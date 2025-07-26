Karabük'te orman yangını 4. gününde şiddetlendi! Köyler bir bir boşaltılıyor - Son Dakika
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Karabük'te orman yangını 4. gününde şiddetlendi! Köyler bir bir boşaltılıyor

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Karabük\'te orman yangını 4. gününde şiddetlendi! Köyler bir bir boşaltılıyor
26.07.2025 17:31
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Karabük\'te orman yangını 4. gününde şiddetlendi! Köyler bir bir boşaltılıyor
Haber Videosu

Karabük'ün Safranbolu ve Ovacık ilçelerinde çıkan orman yangınında 4. güne girildi. Yangınlara havadan ve karadan müdahale devam ederken, alevlerin yaklaştığı köyler bir bir tahliye ediliyor.

Karabük'ün Safranbolu ve Ovacık ilçelerinde ormanlık alanda çıkan yangınlar, dördüncü gününde söndürülmeye çalışılıyor.

KARABÜK'TE YANGINLAR 4. GÜNÜNDE

Safranbolu ilçesi Çavuşlar köyü Mezarlık mevkisindeki ormanlık alanda çarşamba günü saat 14.42 ile Ovacık'a bağlı Kışla köyü Merkez Mahallesi pazar yeri mevkisinde saat 16.29'da çıkan yangınların söndürülmesi için ekiplerin çalışması devam ediyor.

Karabük'te orman yangını 4. gününde şiddetlendi! Köyler bir bir boşaltılıyor

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yoğun dumanla kaplı bölgede, gündüz helikopter destekli yürütülen söndürme çalışmaları gece boyunca karadan sürdü. Takviye ekiplerin yönlendirildiği bölgede yangınların söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.

Karabük'te orman yangını 4. gününde şiddetlendi! Köyler bir bir boşaltılıyor

Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, AFAD, Kızılay, jandarma, belediyeler, DSİ, il özel idareleri, Kardemir ve sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği Safranbolu ve Ovacık'taki yangınları söndürme çalışmalarında, 16 helikopter, 2 uçak, 31 ilk müdahale aracı, 123 arazöz, 49 su ikmal aracı, 13 dozer, 6 treyler, 5 greyder, 21 ekskavatör, tanker, lowbet, 3 kepçe, 4 bekoloder, 9 ambulans, 34 arama kurtarma aracı, 20 toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA), 2 ikram aracı ve 1441 personel yer alıyor. Ayrıca bölgeye yangın yönetim aracı da konuşlandırıldı.

Karabük'te orman yangını 4. gününde şiddetlendi! Köyler bir bir boşaltılıyor

KÖYLERDE TAHLİYELER SÜRÜYOR

Kontrol altına alınmaya çalışılan yangın Üçbaş, Sofular ve Aktaş köylerine doğru ilerleyerek yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Daha önce köyler tedbir amaçlı boşaltılırken, tahliyeler devam ediyor.

Karabük'te orman yangını 4. gününde şiddetlendi! Köyler bir bir boşaltılıyor
Karabük'te orman yangını 4. gününde şiddetlendi! Köyler bir bir boşaltılıyor
Karabük'te orman yangını 4. gününde şiddetlendi! Köyler bir bir boşaltılıyor
Karabük'te orman yangını 4. gününde şiddetlendi! Köyler bir bir boşaltılıyor
Karabük'te orman yangını 4. gününde şiddetlendi! Köyler bir bir boşaltılıyor
Karabük'te orman yangını 4. gününde şiddetlendi! Köyler bir bir boşaltılıyor
Karabük'te orman yangını 4. gününde şiddetlendi! Köyler bir bir boşaltılıyor
Karabük'te orman yangını 4. gününde şiddetlendi! Köyler bir bir boşaltılıyor
Karabük'te orman yangını 4. gününde şiddetlendi! Köyler bir bir boşaltılıyor

Orman Yangını, Safranbolu, Karabük, 3-sayfa, Güncel, Ovacık, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Karabük'te orman yangını 4. gününde şiddetlendi! Köyler bir bir boşaltılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Deniz Kisa:
    Hani ucak satiyorduk Endonezya ya 18 18 Yanıtla
  • 205622:
    adamlar çıkıp ne oluyor uçak alalım demiyo umurlarinda değil 17 8 Yanıtla
  • Taylan Özgür:
    uçak satıyolardı demöin Endonezyaya koyunları kandırmaya ne var ya meeeeeeeeee 8 17 Yanıtla
  • Remzi Ozdemir:
    Halâ bir sürü yeni yangın haberleri geliyor Kimse ciddi önlemler almıyor Niye ormanlara girişler yasaklanmıyor Niye her köşe başinda ormancı bekçi polis jandarma beklemiyor İki ay bu işi sıkı tutmuyorlar 11 2 Yanıtla
  • turkumdogruyum?:
    Cumhurbaşkanlığı makam uçakları satılsın. yangın söndürme uçakları alınsın. 3 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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