Polat davasında 2. gün! Ailenin kara kutusu Mıstık, hakim karşısına çıktı

3.Sayfa

Kara para akladıkları gerekçesiyle hakim karşısına çıkan Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Tutuksuz sanıkların dinlendiği duruşma sırasında, Engin Polat SEGBİS ile bağlanarak ifade verdi. Ailenin kara kutusu olarak tanımlanan Mustafa Özalp de duruşmada hakim karşısına çıktı.

DURUŞMADA 2. GÜN

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından haklarında dava açılan Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 28 sanık davanın ikinci gününde tekrar hakim karşısına çıktı. Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ahmet Gün, tutuksuz sanık Dilan Polat, Sinem Sıla Doğu, Can Doğu ve diğer tutuksuz sanıklar katıldı. Tutuklu sanık Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBIS) ile katıldı. Geçtiğimiz gün duruşmada 4 tutuklu sanık ve 13 tutuksuz sanığın ifadesi alınmıştı.

MISTIK: ŞUBELERİN SOSYAL MEDYASINA BAKIYORUM

Dilan Polat'ın kara kutusu olarak bilinen ve geçtiğimiz haftalarda kara para aklama davasında tahliye edilen 'Mıstık' lakaplı Mustafa Özalp, "Bankadan çektiğim bir meblağa yüzünden alındım. Derkan Başer'i tanımıyorum. Ankara ve Çorum'da şubem var. Tüm şubelerin sosyal medya işiyle ben uğraşıyordum. Mail order sistemi hiç kullanmadım. Ticari faaliyet dışında hiçbir aktivitemiz olmadı" dedi.

DİLAN POLAT EŞİNE EL SALLADI

Duruşma sırasında Dilan Polat'ın SEGBİS ile bağlanan Engin Polat'a el salladığı görüldü. Duruşma, tutuksuz diğer sanıkların ifadelerinin alınmasıyla sürüyor.

DÜN İFADE VERDİLER

Tutuklu bulunan Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün duruşma salonunda hazır edildi. Dilan Polat, Sıla Doğu ve Can Doğu'nun da aralarında bulunduğu tutuksuz diğer sanıklar dün hakim karşısına çıktı. Engin Polat, kimlik tespiti sırasında "Lise mezunuyum. Şu an iş yapmıyorum, bir gelirim yok" dedi. Dilan Polat ise ortaokul mezunu olduğunu söyleyerek işsiz ve gelirinin olmadığını belirtti.

ENGİN POLAT: KUMPAS KURULDU, BERAATİMİ İSTİYORUM

Haklarındaki suçlamaları reddeden Engin Polat, "Böyle büyük bir organizasyondan bahsediliyor. Ama sözde 7 yıldır yasa dışı bahis içindeyken bu kişilerle hiç irtibatımın olmaması ve aklama raporunda hiçbir şey çıkmaması, kazancımın şirketlerden olduğu belli. Her şey delilsiz tanık ifadeleri ile oluştu. Gizli tanık Mert. Her şey bu kişiyle başladı. Ben ve şirketlerimin zarar görmesi için birileri tarafından kumpas kurulduğunu düşünüyorum. Tanıkların bazılarının bizden menfaat etmek istediğini düşünüyorum. İddianameyi ve tüm suçlamaları kabul etmiyorum somut delil ortada yok. Şirketlerimizin yönetiminin kayyumdan tarafımıza verilmesini istiyorum tahliye ve beraatımı talep ediyorum."

"HÜKÜMLÜLERİN DIŞARI ÇIKABİLMEK İÇİN SABUN YEDİKLERİNE BİLE ŞAHİT OLDUM"

Polat savunmasına şu sözlerle devam etti: "Türkiye'nin konuştuğu bu davada tüm kriminal raporlar, teknik ve fiziki takipler, şirket adreslerimde ve evlerimizin bahçelerinde yapılan aramalarda bile delil bulunamazken iddianame tanık beyanlarıyla düzenlenmiştir. Çıkarı olan kişiler tarafından organize edilerek bize kumpas kurulduğunu düşünüyorum. Tanıkların hepsi hükümlü. Bu kişiler medyada çıkan gizli tanığın beyanları üzerine kendilerince çıkarlar sağlamak için beyanda bulunmuşlardır. Cezaevinde kaldığım sürece hükümlülerin sadece dışarı çıkabilmek için sabun yediklerine dahi şahit oldum. Bu tanıklar dışarı çıkmak için yalan ifade vermiş olabilir."

"Tanık anlatımlarını doğrulayan somut delil çıkmadı. Çünkü yalanın ve iftiranın delili olmaz. Şirketlerimizin ve şubelerimizin tarafımıza verilmesini talep ediyorum. 10 aydır yalan ve iftiradan dolayı ailemden ayrıyım. İtibarımız, ailemiz ve hayatlarımız paramparça oldu. 'Allah düşmanın başına vermesin' dedikleri bu olsa gerek. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum."

ALPER KÜRŞAT POLAT: 11 AYDIR TUTUKLUYUM AMA NE SUÇ İŞLEDİĞİMİ BİLE BİLMİYORUM

Aylardır cezaevinde yatan Engin Polat'ın kardeşi Alper Kürşat Polat ise ifadesinde "Kendimi bildim bileli ailem ticaretle uğraşır. Ben de bir üyesi olarak aileme elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştım. İş yükü çok ağırdı. 2022'nin 7. ayında şirketi devraldım ama mali işleri ben takip etmiyordum, sadece müşteriler ve çalışanları takip ediyordum. İddianamede zaten benimle ilgili çok bir kısım yok. Üzerime atılı olan hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Ben hiçbir suç işlemedim. Aslında İddianamede ismim bile geçmiyor ama 11 aydır tutukluyum. Ne suç işlediğimi bilmiyorum kafam karıştı artık. O kadar bunaldım ki 11 aydır ailemden, sevdiklerimden uzağım. Benim tek amacım ailemin iş yükünü azaltmak. Kendi ayaklarımın üzerinde durabilmek, sorumluluk kazanabilmek" dedi. Polat, hakimin "Örgüt yöneticisi olduğun iddia ediliyor" cümlesine de "Efendim ben örgüt yönetici iddialarını hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Biz bir aileyiz, aile şirketi. Aileden nasıl örgüt olabilir. Bir suç işlenmemiş neyin örgütü anlam veremiyorum. Tahliyemi ve Beraatimi talep ediyorum" karşılığını verdi.

BABA POLAT: BU AİLEDEN ÖRGÜT VE KARA PARA ÇIKMAZ

Baba Sezgin Polat da suçlamaları kabul etmediğini beyan etti. 10 aydır cezaevinde bugünü beklediklerini söyleyen Sezgin Polat, bahis ile ilgili suçlamaları da reddetti. Sezgin Polat, "Bize işimizi gücümüzü geri verin, bizler kendimizi toparlamaya çalışalım. Bu aileden örgüt çıkmaz, kara para çıkmaz. Bizi bırakın biz düzgün insanlarız." cümleleriyle beraatini talep etti.