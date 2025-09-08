Bez torbadaki 1 günlük bebeğin annesi 3 yıl sonra ortaya çıktı, anlattıkları kan dondurdu - Son Dakika
Bez torbadaki 1 günlük bebeğin annesi 3 yıl sonra ortaya çıktı, anlattıkları kan dondurdu

Bez torbadaki 1 günlük bebeğin annesi 3 yıl sonra ortaya çıktı, anlattıkları kan dondurdu
08.09.2025 10:57
Bez torbadaki 1 günlük bebeğin annesi 3 yıl sonra ortaya çıktı, anlattıkları kan dondurdu
Konya'da otomobil bagajının üstünde bez torba içinde bulunan bebeğin annesi, 3 yıl sonra ortaya çıktı. Savcılığa giden kadın, uğradığı cinsel saldırının ardından hamile kaldığını öğrendiğini, bir evde yaptığı doğumun sonrasında da bebeğin kendisinden alındığını ve ölümle tehdit edildiğini savundu.

Konya'da 1 günlük bebeğini bez torba içerisinde araba bagajının üzerine bırakıp giden anne, 3 yıl sonra ortaya çıktı.

1 GÜNLÜK BEBEK BEZ TORBA İÇERİSNDE ARABA BAGAJININ ÜSTÜNE TERK EDİLDİ

18 Ağustos 2022 tarihinde sabah saatlerinde merkez Karatay ilçesine bağlı Tatlıcak Mahallesi'nde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen park halinde bulunan bir aracın üzerinde bebek olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden polis ekipleri, aracın bagaj kapağının üzerine terk edilmiş halde bez torba içerisine koyulmuş kız bebek buldu.

1 günlük bebeğini torbaya bırakıp giden anne, 3 yıl sonra ortaya çıktı

Bebek, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine götürüldü. Tedavi altına alınan bebeğin 2 kilo 460 gram olarak dünyaya geldiği ve 1 günlük olduğu belirlendi.

"UĞRADIĞIM CİNSEL SALDIRI SONRASINDA HAMİLE KALDIM"

Aradan geçen 3 yıl sonra Konya Cumhuriyet Başsavcılığına giden 40 yaşındaki M.D., bebeğin kendisine ait olduğunu söyledi. Anne M.D.'nin buradaki ifadesinde kendisinin 3 çocuk annesi ve bir restoranda bulaşıkçı olarak çalıştığını anlatarak, "2021 yılında C.B. isimli bir kişi bana cinsel saldırıda bulundu ve ben daha sonra hamile kaldığımı öğrendim. 2022 yaz aylarında doğumum başladı ve bir eve gittik. Burada bulanan kadın doğumuma yardım etti. Ben bayılmışım ve kendime geldiğimde bebeğim yanımda değildi.

1 günlük bebeğini torbaya bırakıp giden anne, 3 yıl sonra ortaya çıktı

"HABERLERDEN ÖĞRENDİM"

Daha sonra ben 'araç üzerine bırakılmış bir bebek' haberi gördükten sonra haberim oldu. C.B.'ye sorduğum da ise 'sesini çıkartırsan seni de kızlarını da öldürürüm' diyerek beni tehdit etti" dedi. M.D.'nin ifadesinin ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Son Dakika 3.Sayfa Bez torbadaki 1 günlük bebeğin annesi 3 yıl sonra ortaya çıktı, anlattıkları kan dondurdu - Son Dakika

