini kaçıran kişilerin yanında olduğunu ve rahat konuşamadığını değerlendirdi.

PARA ALMAYA GELDİKLERİNİ SANAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Şüphelilerin, iş insanının telefonunu kullanarak, mağdurun arkadaşlarına mesaj atıp para istediği de tespit edildi. Para istenen kişilerle irtibata geçen polis ekipleri, teklifi kabul etmiş mağdurlar gibi davranarak şüphelilerden randevu istedi. Para almaya geldiklerini sanan şüphelilerden biri Bahçelievler'de diğeri ise Şirinevler'de gözaltına alındı.

Yemek yerken kaçırılan ve 2 gün kabusu yaşayan iş insanı film gibi operasyonla kurtarıldı

"HER GÜN BENİ DÖVDÜLER, ÖLDÜRECEKLER DİYE ÇOK KORKTUM"

Bu kişilerin ifadesi doğrultusunda sürdürülen operasyonda A.S.'nin zorla tutulduğu Bahçelievler, Hürriyet Mahallesinde bulunan eve baskın yapıldı. Baskında, 2 gün boyunca dövülerek zorla tutulan turizmci işadamı A.S. kurtarıldı. Evde bulunan şüpheliler gözaltına alındı. Kurtarılan A.S.'nin "Birlikte iş yapmıştık. Yemek yerken beni kaçırdılar. Beni öldürecekler diye çok korktum. Her gün beni döverek arkadaşlarımdan para talep etmemi istiyorlardı" dediği öğrenildi.

"16 BİN DOLAR BORCUNU ÖDEMEYİNCE KAÇIRDIK"

Şüphelilerin sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliğinde yapıldı. Şüphelilerin ifadelerinde 16 bin dolar (Yaklaşık 650 bin TL) alacakları olduğunu, alacaklarını bir türlü tahsil edemeyince bu yönteme başvurduklarını söyledikleri öğrenildi.

Yemek yerken kaçırılan ve 2 gün kabusu yaşayan iş insanı film gibi operasyonla kurtarıldı

4 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şüpheliler J. J. (30) A.B. (22), A.O.(19), M.A.(32) işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Son Dakika 3.Sayfa Yemek yerken kaçırılıp rehin tutulan iş insanı film gibi operasyonla kurtarıldı - Son Dakika

Yemek yerken kaçırılıp rehin tutulan iş insanı film gibi operasyonla kurtarıldı
