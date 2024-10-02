Kararın açıklanmasına dakikalar kala Sinan Ateş'in ailesine saldırı - Son Dakika
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Kararın açıklanmasına dakikalar kala Sinan Ateş'in ailesine saldırı

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Ankara'da suikasta kurban giden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in 22 sanıklı davasında gergin anlar yaşandı. Kararın açıklanmasına dakikalar kala bir şahıs, bahçede bekleyen Sinan Ateş'in ailesine saldırdı. Saldırgan polisler tarafından gözaltına alınırken anne Saniye Ateş hastaneye kaldırıldı. Yaşanan panik anları kameralara saniye saniye yansıdı.

02.10.2024 15:38
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Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık 2022 tarihinde Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Çukurambar semtinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Ateş'in öldürülmesine ilişkin 12'si tutuklu toplam 22 sanığın yargılanmasına Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Cezaevi Kampüsü'nde devam edildi. Kararın açıklanmasına dakikalar kala adliye bahçesinde bir kişi, Sinan Ateş'in ailesine saldırıda bulundu. Abla Selma Ateş'e yönelik saldırının ardından anne Saniye Ateş'in hastaneye kaldırıldığı öğrenilirken yaşanan anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

"BEN TASARLAYARAK KASTEN KİMSEYİ ÖLDÜRMEDİM"

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Sinan Ateş suikastı davasında karar duruşması öncesinde sanıkların son sözleri soruldu. Tutuklu sanıklardan Tetikçi Eray Özyağcı, "Ben samimi şekilde ifade verdiğimi düşünüyorum. Ben tasarlayarak kasten kimseyi öldürmedim. Yaralamak için geldim. Sinan Ateş'i ayaklarından vuruyorum ve yüzüstü düşüyor. Sonra arkadaşları gelince panik olup ateş etmeye devam ettim. Bu spotantane bir şekilde oldu. Keşke böyle olmasaydı. Selman'ın beni vuracağını düşündüğüm için karşılık verdim. Benim silah açım zaten bellidir. Bana uygun görülen her türlü cezayı hak ediyorum. Ama algı operasyonlarına yönelik cezalandırılmak istemiyorum. Keşke ölmeseydi, ölmesini istemezdim. Öldü zaten başımıza bir sürü iş geldi. Kendimizi burada bulduk" ifadelerini kullandı.

"İSTEMEDEN DE OLSA OLAYA YARDIM ETMİŞ OLDUM"

Tutuklu sanık tetikçiyi olay yerinden motosiklet ile kaçıran Vedat Balkaya "Öncelikle ilk celseden bu yana samimi bir şekilde olayı size aktarmaya çalıştım. Benim Ankara'ya gelme amacım sadece alacak verecek meseleseydi. Ben bir insanın öleceğini bilsem Ankara'ya gelmezdim. Ben alacak verecek meselesi diye geldim çok farklı bir olay gerçekleşti. Ben istemeden de olsa olaya yardım etmiş oldum. Sizden gelen cezaya boynum kıldan ince beraatımı talep ediyorum" dedi.

"KİMSEDEN EMİR ALMADIM, BU BENİM ŞAHSİ MESELEM"

Tutuklu sanık olay öncesinde keşif yapan Suat Kurt, "Ben devletime, adaletime güveniyorum. Ben olaya karıştığım kadarıyla cezalandırılmak istiyorum tahliyemi talep ediyorum" dedi. Tutuklu sanık azmettirici Doğukan Çep ise "Anlatacaklarımı anlattım. Kimseden emir almadım olay benim şahsi meselemdir" diye konuştu.

Tutuklu sanık Ülkü Ocakları eski Genel Merkez Yöneticisi Tolgahan Demirbaş "Olay olup bittikten sonra olayla hiçbir ilişkisi olmayan bir camiayı hedef göstermişlerdir. Olayla ilgili hiçbir bağlantısı olmayan rehin almış bir ülkücüyüm. Bu kirli masayı temiz bir bezle silmenizi rica ediyorum. Somut delileri baz alarak kararı vermenizi istiyorum. Adil bir karar vereceğinize inanıyorum. Bir ülkücü olarak Türk adaletine ve mahkemelerine güveniyorum. Tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

"LÜTFEN BİZE HAKKIMIZ OLAN ADALETİ SAĞLAYIN"

Tutuklu sanık özel hakaret polisi Aşkın Mert Gelenbey "Ben kimseyi Ankara'ya gelsin birini vursun diye yardım etmedim. Olayla hiçbir alakam yoktur. Tahliyemi talep ediyorum" dedi. Tutuklu sanık MHP'li avukat Serdar Öktem "Sayın Cumhurbaşkanının hakim ve savcı sınavında, alımında dahi adalete vurgu yapması nedeniyle demokrasi kılıcının tepemizde sallanması, birilerinin ama siyasi rant, ama yargıda belli bir yerlere gelmek adına bu dosyayı kullanması değil de gerçekten adaleti sağlamanızı talep ediyorum. Maddi gerçeği sağlayacak tevsii tahkikat talepleri reddedilirken benim burada mağdur edilmemin tanımını yapamıyorum. Lütfen bize hakkımız olan adaleti sağlayın. Gerçekten adaleti sağlamanızı bekliyorum" ifadelerini kullandı.

"BEN SİNAN ATEŞ'İN KATİLİ DEĞİLİM"

Tutuksuz sanık Zekeriya Asarkaya "Beni bu olayın içindeymişim gibi göstermek istiyorlar. Ben motoru kameraların önüne, evimin önüne çektirdim zarar gelmesin diye. Bu olaydan sonra düşmanlarım oldu. Dün merdivenleri çıkarken karşı taraftan bir arkadaş 'evine geliyoruz' dedi. Uykularım kaçtı. Bugün onu söyleyenin yanında olanlardan birini gördüm. Bana hakaret etti ve vurmaya kalktı. Tutanak tutuldu ama şikayetçi değilim. Ben esnaflık yapacağım. Çok mağdur durumdayım. Ben Sinan Ateş'in katili değilim. Bu algının temizlenmesini istiyorum. Eğer aksi takdirde tek bir kanıt varsa vereceğiniz her türlü cezaya razıyım. Ben beraatımı talep ediyorum" dedi.

KARAR BEKLENİRKEN BAHÇE KARIŞTI

Diğer sanıklarda tahliyelerini ve beraatlarını talep etti. Mahkeme Başkanı, müzakere kurarak kararı açıklamak üzere duruşmayı saat 16.30'a ertelerken karar açıklamasından dakikalar önce adliye bahçesinde büyük panik yaşandı.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in ailesi bahçede oturdukları sırada bir şüphelinin saldırısına uğradı. Ateş'in ablası Selma Ateş'e yönelik saldırının ardından anne Saniye Ateş'in hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Saldırgan polis ekiplerince gözaltına alınırken yaşanan panik anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

"BURADAN ÇIKTIĞIM ANDA TEKRAR SALDIRIYA UĞRAYACAĞIMI BİLİYORUM"

Olayın ardından açıklama yapan Sinan Ateş'in ablası Ayşe Ateş şunları söyledi; "Buradan çıktığım anda tekrar saldırıya uğrayacağımı biliyorum. Bunu da söylüyorum. Bunlar kayda geçsin. Eğer başıma bir şey gelirse sorumlusu MHP, Ülkü Ocakları içindeki İzzet Ulvi'den tutun da Semih Yalçın, Ahmet Yiğit Yıldırım, Murat Kılıç, Ömer Şahin be adını avukatlarıma verdiğim kişilerdir. Sinan Ateş'in hesabını sorana kadar devam edeceğim. Benim ablamı yerlerde sürüklediler. Hepinize soracağım. Saldırganı tanımıyorum, ismini de yeni duydum. Hepsiyle hesaplaşacağım."

Kararın açıklanmasına dakikalar kala Sinan Ateş\'in ailesine saldırı

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Son Dakika 3.Sayfa Kararın açıklanmasına dakikalar kala Sinan Ateş'in ailesine saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (30)

  • Yunus Gelturan:
    haksızlık karşısında susmayın hakkınızla birlikte şerefinizide kaybedersiniz. -hz. Ali r.a 296 4 Yanıtla
  • Mehmet Akın:
    Ülke ne hale geldi, yaparsa akape yapar 230 37 Yanıtla
  • Yunus Uslu:
    İki yetim çocuğu , genç yaşta dul kalan eşi, gözü yaşlı anayı unutmayın !!! Allah bu cinayeti işleyenleri arkasındakileri bir ömür güldürmesin. Yazık be yazık 257 5 Yanıtla
  • Yasin Dağlı:
    yüregi acılı aileye tekrar saldırmak nedir yazıklar olsun 224 5 Yanıtla
  • Alper Çelik:
    Yazıklar olsun. 223 4 Yanıtla
  • Aykut Caliskan:
    gene bir kılıf uydurdular yaziklar olsun 189 6 Yanıtla
  • Remzi Üstbaş:
    ülkemizden memleketimizden vatanımızdan soğuttular bizi bu ülke neler gördü ama böyle rezillikler görmedi ampül patlamadıkça huzur gelmeyecek memlekete 173 10 Yanıtla
  • Gulsum Bolat:
    Muhsin yazicioglu gibi buda halı altı hesap ahirette çetin olacak inşallah 153 5 Yanıtla
  • Serkan Genç:
    görüntünüz nerede?? 61 8 Yanıtla
  • Ayhan Sevilir:
    provokasyon 32 22 Yanıtla
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